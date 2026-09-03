https://sputniknews.uz/20260903/russia-uch-qishloq-nazorat-60174888.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харков вилоятининг Василевка, Благодатное ва Должанка аҳоли пунктларини назоратга олди. “Жанубий” гуруҳ бўлинмалари эса ДХРдаги Ижевкани озод қилди, деб хабар берди МО РФ.
2026-09-03T15:02+0500
2026-09-03T15:02+0500
2026-09-03T15:09+0500
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ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятида учта аҳоли пунктини назоратга олди, Донецк Халқ Республикасида эса Ижевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик хабарига кўра, Харьков вилоятининг Василевка, Благодатное ва Должанка аҳоли пунктларини “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари назорат остига олган.Должанка ҳам шу ҳудудда жойлашган бўлиб, Слизнево қишлоғидан тахминан икки километр масофада. Қишлоқ яқинидан Т-2104 автомобиль йўли ўтади.ДХРнинг Ижевка аҳоли пунктини “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари озод қилди. Ижевка Константиновка шаҳар округи таркибига киради ва Константиновкадан тахминан етти километр масофада жойлашган.
https://sputniknews.uz/20260902/russia-aholi-punkt-egallash-60147313.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
15:02 03.09.2026 (янгиланди: 15:09 03.09.2026)
Қишлоқлар Харьков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган, озод қилинган Ижевка эса Константиновка шаҳар округи таркибига киради.
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятида учта аҳоли пунктини назоратга олди, Донецк Халқ Республикасида эса Ижевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик хабарига кўра, Харьков вилоятининг Василевка, Благодатное ва Должанка аҳоли пунктларини “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари назорат остига олган.
Ушбу қишлоқлар Харьков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган. Василевка ва Благодатное бир-бирига туташ бўлиб, Плотва дарёси бўйида жойлашган.
Должанка ҳам шу ҳудудда жойлашган бўлиб, Слизнево қишлоғидан тахминан икки километр масофада. Қишлоқ яқинидан Т-2104 автомобиль йўли ўтади.
ДХРнинг Ижевка аҳоли пунктини “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари озод қилди. Ижевка Константиновка шаҳар округи таркибига киради ва Константиновкадан тахминан етти километр масофада жойлашган.