https://sputniknews.uz/20260914/russia-uch-punkt-ozod-60436544.html
Қуршов ҳалқаси қисқармоқда: Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини озод қилди
Қуршов ҳалқаси қисқармоқда: Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини озод қилди
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Россия қўшинлари Харьков вилоятида Широкое ва Шевченково, Запорожье вилоятида Новоандреевкани озод қилди. Харьков йўналишида қуршов ҳалқасини қисқартириш давом этмоқда.
2026-09-14T15:31+0500
2026-09-14T15:31+0500
2026-09-14T15:31+0500
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Широкое ва Шевченково, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Новоандреевка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Шимол” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.Шу ҳаракатлар доирасида Широкое аҳоли пункти озод қилинди. Айни пайтда Малая Волчья аҳоли пункти учун фаол жанглар давом этмоқда.Ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Шевченково аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.Шу билан бирга, “Днепр” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Новоандреевка қишлоғини озод қилди.Аввалроқ “Шимол” гуруҳи Харьков вилоятидаги Черняков аҳоли пунктини назоратга олган эди.
https://sputniknews.uz/20260911/rossiya-dxr-zaporoje-60370896.html
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дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия
дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия
Қуршов ҳалқаси қисқармоқда: Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини озод қилди
Аввалроқ Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Черняков аҳоли пунктини ҳам назоратга олгани хабар қилинган эди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Широкое ва Шевченково, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Новоандреевка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
“Шимол” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
Шу ҳаракатлар доирасида Широкое аҳоли пункти озод қилинди. Айни пайтда Малая Волчья аҳоли пункти учун фаол жанглар давом этмоқда.
Украина қўшинларининг бир суткадаги йўқотишлари 60 нафаргача ҳарбий хизматчини ташкил этди. Чёрное аҳоли пункти яқинида қуршовдан чиқишга уринган зирҳли жанговар машина ва ундаги шахсий таркиб ҳам йўқ қилинди.
Ташқи назорат зонасини кенгайтириш бўйича ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Шевченково аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.
Шу билан бирга, “Днепр” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Новоандреевка қишлоғини озод қилди.
Аввалроқ “Шимол” гуруҳи Харьков вилоятидаги Черняков аҳоли пунктини назоратга олган эди.