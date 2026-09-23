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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260923/russia-ikki-punkt-nazorat-60687311.html
Россия қўшинлари қуршов ичида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари қуршов ичида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харьков вилоятида Красний Яр ва Потихоновони назоратга олди. Бузово учун жанглар давом этмоқда, қуршовдан чиқишга уриниш тўхтатилди.
2026-09-23T18:28+0500
2026-09-23T18:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтиришда давом этмоқда. Қуршов ичида Красний Яр ва Потихоново аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бузово аҳоли пунктини эгаллаш учун жанглар давом этмоқда. Варваровка ва Грачевка ҳудудларида Украина тузилмаларига зарба берилди.Қуршовда қолган Украина Қуролли кучларининг бир кеча-кундуздаги йўқотишлари 35 нафардан ошди.Шунингдек, Петропавловка, Лозовая ва Приколотное ҳудудларида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанговар ҳаракатлар давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260921/russia-ikki-punkt-nazorat-60619325.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина

Россия қўшинлари қуршов ичида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди

18:28 23.09.2026
© РИА Новости / /Алексей МайшевМорпех РФ рассказал о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО
Морпех РФ рассказал о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости / /Алексей Майшев
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Россия қўшинлари Харьков вилоятида Красний Яр ва Потихоново аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди, қуршов ҳалқаси торайтирилмоқда
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтиришда давом этмоқда. Қуршов ичида Красний Яр ва Потихоново аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Бузово аҳоли пунктини эгаллаш учун жанглар давом этмоқда. Варваровка ва Грачевка ҳудудларида Украина тузилмаларига зарба берилди.
Черное аҳоли пункти томонидан қуршов ҳалқасини ёриб ўтишга уриниш тўхтатилди.
Қуршовда қолган Украина Қуролли кучларининг бир кеча-кундуздаги йўқотишлари 35 нафардан ошди.
Шунингдек, Петропавловка, Лозовая ва Приколотное ҳудудларида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанговар ҳаракатлар давом этмоқда.
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
21 Сентябр, 17:34
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