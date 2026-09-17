Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди

Сентябрь ойи бошидан қуршовда жами 650 нафардан ортиқ украин ҳарбийлари, 16 та жанговар зирҳли машина, тўққизта автомобиль, 13 та квадроцикл ва 25 та ер усти роботлаштирилган тизими йўқ қилинди.