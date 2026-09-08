https://sputniknews.uz/20260908/russia-dolgenkoe-berezniki-nazorat-60300642.html
Россия қўшинлари Долгенькое ва Березникини назоратга олди — Харьковда қуршов тораймоқда
Россия қўшинлари Долгенькое ва Березникини назоратга олди — Харьковда қуршов тораймоқда
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Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Харьков вилоятида қуршов ҳалқаси кенгаймоқда. Долгенькое ва Березники назоратга олинди, Украина қўшинларининг қуршовдан чиқиш уринишлари тўхтатилди.
2026-09-08T17:22+0500
2026-09-08T17:22+0500
2026-09-08T17:22+0500
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ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятида Долгенькое ва Березники аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтиришда давом этмоқда. Шу билан бирга, ички ҳалқа ҳам торайтирилмоқда.Кун давомида Украина томонининг йўқотишлари 30 нафаргача ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, иккита квадроцикл ва учта учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш пунктини ташкил этган.Украина бўлинмаларининг қуршовдан ёриб чиқишга бўлган барча уринишлари тўхтатилган.
https://sputniknews.uz/20260907/ukraine-harbiy-qurshov-60268157.html
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дунё янгиликлари, дунёда, мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, мудофаа вазирлиги, украина, россия
Россия қўшинлари Долгенькое ва Березникини назоратга олди — Харьковда қуршов тораймоқда
Россия қўшинлари Харьков вилоятида қуршов ҳалқасини кенгайтириб, Долгенькое ва Березники аҳоли пунктларини назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятида Долгенькое ва Березники аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ташқи қуршов ҳалқасини кенгайтиришда давом этмоқда. Шу билан бирга, ички ҳалқа ҳам торайтирилмоқда.
Қуршов ичида Малая Волчья, Варваровка, Бузово ва Нефедовка аҳоли пунктлари яқинида Украина Қуролли кучлари бўлинмаларига зарба берилган.
Кун давомида Украина томонининг йўқотишлари 30 нафаргача ҳарбий хизматчи, битта зирҳли жанговар машина, иккита квадроцикл ва учта учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш пунктини ташкил этган.
Украина бўлинмаларининг қуршовдан ёриб чиқишга бўлган барча уринишлари тўхтатилган.