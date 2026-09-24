https://sputniknews.uz/20260924/russia-60709472.html
Россия қўшинлари ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятларида 4 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятларида 4 та аҳоли пунктини озод қилди
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Россия қўшинлари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтиришда давом этмоқда. Бузово ва Хижняково назоратга олинди, Доброполе (Малое) ва Светлая Долина озод қилинди.
2026-09-24T15:36+0500
2026-09-24T15:36+0500
2026-09-24T15:36+0500
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ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қуршов ҳалқасидаги фаол ҳаракатлар натижасида Бузово ва Хижняково аҳоли пунктлари назоратга олинди. Рублёное ва Хрипуни аҳоли пунктларини озод қилиш учун жанглар давом этмоқда.Доброполье аҳоли пункти ҳудудида 51-армия бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтириб, Доброполье (Малое) қишлоғини озод қилди."Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Украина мудофааси ичкарисига силжишда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Светлая Долина аҳоли пунктини озод қилди.
https://sputniknews.uz/20260923/russia-ikki-punkt-nazorat-60687311.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
Россия қўшинлари ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятларида 4 та аҳоли пунктини озод қилди
Харьков вилоятида Бузово ва Хижняково назоратга олинди, ДХРда Доброполе (Малое) ҳамда Запорожье вилоятида Светлая Долина озод этилди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Россиянинг "Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Қуршов ҳалқасидаги фаол ҳаракатлар натижасида Бузово ва Хижняково аҳоли пунктлари назоратга олинди. Рублёное ва Хрипуни аҳоли пунктларини озод қилиш учун жанглар давом этмоқда.
Варваровка ва Долгенькое аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина тузилмаларига зарба берилди.
Доброполье аҳоли пункти ҳудудида 51-армия бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтириб, Доброполье (Малое) қишлоғини озод қилди.
"Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Украина мудофааси ичкарисига силжишда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Светлая Долина аҳоли пунктини озод қилди.