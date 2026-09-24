Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260924/tashkent-fandomat-60696395.html
Тошкентда бўш идишларни 150 сўмдан қабул қиладиган фандомат ишга тушди
Тошкентда бўш идишларни 150 сўмдан қабул қиладиган фандомат ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда пластик, шиша ва алюминий ичимлик идишларини қабул қиладиган фандоматлар ишга тушди. Ҳар бир идиш учун 150 сўм Click орқали тўланади, маблағни хайрияга ҳам йўналтириш мумкин. Биринчи фандомат Тошкентда.
2026-09-24T10:31+0500
2026-09-24T10:31+0500
чиқиндихона
экология
ободонлаштириш
ўзбекистон
жамият
тошкент
дарахт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60700570_0:46:1195:719_1920x0_80_0_0_dc70d88756bd3e0dbbecb2dffc80e8f5.png
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ўзбекистонда пластик, шиша ва алюминий ичимлик идишларини қабул қилиб, эвазига пул тўлайдиган фандоматлар ишга туширилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги хабар берди.Фандоматга топширилган ҳар бир идиш учун 150 сўм тўланади. Маблағ фойдаланувчининг Click электрон ҳамёнига ўтказилади.Лойиҳа Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги ҳамда Норвегиянинг TOMRA компанияси ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.Биринчи фандомат Тошкент шаҳри Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳкўчаси, 7А-уйда ўрнатилган.Пилот лойиҳа ўзини оқласа, бундай қурилмаларни республиканинг бошқа ҳудудларидаги аҳоли гавжум жойларга ҳам босқичма-босқич ўрнатиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260823/samarkand-yollar-chiqindi-quti-59889852.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60700570_0:0:1195:896_1920x0_80_0_0_4c6fc18c4d567c931c90b75aa22b0624.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
чиқиндихона, экология , ободонлаштириш, ўзбекистон, жамият, тошкент, дарахт
чиқиндихона, экология , ободонлаштириш, ўзбекистон, жамият, тошкент, дарахт

Тошкентда бўш идишларни 150 сўмдан қабул қиладиган фандомат ишга тушди

10:31 24.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ Агентство по управлению отходами В Ташкенте заработал фандомат, который принимает пустую тару по 150 сумов
В Ташкенте заработал фандомат, который принимает пустую тару по 150 сумов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ Агентство по управлению отходами
Oбуна бўлиш
Пулни олиш ўрнига хайрия вариантини ҳам танлаш мумкин.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ўзбекистонда пластик, шиша ва алюминий ичимлик идишларини қабул қилиб, эвазига пул тўлайдиган фандоматлар ишга туширилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги хабар берди.
Фандоматга топширилган ҳар бир идиш учун 150 сўм тўланади. Маблағ фойдаланувчининг Click электрон ҳамёнига ўтказилади.
Фуқаролар пулни олиш ўрнига хайрия вариантини ҳам танлаши мумкин. Бунда маблағ хайрия мақсадлари ва дарахт экиш ташаббусларига йўналтирилади.
Лойиҳа Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги ҳамда Норвегиянинг TOMRA компанияси ҳамкорлигида амалга оширилмоқда.
Биринчи фандомат Тошкент шаҳри Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳкўчаси, 7А-уйда ўрнатилган.
Пилот лойиҳа ўзини оқласа, бундай қурилмаларни республиканинг бошқа ҳудудларидаги аҳоли гавжум жойларга ҳам босқичма-босқич ўрнатиш режалаштирилган.
В Самарканде вдоль трасс установлено около 160 мусорных баков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2026
Самарқанд вилоятидаги автомобиль йўллари бўйига 160 га яқин чиқинди қутиси ўрнатилди
23 Август, 09:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0