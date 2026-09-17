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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260917/russia-malaya-volchya-nazorat-60510349.html
Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди
Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Харьков вилоятидаги Малая Волчья Россия қўшинлари назоратига ўтди, Запорожье вилоятидаги Розовка озод қилинди. Қуршов ҳалқасидаги йўқотишлар ҳам маълум қилинди.
2026-09-17T15:14+0500
2026-09-17T15:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Россия армиясининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Малая Волчья аҳоли пунктини назоратга олди, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Розовкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди."Шимол" бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.Ташқи назорат зонасини кенгайтириш жараёнида Приколотное ва Новоалександровка аҳоли пунктлари ҳудудларини ёриб ўтишга уринган гуруҳлар ҳам йўқ қилинди.Аввалроқ 7 сентябрь ҳолатига Харьков вилоятидаги қуршовда 1,7 минг нафаргача украиналик ҳарбий қолгани маълум қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20260914/russia-uch-punkt-ozod-60436544.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, украина, россия
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, украина, россия

Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди

15:14 17.09.2026
© РИА НовостиБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости
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Харьков вилоятидаги Малая Волчья Россия қўшинлари назоратига ўтди, Запорожье вилоятидаги Розовка аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Россия армиясининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Малая Волчья аҳоли пунктини назоратга олди, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Розовкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шимол" бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.
© Sputnik"Котёл" для ВСУ в Харьковской области
Котёл для ВСУ в Харьковской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
"Котёл" для ВСУ в Харьковской области
© Sputnik

Сентябрь ойи бошидан қуршовда жами 650 нафардан ортиқ украин ҳарбийлари, 16 та жанговар зирҳли машина, тўққизта автомобиль, 13 та квадроцикл ва 25 та ер усти роботлаштирилган тизими йўқ қилинди.

Ташқи назорат зонасини кенгайтириш жараёнида Приколотное ва Новоалександровка аҳоли пунктлари ҳудудларини ёриб ўтишга уринган гуруҳлар ҳам йўқ қилинди.
Аввалроқ 7 сентябрь ҳолатига Харьков вилоятидаги қуршовда 1,7 минг нафаргача украиналик ҳарбий қолгани маълум қилинган эди.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Қуршов ҳалқаси қисқармоқда: Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини озод қилди
14 Сентябр, 15:31
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