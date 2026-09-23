https://sputniknews.uz/20260923/elektr-ishlab-chiqarish-rejalar-60661801.html
2030 йилга бориб 129 млрд кВт/с электр ишлаб чиқарилади: президентга режалар тақдим этилди
2030 йилга бориб 129 млрд кВт/с электр ишлаб чиқарилади: президентга режалар тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Президентга электр энергетикасини ривожлантириш режалари тақдим этилди. 2030 йилгача мамлакатда генерация 46,1 ГВтга етказилиб, 16 та янги подстанция ва қарийб 5 минг км электр тармоғи барпо этилади.
2026-09-23T09:20+0500
2026-09-23T09:20+0500
2026-09-23T09:23+0500
энергетика
электр энергияси
шамол электр станцияси
жамият
шавкат мирзиёев
қорақалпоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18176075_0:0:3147:1770_1920x0_80_0_0_68f365c96ba58e5831c4a11165021c4f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев электр энергетикасини ривожлантириш истиқболлари ва ёқилғи-энергетика тармоғидаги лойиҳаларни бошқариш механизмларига оид тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.2030 йилга бориб Ўзбекистон иқтисодиёти ҳажмини 300 миллиард долларга етказиш, аҳоли сони эса 41 миллиондан ошиши кутилмоқда. Шу даврда саноатда электр истеъмоли 38 миллиарддан 53,5 миллиард киловатт-соатгача ўсиши прогноз қилинган.2035 йилда бу кўрсаткичлар мос равишда 57,2 гигаватт ва 154,7 миллиард киловатт-соатга етказилади.Ҳозир энергия сақлаш тизимлари бўйича умумий қуввати 4,2 гигаватт бўлган 26 та лойиҳа шакллантирилган, уларнинг 17 таси амалга оширилмоқда.2030 йилга қадар 9 та 220 киловольтли ва 7 та 500 киловольтли подстанция, қарийб 5 минг километр янги электр узатиш тармоқлари қуриш режалаштирилган.Қорақалпоғистонда истиқболли шамол электр станцияларини 1 гигаватт қувватли дата-марказлар билан боғлаш, бунинг учун янги подстанция ва электр тармоқларини барпо этиш таклиф қилинди.Янги бошқарув моделига кўра, энергетика лойиҳалари аввал иқтисодиёт, аҳоли ва ҳудудларнинг истиқболдаги эҳтиёжидан келиб чиқиб шакллантирилади. Шунингдек, 2050 йилгача ёқилғи-энергетика ресурслари билан таъминлаш концепциясини ишлаб чиқиш ва уни ҳар беш йилда қайта кўриб чиқиш таклиф этилди.
https://sputniknews.uz/20260826/uzbekistan-energetika-obektlar-59976155.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18176075_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_df5a194097092fe4b1549a87aa455546.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
энергетика, электр энергияси, шамол электр станцияси, жамият, шавкат мирзиёев, қорақалпоғистон
энергетика, электр энергияси, шамол электр станцияси, жамият, шавкат мирзиёев, қорақалпоғистон
2030 йилга бориб 129 млрд кВт/с электр ишлаб чиқарилади: президентга режалар тақдим этилди
09:20 23.09.2026 (янгиланди: 09:23 23.09.2026)
2030 йилга бориб Ўзбекистонда генерация қувватлари 46,1 гигаваттга етказилиши ва янги тармоқлар қурилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев электр энергетикасини ривожлантириш истиқболлари ва ёқилғи-энергетика тармоғидаги лойиҳаларни бошқариш механизмларига оид тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
2030 йилга бориб Ўзбекистон иқтисодиёти ҳажмини 300 миллиард долларга етказиш, аҳоли сони эса 41 миллиондан ошиши кутилмоқда. Шу даврда саноатда электр истеъмоли 38 миллиарддан 53,5 миллиард киловатт-соатгача ўсиши прогноз қилинган.
Режага кўра, 2030 йилда генерация қувватлари 46,1 гигаваттга етказилиб, йилига қарийб 129 миллиард киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқариш имконияти яратилади.
2035 йилда бу кўрсаткичлар мос равишда 57,2 гигаватт ва 154,7 миллиард киловатт-соатга етказилади.
Ҳозир энергия сақлаш тизимлари бўйича умумий қуввати 4,2 гигаватт бўлган 26 та лойиҳа шакллантирилган, уларнинг 17 таси амалга оширилмоқда.
2030 йилга қадар 9 та 220 киловольтли ва 7 та 500 киловольтли подстанция, қарийб 5 минг километр янги электр узатиш тармоқлари қуриш режалаштирилган.
Қорақалпоғистонда истиқболли шамол электр станцияларини 1 гигаватт қувватли дата-марказлар билан боғлаш, бунинг учун янги подстанция ва электр тармоқларини барпо этиш таклиф қилинди.
Янги бошқарув моделига кўра, энергетика лойиҳалари аввал иқтисодиёт, аҳоли ва ҳудудларнинг истиқболдаги эҳтиёжидан келиб чиқиб шакллантирилади.
Ер майдони, тармоққа уланиш нуқтаси ва техник ечимлари тайёрланган лойиҳалар учун инвесторлар очиқ танлов асосида аниқланади.
Шунингдек, 2050 йилгача ёқилғи-энергетика ресурслари билан таъминлаш концепциясини ишлаб чиқиш ва уни ҳар беш йилда қайта кўриб чиқиш таклиф этилди.