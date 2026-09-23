https://sputniknews.uz/20260923/russia-ikki-punkt-nazorat-60687311.html
Россия қўшинлари қуршов ичида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари қуршов ичида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харьков вилоятида Красний Яр ва Потихоновони назоратга олди. Бузово учун жанглар давом этмоқда, қуршовдан чиқишга уриниш тўхтатилди.
2026-09-23T18:28+0500
2026-09-23T18:28+0500
2026-09-23T18:28+0500
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ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтиришда давом этмоқда. Қуршов ичида Красний Яр ва Потихоново аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бузово аҳоли пунктини эгаллаш учун жанглар давом этмоқда. Варваровка ва Грачевка ҳудудларида Украина тузилмаларига зарба берилди.Қуршовда қолган Украина Қуролли кучларининг бир кеча-кундуздаги йўқотишлари 35 нафардан ошди.Шунингдек, Петропавловка, Лозовая ва Приколотное ҳудудларида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанговар ҳаракатлар давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260921/russia-ikki-punkt-nazorat-60619325.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина
Россия қўшинлари қуршов ичида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида Красний Яр ва Потихоново аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди, қуршов ҳалқаси торайтирилмоқда
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини торайтиришда давом этмоқда. Қуршов ичида Красний Яр ва Потихоново аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Бузово аҳоли пунктини эгаллаш учун жанглар давом этмоқда. Варваровка ва Грачевка ҳудудларида Украина тузилмаларига зарба берилди.
Черное аҳоли пункти томонидан қуршов ҳалқасини ёриб ўтишга уриниш тўхтатилди.
Қуршовда қолган Украина Қуролли кучларининг бир кеча-кундуздаги йўқотишлари 35 нафардан ошди.
Шунингдек, Петропавловка, Лозовая ва Приколотное ҳудудларида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанговар ҳаракатлар давом этмоқда.