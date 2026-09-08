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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260908/russia-dolgenkoe-berezniki-nazorat-60300642.html
Россия қўшинлари Долгенькое ва Березникини назоратга олди — Харьковда қуршов тораймоқда
Россия қўшинлари Долгенькое ва Березникини назоратга олди — Харьковда қуршов тораймоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Харьков вилоятида қуршов ҳалқаси кенгаймоқда. Долгенькое ва Березники назоратга олинди, Украина қўшинларининг қуршовдан чиқиш уринишлари тўхтатилди.
2026-09-08T17:22+0500
2026-09-08T17:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятида Долгенькое ва Березники аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтиришда давом этмоқда. Шу билан бирга, ички ҳалқа ҳам торайтирилмоқда.Кун давомида Украина томонининг йўқотишлари 30 нафаргача ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, иккита квадроцикл ва учта учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш пунктини ташкил этган.Украина бўлинмаларининг қуршовдан ёриб чиқишга бўлган барча уринишлари тўхтатилган.
https://sputniknews.uz/20260907/ukraine-harbiy-qurshov-60268157.html
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дунё янгиликлари, дунёда, мудофаа вазирлиги, украина, россия
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Россия қўшинлари Долгенькое ва Березникини назоратга олди — Харьковда қуршов тораймоқда

17:22 08.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа подразделения спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Россия қўшинлари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини кенгайтириб, Долгенькое ва Березники аҳоли пунктларини назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятида Долгенькое ва Березники аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтиришда давом этмоқда. Шу билан бирга, ички ҳалқа ҳам торайтирилмоқда.
Қуршов ичида Малая Волчья, Варваровка, Бузово ва Нефедовка аҳоли пунктлари яқинида Украина Қуролли кучлари бўлинмаларига зарба берилган.
Кун давомида Украина томонининг йўқотишлари 30 нафаргача ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, иккита квадроцикл ва учта учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш пунктини ташкил этган.
Украина бўлинмаларининг қуршовдан ёриб чиқишга бўлган барча уринишлари тўхтатилган.
Подразделения группировки войск Север в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда
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