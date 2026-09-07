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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260907/ukraine-harbiy-qurshov-60268157.html
Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда
Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда эканини билдирди. “Северный ветер” аввалроқ “Волчанск қозони” ёпилгани, қуршовда 2 минггача ҳарбий қолганини хабар қилган.
2026-09-07T15:16+0500
2026-09-07T15:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россиянинг “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида қуршовда қолган Украина қўшинлари атрофидаги ҳалқани торайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Хабарда айтилишича, Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка ва Чёрное аҳоли пунктлари ҳудудида ҳозир 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда қолмоқда. Украина қўшинлари қуршовдан чиқишга уринмаган.Россия куч тузилмаларидаги манбанинг РИА Новостига маълум қилишича, Украина қўшинларининг Василевка, Благодатное, Должанка ва Слизневодаги позицияларини йўқотиши натижасида Волчанск яқинидаги гуруҳ қуршовда қолган.Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги ШҲТ саммитидан сўнг журналистлар саволларига жавоб берар экан, Харьков вилояти шимолида ҳосил бўлган қозон майдони 460 квадрат километрни ташкил этишини ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олишини айтди.Унинг йўқ қилиниши армияга жанговар алоқа чизиғини Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан камида 20 километрга суриш имконини беради, деди Россия раҳбари.
https://sputniknews.uz/20260903/russia-uch-qishloq-nazorat-60174888.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин

Россия Мудофаа вазирлиги: Харьков вилоятида 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда

15:16 07.09.2026 (янгиланди: 15:29 07.09.2026)
© AP Photo / Dan BashakovПодразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения
Подразделения группировки войск Север в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
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Россия қўшинлари Харьков вилоятида қуршовда қолган 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси атрофидаги ҳалқани ҳозир торайтирмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россиянинг “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида қуршовда қолган Украина қўшинлари атрофидаги ҳалқани торайтиришда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Хабарда айтилишича, Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка ва Чёрное аҳоли пунктлари ҳудудида ҳозир 1,7 мингга яқин украин ҳарбийси қуршовда қолмоқда. Украина қўшинлари қуршовдан чиқишга уринмаган.

Қуршов Россия қўшинларининг бир қатор аҳоли пунктларида олдинга силжиши натижасида шаклланган. 3 сентябрь куни “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Василевка, Благодатное ва Должанкани назоратга олди.

© Telegram-канал "Северный ветер"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения
Подразделения группировки войск Север в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2026
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения
© Telegram-канал "Северный ветер"
Россия куч тузилмаларидаги манбанинг РИА Новостига маълум қилишича, Украина қўшинларининг Василевка, Благодатное, Должанка ва Слизневодаги позицияларини йўқотиши натижасида Волчанск яқинидаги гуруҳ қуршовда қолган.
Россия президенти Владимир Путин Бишкекдаги ШҲТ саммитидан сўнг журналистлар саволларига жавоб берар экан, Харьков вилояти шимолида ҳосил бўлган қозон майдони 460 квадрат километрни ташкил этишини ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олишини айтди.
Унинг йўқ қилиниши армияга жанговар алоқа чизиғини Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан камида 20 километрга суриш имконини беради, деди Россия раҳбари.
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
3 Сентябр, 15:02
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