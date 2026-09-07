https://sputniknews.uz/20260907/ukraine-harbiy-qurshov-60268157.html
Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда
Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда
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Россия Мудофаа вазирлиги Харков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда эканини билдирди. “Северный ветер” аввалроқ “Волчанск қозони” ёпилгани, қуршовда 2 минггача ҳарбий қолганини хабар қилган.
2026-09-07T15:16+0500
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2026-09-07T15:29+0500
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ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россиянинг “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида қуршовда қолган Украина қўшинлари атрофидаги ҳалқани торайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Хабарда айтилишича, Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка ва Чёрное аҳоли пунктлари ҳудудида ҳозир 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда қолмоқда. Украина қўшинлари қуршовдан чиқишга уринмаган.Россия куч тузилмаларидаги манбанинг РИА Новостига маълум қилишича, Украина қўшинларининг Василевка, Благодатное, Должанка ва Слизневодаги позицияларини йўқотиши натижасида Волчанск яқинидаги гуруҳ қуршовда қолган.Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги ШҲТ саммитидан сўнг журналистлар саволларига жавоб берар экан, Харьков вилояти шимолида ҳосил бўлган қозон майдони 460 квадрат километрни ташкил этишини ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олишини айтди.Унинг йўқ қилиниши армияга жанговар алоқа чизиғини Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан камида 20 километрга суриш имконини беради, деди Россия раҳбари.
https://sputniknews.uz/20260903/russia-uch-qishloq-nazorat-60174888.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин
Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда
15:16 07.09.2026 (янгиланди: 15:29 07.09.2026)
Россия қўшинлари Харьков вилоятида қуршовда қолган 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси атрофидаги ҳалқани ҳозир торайтирмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россиянинг “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида қуршовда қолган Украина қўшинлари атрофидаги ҳалқани торайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Хабарда айтилишича, Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка ва Чёрное аҳоли пунктлари ҳудудида ҳозир 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда қолмоқда. Украина қўшинлари қуршовдан чиқишга уринмаган.
Қуршов Россия қўшинларининг бир қатор аҳоли пунктларида олдинга силжиши натижасида шаклланган. 3 сентябрь куни “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Василевка, Благодатное ва Должанкани назоратга олди.
Россия куч тузилмаларидаги манбанинг РИА Новостига маълум қилишича
, Украина қўшинларининг Василевка, Благодатное, Должанка ва Слизневодаги позицияларини йўқотиши натижасида Волчанск яқинидаги гуруҳ қуршовда қолган.
Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги ШҲТ саммитидан сўнг журналистлар саволларига жавоб берар экан, Харьков вилояти шимолида ҳосил бўлган қозон майдони 460 квадрат километрни ташкил этишини ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олишини айтди.
Унинг йўқ қилиниши армияга жанговар алоқа чизиғини Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан камида 20 километрга суриш имконини беради, деди Россия раҳбари.