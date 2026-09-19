https://sputniknews.uz/20260919/rossiya-qurolli-kuchlari-beshta-aholi-punktini-ozod-qildi-60574687.html

Россия Қуролли кучлари бешта аҳоли пунктини озод қилди

Россия Қуролли кучлари бешта аҳоли пунктини озод қилди

Sputnik Ўзбекистон

Ўтган сутка давомида Украна Қуролли кучлари йўқотишлари 1345 нафар ҳарбий хизматчини ташкил қилди. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-09-19T19:47+0500

2026-09-19T19:47+0500

2026-09-19T19:47+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

запорожье вилояти

херсон вилояти

россия мудофаа вазирлиги

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60300431_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_8f53312d935f550df9a381585a4e0eed.jpg

ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари кун давомида бешта аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги. Ўтган сутка давомида Украна Қуролли кучлари йўқотишлари 1345 нафар ҳарбий хизматчилар, 13 та зирҳли жанговар техника, 10 та дала артиллерия тўплари, 7 та бошқариладиган авиабомба, 82 та ҳарбий автомобил ва 936 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.Харков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида қуршаб олинган УҚК тузилмаларини йўқ қилиш давом этмоқда. 5 сентябрдан буён душман назоратидаги ҳудуд 152 кв км.га қисқарди. Тўққизта аҳоли пункти (Березник, Озерное, Долгенкое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Олховатка ва Малая Волчя) Россия назоратига олинди. УҚК йўқотишлари 700 нафарга етди.Запороже вилоятида “Шарқ” ва “Днепр” гуруҳлари томонидан Червоная Кринитса, Новопавловка, Новоандреевка ва Розовка озод этилди. Орехов шаҳрининг марказий кварталларида жанглар давом этмоқда.

украина

запорожье вилояти

херсон вилояти

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги