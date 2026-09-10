https://sputniknews.uz/20260910/russia-ikki-punkt-nazorat-60339292.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харьков вилоятида яна икки аҳоли пунктини назоратга олди. Шунингдек, Украина логистика марказлари, портлари ва ҳарбий юк ташиётган кемаларга зарбалар берилди.
2026-09-10T15:11+0500
2026-09-10T15:11+0500
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ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Зарубинка ва Гоптовка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Зарубинка ташқи қуршов ҳалқасидаги назорат ҳудудини кенгайтириш бўйича фаол ҳаракатлар натижасида эгалланди. Гоптовка эса ҳужум ҳаракатлари давомида назоратга олинди.Қуршовдан чиқишга бўлган барча уринишларнинг олди олинди.Аввалроқ "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Озёрное аҳоли пунктини ҳам назоратга олган эди.Шунингдек, Россия Қуролли кучлари тунда Украинанинг логистика марказлари ва денгиз портларига, шунингдек, Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилаётган кемаларга гуруҳли зарбалар берди.Николаев шаҳрида Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун мўлжалланган учувчисиз учиш аппаратлари омбори нишонга олинди.Бундан ташқари, "Одесса" портига денгиз орқали йўл олган, Украина Қуролли кучлари учун юк ташиётган иккита қуруқ юк ташувчи кема ва уларни кузатиб бораётган шатакчи кема ҳам нишонга олинди.
https://sputniknews.uz/20260908/russia-dolgenkoe-berezniki-nazorat-60300642.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, одесса, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, одесса, украина, россия
Россия қўшинлари Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
15:11 10.09.2026 (янгиланди: 15:19 10.09.2026)
Аввалроқ Озёрное аҳоли пункти ҳам назоратга олинган эди.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Россия Қуролли кучларининг "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Зарубинка ва Гоптовка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Зарубинка ташқи қуршов ҳалқасидаги назорат ҳудудини кенгайтириш бўйича фаол ҳаракатлар натижасида эгалланди. Гоптовка эса ҳужум ҳаракатлари давомида назоратга олинди.
Ольховатка аҳоли пункти ҳудудида Украина Қуролли кучларининг умумий сони 180 нафаргача бўлган икки батальон бўлинмалари тўсиб қўйилди. Малая Волчья ва Бузово аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина ҳарбий бўлинмаларига зарбалар берилди.
Қуршовдан чиқишга бўлган барча уринишларнинг олди олинди.
Аввалроқ "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Озёрное аҳоли пунктини ҳам назоратга олган эди.
Шунингдек, Россия Қуролли кучлари тунда Украинанинг логистика марказлари ва денгиз портларига, шунингдек, Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилаётган кемаларга гуруҳли зарбалар берди.
Николаев шаҳрида Украина Қуролли кучларини таъминлаш учун мўлжалланган учувчисиз учиш аппаратлари омбори нишонга олинди.
Одесса вилоятидаги "Черноморск" портида хориждан келтирилаётган ҳарбий юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилган божхона терминали тақсимлаш маркази инфратузилмасига шикаст етказилди.
Бундан ташқари, "Одесса" портига денгиз орқали йўл олган, Украина Қуролли кучлари учун юк ташиётган иккита қуруқ юк ташувчи кема ва уларни кузатиб бораётган шатакчи кема ҳам нишонга олинди.