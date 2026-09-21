https://sputniknews.uz/20260921/russia-ikki-punkt-nazorat-60619325.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, "Шимол" гуруҳи Полная ва Новоалександровкани назоратга олган. Петропавловка ва Приколотное атрофида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар давом этмоқда.
2026-09-21T17:34+0500
2026-09-21T17:34+0500
2026-09-21T17:34+0500
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида Польная ва Новоалександровка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Қуршов ҳалқаси ичида Бузово, Красний Яр, Резниково, Варваровка ва Хрипуни аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина бўлинмаларининг жонли кучи ва техникасига зарба берилди.Блокланган тузилмаларнинг йўқотишлари 35 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, артиллерия қуроли ва ер усти робототехника мажмуасини ташкил этди.Бир кун аввал Польная ва Новоалександровка атрофида ҳам ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар кетаётгани хабар қилинган эди. 21 сентябрга келиб ҳар икки аҳоли пункти назоратга олинди.19 сентябрь куни берилган маълумотда 5 сентябрдан буён қуршов ичида Украина томони назорат қилган ҳудуд 152 квадрат километрга қисқаргани айтилган эди. Шу куни Харьков вилоятида Лошаково ва Комиссарово аҳоли пунктлари ҳам Россия қўшинлари назоратига ўтган.
https://sputniknews.uz/20260919/rossiya-qurolli-kuchlari-beshta-aholi-punktini-ozod-qildi-60574687.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида Польная ва Новоалександровкани назоратга олди, жанглар бошқа ҳудудларда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Россия қўшинларининг "Шимол" гуруҳи Харьков вилоятида Польная ва Новоалександровка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Қуршов ҳалқаси ичида Бузово, Красний Яр, Резниково, Варваровка ва Хрипуни аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина бўлинмаларининг жонли кучи ва техникасига зарба берилди.
Блокланган тузилмаларнинг йўқотишлари 35 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, артиллерия қуроли ва ер усти робототехника мажмуасини ташкил этди.
Петропавловка ва Приколотное аҳоли пунктлари атрофида ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар давом этмоқда. Великий Бурлукдан Олховатка йўналишига қўшимча кучлар гуруҳларини ташлаш бўйича учта уринишнинг олди олинди.
Бир кун аввал Польная ва Новоалександровка атрофида ҳам ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича жанглар кетаётгани хабар қилинган эди. 21 сентябрга келиб ҳар икки аҳоли пункти назоратга олинди.
19 сентябрь куни берилган маълумотда 5 сентябрдан буён қуршов ичида Украина томони назорат қилган ҳудуд 152 квадрат километрга қисқаргани айтилган эди
. Шу куни Харьков вилоятида Лошаково ва Комиссарово аҳоли пунктлари ҳам Россия қўшинлари назоратига ўтган.