https://sputniknews.uz/20260911/rossiya-dxr-zaporoje-60370896.html
Россия ҳарбийлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида 8 та аҳоли пункти Россия назорати остига ўтди. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T14:20+0500
2026-09-11T14:20+0500
2026-09-11T14:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новогришино ва Запорожье вилоятидаги Зоревкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Новогришинони “Марказ”, Зоревкани эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.Новогришино Доброполье шаҳридан жануби-ғарбда, Водяная дарёсининг (Бик дарёсининг ирмоғи) жанубий қирғоғида жойлашган.Зоревка Днепропетровск ва Запорожье вилоятлари чегарасида жойлашган.Россия армияси ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудида 3 та аҳолини пунктини озод қилди, яна 5 таси устидан назорат ўрнатди. Украина Қуролли кучлари ҳафта давомида 9480 нафар ҳарбий хизматчисидан айрилди.
https://sputniknews.uz/20260910/russia-ikki-punkt-nazorat-60339292.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия
Россия ҳарбийлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Ҳафта давомида 8 та аҳоли пункти Россия назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новогришино ва Запорожье вилоятидаги Зоревкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Новогришинони
“Марказ”, Зоревкани
эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.
Новогришино Доброполье шаҳридан жануби-ғарбда, Водяная дарёсининг (Бик дарёсининг ирмоғи) жанубий қирғоғида жойлашган.
Зоревка Днепропетровск ва Запорожье вилоятлари чегарасида жойлашган.
Россия армияси ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудида 3 та аҳолини пунктини озод қилди, яна 5 таси устидан назорат ўрнатди. Украина Қуролли кучлари ҳафта давомида 9480 нафар ҳарбий хизматчисидан айрилди.