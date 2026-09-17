https://sputniknews.uz/20260917/russia-malaya-volchya-nazorat-60510349.html
Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди
Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди
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Харьков вилоятидаги Малая Волчья Россия қўшинлари назоратига ўтди, Запорожье вилоятидаги Розовка озод қилинди. Қуршов ҳалқасидаги йўқотишлар ҳам маълум қилинди.
2026-09-17T15:14+0500
2026-09-17T15:14+0500
2026-09-17T15:14+0500
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ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Россия армиясининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Малая Волчья аҳоли пунктини назоратга олди, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Розовкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди."Шимол" бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.Ташқи назорат зонасини кенгайтириш жараёнида Приколотное ва Новоалександровка аҳоли пунктлари ҳудудларини ёриб ўтишга уринган гуруҳлар ҳам йўқ қилинди.Аввалроқ 7 сентябрь ҳолатига Харьков вилоятидаги қуршовда 1,7 минг нафаргача украиналик ҳарбий қолгани маълум қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20260914/russia-uch-punkt-ozod-60436544.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, украина, россия
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, украина, россия
Харьковдаги қуршов: Россия қўшинлари Малая Волчьяни назоратга олди
Харьков вилоятидаги Малая Волчья Россия қўшинлари назоратига ўтди, Запорожье вилоятидаги Розовка аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Россия армиясининг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Малая Волчья аҳоли пунктини назоратга олди, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Розовкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Шимол" бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.
Сентябрь ойи бошидан қуршовда жами 650 нафардан ортиқ украин ҳарбийлари, 16 та жанговар зирҳли машина, тўққизта автомобиль, 13 та квадроцикл ва 25 та ер усти роботлаштирилган тизими йўқ қилинди.
Ташқи назорат зонасини кенгайтириш жараёнида Приколотное ва Новоалександровка аҳоли пунктлари ҳудудларини ёриб ўтишга уринган гуруҳлар ҳам йўқ қилинди.
Аввалроқ 7 сентябрь ҳолатига Харьков вилоятидаги қуршовда 1,7 минг нафаргача украиналик ҳарбий қолгани маълум қилинган эди.