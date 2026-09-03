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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260903/russia-uch-qishloq-nazorat-60174888.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харков вилоятининг Василевка, Благодатное ва Должанка аҳоли пунктларини назоратга олди. “Жанубий” гуруҳ бўлинмалари эса ДХРдаги Ижевкани озод қилди, деб хабар берди МО РФ.
2026-09-03T15:02+0500
2026-09-03T15:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятида учта аҳоли пунктини назоратга олди, Донецк Халқ Республикасида эса Ижевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик хабарига кўра, Харьков вилоятининг Василевка, Благодатное ва Должанка аҳоли пунктларини “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари назорат остига олган.Должанка ҳам шу ҳудудда жойлашган бўлиб, Слизнево қишлоғидан тахминан икки километр масофада. Қишлоқ яқинидан Т-2104 автомобиль йўли ўтади.ДХРнинг Ижевка аҳоли пунктини “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари озод қилди. Ижевка Константиновка шаҳар округи таркибига киради ва Константиновкадан тахминан етти километр масофада жойлашган.
https://sputniknews.uz/20260902/russia-aholi-punkt-egallash-60147313.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия

Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди

15:02 03.09.2026 (янгиланди: 15:09 03.09.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Қишлоқлар Харьков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган, озод қилинган Ижевка эса Константиновка шаҳар округи таркибига киради.
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятида учта аҳоли пунктини назоратга олди, Донецк Халқ Республикасида эса Ижевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик хабарига кўра, Харьков вилоятининг Василевка, Благодатное ва Должанка аҳоли пунктларини “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари назорат остига олган.
Ушбу қишлоқлар Харьков вилоятининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган. Василевка ва Благодатное бир-бирига туташ бўлиб, Плотва дарёси бўйида жойлашган.
Должанка ҳам шу ҳудудда жойлашган бўлиб, Слизнево қишлоғидан тахминан икки километр масофада. Қишлоқ яқинидан Т-2104 автомобиль йўли ўтади.
ДХРнинг Ижевка аҳоли пунктини “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари озод қилди. Ижевка Константиновка шаҳар округи таркибига киради ва Константиновкадан тахминан етти километр масофада жойлашган.
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2026
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