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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260921/russia-ikki-punkt-nazorat-60619325.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, "Шимол" гуруҳи Полная ва Новоалександровкани назоратга олган. Петропавловка ва Приколотное атрофида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар давом этмоқда.
2026-09-21T17:34+0500
2026-09-21T17:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида Польная ва Новоалександровка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Қуршов ҳалқаси ичида Бузово, Красний Яр, Резниково, Варваровка ва Хрипуни аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина бўлинмаларининг жонли кучи ва техникасига зарба берилди.Блокланган тузилмаларнинг йўқотишлари 35 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, артиллерия қуроли ва ер усти робототехника мажмуасини ташкил этди.Бир кун аввал Польная ва Новоалександровка атрофида ҳам ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар кетаётгани хабар қилинган эди. 21 сентябрга келиб ҳар икки аҳоли пункти назоратга олинди.19 сентябрь куни берилган маълумотда 5 сентябрдан буён қуршов ичида Украина томони назорат қилган ҳудуд 152 квадрат километрга қисқаргани айтилган эди. Шу куни Харьков вилоятида Лошаково ва Комиссарово аҳоли пунктлари ҳам Россия қўшинлари назоратига ўтган.
https://sputniknews.uz/20260919/rossiya-qurolli-kuchlari-beshta-aholi-punktini-ozod-qildi-60574687.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия

Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди

17:34 21.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Россия қўшинлари Харьков вилоятида Польная ва Новоалександровкани назоратга олди, жанглар бошқа ҳудудларда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида Польная ва Новоалександровка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Қуршов ҳалқаси ичида Бузово, Красний Яр, Резниково, Варваровка ва Хрипуни аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина бўлинмаларининг жонли кучи ва техникасига зарба берилди.
Блокланган тузилмаларнинг йўқотишлари 35 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, артиллерия қуроли ва ер усти робототехника мажмуасини ташкил этди.
Петропавловка ва Приколотное аҳоли пунктлари атрофида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар давом этмоқда. Великий Бурлукдан Олховатка йўналишига қўшимча кучлар гуруҳларини ташлаш бўйича учта уринишнинг олди олинди.
Бир кун аввал Польная ва Новоалександровка атрофида ҳам ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар кетаётгани хабар қилинган эди. 21 сентябрга келиб ҳар икки аҳоли пункти назоратга олинди.
19 сентябрь куни берилган маълумотда 5 сентябрдан буён қуршов ичида Украина томони назорат қилган ҳудуд 152 квадрат километрга қисқаргани айтилган эди. Шу куни Харьков вилоятида Лошаково ва Комиссарово аҳоли пунктлари ҳам Россия қўшинлари назоратига ўтган.
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари бешта аҳоли пунктини озод қилди
19 Сентябр, 19:47
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