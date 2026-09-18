https://sputniknews.uz/20260918/verolyubovka-zolotoy-kolodez-60534000.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Веролюбовка ва Золотой Колодезни озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Веролюбовка ва Золотой Колодезни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудуди 5 та қишлоқни озод қилди ва яна 5 таси устидан назорат ўрнатди. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T14:12+0500
2026-09-18T14:12+0500
2026-09-18T14:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Веролюбовка ва Золотой Колодезь аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Веролюбовка “Жануб”, Золотой Колодезь эса “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий ва фаол ҳужумлари натижасида озод қилинган.Идорага кўра, ҳафта давомида Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудуди 5 та қишлоқни озод қилган ва яна 5 таси устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлган.Украина армияси 9 325 нафар ҳарбий хизматчиси, 56 та зирҳли машинаси, 605 та дала артиллерияси ва миномёти ускунасидан маҳрум бўлган.Харьковда қуршовда қолган Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 390 нафар ҳарбийдан ошган.
https://sputniknews.uz/20260917/russia-malaya-volchya-nazorat-60510349.html
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дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр)
дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари ДХРдаги Веролюбовка ва Золотой Колодезни озод қилди
Ҳафта давомида Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудуди 5 та қишлоқни озод қилди ва яна 5 таси устидан назорат ўрнатди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Веролюбовка ва Золотой Колодезь аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Веролюбовка
“Жануб”, Золотой Колодезь
эса “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий ва фаол ҳужумлари натижасида озод қилинган.
Идорага кўра, ҳафта давомида Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудуди 5 та қишлоқни озод қилган ва яна 5 таси устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлган.
Украина армияси 9 325 нафар ҳарбий хизматчиси, 56 та зирҳли машинаси, 605 та дала артиллерияси ва миномёти ускунасидан маҳрум бўлган.
Харьковда қуршовда қолган Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 390 нафар ҳарбийдан ошган.