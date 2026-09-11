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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260911/rossiya-dxr-zaporoje-60370896.html
Россия ҳарбийлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида 8 та аҳоли пункти Россия назорати остига ўтди. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T14:20+0500
2026-09-11T14:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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запорожье вилояти
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ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новогришино ва Запорожье вилоятидаги Зоревкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Новогришинони “Марказ”, Зоревкани эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.Новогришино Доброполье шаҳридан жануби-ғарбда, Водяная дарёсининг (Бик дарёсининг ирмоғи) жанубий қирғоғида жойлашган.Зоревка Днепропетровск ва Запорожье вилоятлари чегарасида жойлашган.Россия армияси ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудида 3 та аҳолини пунктини озод қилди, яна 5 таси устидан назорат ўрнатди. Украина Қуролли кучлари ҳафта давомида 9480 нафар ҳарбий хизматчисидан айрилди.
https://sputniknews.uz/20260910/russia-ikki-punkt-nazorat-60339292.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия

Россия ҳарбийлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги 2 та қишлоқни озод қилди

14:20 11.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ҳафта давомида 8 та аҳоли пункти Россия назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новогришино ва Запорожье вилоятидаги Зоревкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Новогришинони “Марказ”, Зоревкани эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.
Новогришино Доброполье шаҳридан жануби-ғарбда, Водяная дарёсининг (Бик дарёсининг ирмоғи) жанубий қирғоғида жойлашган.
Зоревка Днепропетровск ва Запорожье вилоятлари чегарасида жойлашган.
Россия армияси ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудида 3 та аҳолини пунктини озод қилди, яна 5 таси устидан назорат ўрнатди. Украина Қуролли кучлари ҳафта давомида 9480 нафар ҳарбий хизматчисидан айрилди.
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Кеча, 15:11
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