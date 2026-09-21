https://sputniknews.uz/20260921/mirziyoev-putin-muloqot-60621323.html
Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди — нималар муҳокама қилинди
Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди — нималар муҳокама қилинди
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Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин телефон орқали мулоқот қилди. Президентлар иттифоқчилик муносабатлари, Ҳукуматлараро комиссия ва Ҳудудлар кенгаши йиғилишлари ҳамда бўлажак тадбирларни муҳокама қилди.
2026-09-21T17:45+0500
2026-09-21T17:45+0500
2026-09-21T17:47+0500
шавкат мирзиёев
владимир путин
россия давлат думаси
сайловлар
табрик
телефон суҳбати
россия
ўзбекистон
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 21 сентябрь куни Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев Путинни тўққизинчи чақириқ Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Давлат думасига сайлов муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади ва парламентнинг янги таркибига самарали фаолият тилади.Суҳбатда олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.Томонлар Ҳукуматлараро комиссия ва Ҳудудлар кенгашининг навбатдаги йиғилишларини, шунингдек, Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини натижадор ўтказиш муҳимлигини қайд этди.Президентлар бўлажак икки томонлама ва кўп томонлама тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқди.Аввалроқ Россия Марказий сайлов комиссияси раиси Элла Памфилова Давлат думаси сайловларининг дастлабки натижаларини эълон қилган эди. Овозларнинг қарийб 95 фоизи қайта ишланганидан кейин "Ягона Россия" 57,83 фоиз овоз билан етакчилик қилмоқда ва 450 ўринли қуйи палатада 355 та мандат олиши мумкин.Россияда Давлат думаси депутатлари сайлови 18–20 сентябрь кунлари бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20260921/mirziyoev-putin-tabrik-60614812.html
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шавкат мирзиёев, владимир путин, россия давлат думаси, сайловлар, табрик, телефон суҳбати, россия, ўзбекистон, сиёсат
шавкат мирзиёев, владимир путин, россия давлат думаси, сайловлар, табрик, телефон суҳбати, россия, ўзбекистон, сиёсат
Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди — нималар муҳокама қилинди
17:45 21.09.2026 (янгиланди: 17:47 21.09.2026)
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин телефон орқали мулоқот қилиб, Ўзбекистон–Россия иттифоқчилик муносабатлари ва бўлажак қўшма тадбирларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 21 сентябрь куни Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Мирзиёев Путинни тўққизинчи чақириқ Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Давлат думасига сайлов муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади ва парламентнинг янги таркибига самарали фаолият тилади.
Кремль хабарида қайд этилишича
, Ўзбекистон раҳбари сайловчиларнинг юқори фаоллиги ва овоз бериш натижаларини Россия фуқароларининг мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва миллий манфаатларни ҳимоя қилишга қаратилган Владимир Путин сиёсатига қўллаб-қувватлови сифатида баҳолаган.
Суҳбатда олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар Ҳукуматлараро комиссия ва Ҳудудлар кенгашининг навбатдаги йиғилишларини, шунингдек, Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини натижадор ўтказиш муҳимлигини қайд этди.
Президентлар бўлажак икки томонлама ва кўп томонлама тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқди.
Аввалроқ Россия Марказий сайлов комиссияси раиси Элла Памфилова Давлат думаси сайловларининг дастлабки натижаларини эълон қилган эди.
Овозларнинг қарийб 95 фоизи қайта ишланганидан кейин "Ягона Россия" 57,83 фоиз овоз билан етакчилик қилмоқда ва 450 ўринли қуйи палатада 355 та мандат олиши мумкин.
Россияда Давлат думаси депутатлари сайлови 18–20 сентябрь кунлари бўлиб ўтди.