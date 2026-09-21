https://sputniknews.uz/20260921/mirziyoev-putin-tabrik-60614812.html
Мирзиёев Путинни Давлат думасига сайловлар муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади
Мирзиёев Путинни Давлат думасига сайловлар муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Владимир Путинга мактуб йўллаб, Россия Давлат думасига сайловлар муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади ва икки мамлакат ҳамкорлигига тўхталди.
2026-09-21T14:47+0500
2026-09-21T14:47+0500
2026-09-21T14:47+0500
сайловлар
россия давлат думаси
табрик
россия
ўзбекистон
сиёсат
шавкат мирзиёев
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/01/60108334_0:122:1900:1191_1920x0_80_0_0_4fa10d0ae607e5f3343dc38bcb3df06a.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путинга мактуб йўллаб, Россия Федерал Мажлиси Давлат думасига сайловлар муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев сайловлар Россия жамиятининг юксак сиёсий маданияти ва фуқаролик ҳамжиҳатлигини яна бир бор намоён этганини таъкидлади.Шунингдек, Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари жадал ривожланаётгани таъкидланди. Парламентлараро ҳамкорлик икки томонлама лойиҳа ва дастурларни амалга оширишда муҳим ўрин тутиши қайд этилди.Мирзиёев икки мамлакат ҳамкорлигини янада ривожлантириш ва уни янги ташаббуслар билан бойитишга ишонч билдирди.Мактуб якунида Ўзбекистон президенти Владимир Путинга мустаҳкам соғлик ва давлатчилик фаолиятида муваффақиятлар, Россия халқига эса тинчлик, фаровонлик ва тараққиёт тилади
https://sputniknews.uz/20260917/putin-saylov-rossiyaliklar-murojaat-60495854.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/01/60108334_102:0:1790:1266_1920x0_80_0_0_f824a1cfaaf176d5d393e2c352b75795.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сайловлар, россия давлат думаси, табрик, россия, ўзбекистон, сиёсат, шавкат мирзиёев, владимир путин
сайловлар, россия давлат думаси, табрик, россия, ўзбекистон, сиёсат, шавкат мирзиёев, владимир путин
Мирзиёев Путинни Давлат думасига сайловлар муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади
Ўзбекистон раҳбари икки мамлакат ҳамкорлигини янада ривожлантириш ва уни янги ташаббуслар билан бойитишга ишонч билдирди.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путинга мактуб йўллаб, Россия Федерал Мажлиси Давлат думасига сайловлар муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Мирзиёев сайловлар Россия жамиятининг юксак сиёсий маданияти ва фуқаролик ҳамжиҳатлигини яна бир бор намоён этганини таъкидлади.
Ўзбекистон раҳбари сайловчиларнинг рекорд даражадаги иштироки ва овоз бериш натижалари Россия фуқароларининг Владимир Путин раҳбарлигида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва миллий манфаатларни ҳимоя қилишга қаратилган стратегик йўналишга ишончидан далолат беришини қайд этди.
Шунингдек, Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари жадал ривожланаётгани таъкидланди. Парламентлараро ҳамкорлик икки томонлама лойиҳа ва дастурларни амалга оширишда муҳим ўрин тутиши қайд этилди.
Мирзиёев икки мамлакат ҳамкорлигини янада ривожлантириш ва уни янги ташаббуслар билан бойитишга ишонч билдирди.
Мактуб якунида Ўзбекистон президенти Владимир Путинга мустаҳкам соғлик ва давлатчилик фаолиятида муваффақиятлар, Россия халқига эса тинчлик, фаровонлик ва тараққиёт тилади