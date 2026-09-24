https://sputniknews.uz/20260924/tashkent-fandomat-60696395.html
Тошкентда бўш идишларни 150 сўмдан қабул қиладиган фандомат ишга тушди
Тошкентда бўш идишларни 150 сўмдан қабул қиладиган фандомат ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда пластик, шиша ва алюминий ичимлик идишларини қабул қиладиган фандоматлар ишга тушди. Ҳар бир идиш учун 150 сўм Click орқали тўланади, маблағни хайрияга ҳам йўналтириш мумкин. Биринчи фандомат Тошкентда.
2026-09-24T10:31+0500
2026-09-24T10:31+0500
2026-09-24T10:31+0500
чиқиндихона
экология
ободонлаштириш
ўзбекистон
жамият
тошкент
дарахт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60700570_0:46:1195:719_1920x0_80_0_0_dc70d88756bd3e0dbbecb2dffc80e8f5.png
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ўзбекистонда пластик, шиша ва алюминий ичимлик идишларини қабул қилиб, эвазига пул тўлайдиган фандоматлар ишга туширилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги хабар берди.Фандоматга топширилган ҳар бир идиш учун 150 сўм тўланади. Маблағ фойдаланувчининг Click электрон ҳамёнига ўтказилади.Лойиҳа Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги ҳамда Норвегиянинг TOMRA компанияси ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.Биринчи фандомат Тошкент шаҳри Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳкўчаси, 7А-уйда ўрнатилган.Пилот лойиҳа ўзини оқласа, бундай қурилмаларни республиканинг бошқа ҳудудларидаги аҳоли гавжум жойларга ҳам босқичма-босқич ўрнатиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260823/samarkand-yollar-chiqindi-quti-59889852.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60700570_0:0:1195:896_1920x0_80_0_0_4c6fc18c4d567c931c90b75aa22b0624.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чиқиндихона, экология , ободонлаштириш, ўзбекистон, жамият, тошкент, дарахт
чиқиндихона, экология , ободонлаштириш, ўзбекистон, жамият, тошкент, дарахт
Тошкентда бўш идишларни 150 сўмдан қабул қиладиган фандомат ишга тушди
Пулни олиш ўрнига хайрия вариантини ҳам танлаш мумкин.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда пластик, шиша ва алюминий ичимлик идишларини қабул қилиб, эвазига пул тўлайдиган фандоматлар ишга туширилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги хабар берди
.
Фандоматга топширилган ҳар бир идиш учун 150 сўм тўланади. Маблағ фойдаланувчининг Click электрон ҳамёнига ўтказилади.
Фуқаролар пулни олиш ўрнига хайрия вариантини ҳам танлаши мумкин. Бунда маблағ хайрия мақсадлари ва дарахт экиш ташаббусларига йўналтирилади.
Лойиҳа Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги ҳамда Норвегиянинг TOMRA компанияси ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.
Биринчи фандомат Тошкент шаҳри Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳкўчаси, 7А-уйда ўрнатилган.
Пилот лойиҳа ўзини оқласа, бундай қурилмаларни республиканинг бошқа ҳудудларидаги аҳоли гавжум жойларга ҳам босқичма-босқич ўрнатиш режалаштирилган.