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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260924/russia-60709472.html
Россия қўшинлари ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятларида 4 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятларида 4 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтиришда давом этмоқда. Бузово ва Хижняково назоратга олинди, Доброполе (Малое) ва Светлая Долина озод қилинди.
2026-09-24T15:36+0500
2026-09-24T15:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
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россия мудофаа вазирлиги
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донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қуршов ҳалқасидаги фаол ҳаракатлар натижасида Бузово ва Хижняково аҳоли пунктлари назоратга олинди. Рублёное ва Хрипуни аҳоли пунктларини озод қилиш учун жанглар давом этмоқда.Доброполье аҳоли пункти ҳудудида 51-армия бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтириб, Доброполье (Малое) қишлоғини озод қилди."Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Украина мудофааси ичкарисига силжишда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Светлая Долина аҳоли пунктини озод қилди.
https://sputniknews.uz/20260923/russia-ikki-punkt-nazorat-60687311.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина

Россия қўшинлари ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятларида 4 та аҳоли пунктини озод қилди

15:36 24.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Харьков вилоятида Бузово ва Хижняково назоратга олинди, ДХРда Доброполе (Малое) ҳамда Запорожье вилоятида Светлая Долина озод этилди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қуршов ҳалқасидаги фаол ҳаракатлар натижасида Бузово ва Хижняково аҳоли пунктлари назоратга олинди. Рублёное ва Хрипуни аҳоли пунктларини озод қилиш учун жанглар давом этмоқда.
Варваровка ва Долгенькое аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина тузилмаларига зарба берилди.
Доброполье аҳоли пункти ҳудудида 51-армия бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтириб, Доброполье (Малое) қишлоғини озод қилди.
"Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Украина мудофааси ичкарисига силжишда давом этиб, Запорожье вилоятидаги Светлая Долина аҳоли пунктини озод қилди.
Морпех РФ рассказал о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари қуршов ичидаги яна 2 та аҳоли пунктини назоратга олди
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