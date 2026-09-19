https://sputniknews.uz/20260919/rossiya-qurolli-kuchlari-beshta-aholi-punktini-ozod-qildi-60574687.html
Россия Қуролли кучлари бешта аҳоли пунктини озод қилди
Россия Қуролли кучлари бешта аҳоли пунктини озод қилди
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Ўтган сутка давомида Украна Қуролли кучлари йўқотишлари 1345 нафар ҳарбий хизматчини ташкил қилди. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-19T19:47+0500
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2026-09-19T19:47+0500
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херсон вилояти
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари кун давомида бешта аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги. Ўтган сутка давомида Украна Қуролли кучлари йўқотишлари 1345 нафар ҳарбий хизматчилар, 13 та зирҳли жанговар техника, 10 та дала артиллерия тўплари, 7 та бошқариладиган авиабомба, 82 та ҳарбий автомобил ва 936 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.Харков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида қуршаб олинган УҚК тузилмаларини йўқ қилиш давом этмоқда. 5 сентябрдан буён душман назоратидаги ҳудуд 152 кв км.га қисқарди. Тўққизта аҳоли пункти (Березник, Озерное, Долгенкое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Олховатка ва Малая Волчя) Россия назоратига олинди. УҚК йўқотишлари 700 нафарга етди.Запороже вилоятида “Шарқ” ва “Днепр” гуруҳлари томонидан Червоная Кринитса, Новопавловка, Новоандреевка ва Розовка озод этилди. Орехов шаҳрининг марказий кварталларида жанглар давом этмоқда.
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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги
Россия Қуролли кучлари бешта аҳоли пунктини озод қилди
Ўтган сутка давомида Украна Қуролли кучлари йўқотишлари 1345 нафар ҳарбий хизматчини ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари кун давомида бешта аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харков вилоятидаги Лошаково ва Комиссарово
аҳоли пунктларини ўз назоратига олди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Маревка ва Гулево
аҳоли пунктларини озод қилди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запороже вилоятидаги Зеленая Диброва
аҳоли пунктини озод қилди.
Ўтган сутка давомида Украна Қуролли кучлари йўқотишлари 1345 нафар ҳарбий хизматчилар, 13 та зирҳли жанговар техника, 10 та дала артиллерия тўплари, 7 та бошқариладиган авиабомба, 82 та ҳарбий автомобил ва 936 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.
Йил бошидан буён Россия Қуролли кучлари 5300 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд ва 220 дан зиёд аҳоли пунктини озод қилди. Фақат сентябрь ойида 670 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд ва 27 та аҳоли пункти Россия назоратига ўтди.
Харков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида қуршаб олинган УҚК тузилмаларини йўқ қилиш давом этмоқда. 5 сентябрдан буён душман назоратидаги ҳудуд 152 кв км.га қисқарди. Тўққизта аҳоли пункти (Березник, Озерное, Долгенкое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Олховатка ва Малая Волчя) Россия назоратига олинди. УҚК йўқотишлари 700 нафарга етди.
Запороже вилоятида “Шарқ” ва “Днепр” гуруҳлари томонидан Червоная Кринитса, Новопавловка, Новоандреевка ва Розовка озод этилди. Орехов шаҳрининг марказий кварталларида жанглар давом этмоқда.