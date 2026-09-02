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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260902/russia-aholi-punkt-egallash-60147313.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Святогорск шаҳрини озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Святогорск шаҳрини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Святогорск ва Казачя Лопанни назоратга олди. Киев вилоятидаги логистика марказлари, Одесса порти ва портлар ишини таъминловчи энергетика объектларига зарбалар берилди.
2026-09-02T15:18+0500
2026-09-02T15:24+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Россия армиясининг "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк йўналишидаги Святогорск шаҳрини озод қилди, "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Харьков вилоятидаги Казачья Лопань аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Хабарда айтилишича, Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатларида фойдаланилаётган логистика марказлари, портлар ва энергетика инфратузилмасига гуруҳли зарбалар беришда давом этмоқда.Шунингдек, Киев вилоятининг Бровари аҳоли пункти ҳудудидаги "Raven Украина", Вишнёвое яқинидаги "Stellar Jet" ва "Fire Point" логистика марказларига дронлар билан зарба берилди.2 сентябрга ўтар кечаси Одесса шаҳри ва вилоятида Украина портлари фаолиятини таъминлаётган тўртта энергетика инфратузилмаси объекти нишонга олинди.Зарбалар натижасида Одесса портида қуйидаги объектларга зарар етказилди:
https://sputniknews.uz/20260901/rossiya-60129023.html
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дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), одесса, россия мудофаа вазирлиги, россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), одесса, россия мудофаа вазирлиги, россия, украина

Россия қўшинлари ДХРдаги Святогорск шаҳрини озод қилди

15:18 02.09.2026 (янгиланди: 15:24 02.09.2026)
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Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Киев ва Одесса атрофидаги логистика ҳамда энергетика объектларига ҳам зарбалар берилди
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Россия армиясининг "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк йўналишидаги Святогорск шаҳрини озод қилди, "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Харьков вилоятидаги Казачья Лопань аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Хабарда айтилишича, Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатларида фойдаланилаётган логистика марказлари, портлар ва энергетика инфратузилмасига гуруҳли зарбалар беришда давом этмоқда.
Зарба берувчи дронлар Киев вилоятидаги "Чайки" логистика марказини нишонга олди. Унинг омборларида хориждан келтирилган узоқ ва ўрта масофали дронлар учун бутловчи қисмлар сақланган ва тарқатилган.
Шунингдек, Киев вилоятининг Бровари аҳоли пункти ҳудудидаги "Raven Украина", Вишнёвое яқинидаги "Stellar Jet" ва "Fire Point" логистика марказларига дронлар билан зарба берилди.
2 сентябрга ўтар кечаси Одесса шаҳри ва вилоятида Украина портлари фаолиятини таъминлаётган тўртта энергетика инфратузилмаси объекти нишонга олинди.
Зарбалар натижасида Одесса портида қуйидаги объектларга зарар етказилди:
экипажсиз катерларни тажриба тариқасида ишлаб чиқарувчи корхона;
Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ёнилғи сақланаётган олтита резервуар;
ҳарбий-техник мол-мулк омборлари.
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