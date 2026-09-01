Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260901/rossiya-60129023.html
Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятида йирик ҳудудни озод қилди
Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятида йирик ҳудудни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Червоная Криница учун жанглар давомида Украина Қуролли кучлари бир рота шахсий таркибини йўқотди. 01.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-01T19:42+0500
2026-09-01T19:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
запорожье вилояти
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56d3dad7b7d2f9618b9872ba291f9724.jpg
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятида иккита аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар қилди мамлакат Мудофаа вазирлиги."Бундан ташқари, тўртта зирҳли жанговар машина, тўртта автомобиль, 14 та ер усти робот тизимлари ва "Баба Яга" типидаги 50 тадан ортиқ оғир гексакоптерлар йўқ қилинди", дейилади баёнотда.Таъкидланишича, Червоная Криница қишлоғининг озод қилиниши "Шарқ" гуруҳи бўлинмаларига душман мудофаасини бузиш ва бу йўналишда назорат остидаги ҳудудларини кенгайтириш имконини беради.Россия ўтган тунда Украинадаги нишонларга зарба берди:
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d8fdc6f61f6b7e716387a579b71f17c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, запорожье вилояти, дунёда, дунё янгиликлари
россия, украина, запорожье вилояти, дунёда, дунё янгиликлари

Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятида йирик ҳудудни озод қилди

19:42 01.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Червоная Криница учун жанглар давомида Украина Қуролли кучлари бир рота шахсий таркибини йўқотди.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятида иккита аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар қилди мамлакат Мудофаа вазирлиги.
"Днепр" кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Новопавловка озод қилинди.
"Шарқ" қўшинлар гуруҳи ҳужум бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Червоная Криница қишлоғини ўз ичига олган йирик ҳудудини назоратга олди... Бу 15 квадрат километрдан ортиқ мудофаа майдони бўлиб у ерда тахминан 100 та бино бор", дейилади вазирлик баёнотида.
Ушбу ҳудуд учун жанглар давомида Украина Қуролли кучлари бир рота шахсий таркибини йўқотган.
"Бундан ташқари, тўртта зирҳли жанговар машина, тўртта автомобиль, 14 та ер усти робот тизимлари ва "Баба Яга" типидаги 50 тадан ортиқ оғир гексакоптерлар йўқ қилинди", дейилади баёнотда.
© SputnikЧервоная Криница қишлоғининг озод қилиниши
Освобождение Червоной Криницы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2026
Червоная Криница қишлоғининг озод қилиниши
© Sputnik
Таъкидланишича, Червоная Криница қишлоғининг озод қилиниши "Шарқ" гуруҳи бўлинмаларига душман мудофаасини бузиш ва бу йўналишда назорат остидаги ҳудудларини кенгайтириш имконини беради.

Россия ўтган тунда Украинадаги нишонларга зарба берди:

Киевдаги "Фламинго" ракеталари ишлаб чиқувчи "Fire Point" заводи;
Киевда "️Аэробавовна" МЧЖ, учувчисиз аппаратларини етказиб бериш ва бошқариш учун аэростатлар ишлаб чиқарадиган саноат корхонаси;
К️иевдаги ҳарбий юкларни етказиб бериш учун фойдаланиладиган "Дарница" депоси;
️Хотивда экипажсиз қайиқларни йиғиш, жиҳозлаш ва сақлаш жойи;
Борисполдаги нефть омбори;
Одессада порт инфратузилмасини қўллаб-қувватловчи ИЭСга ва дрон йиғиш заводига;
️Одесса портидаги Ғарб томонидан етказиб бериладиган 16 та қурол-яроғ ва ҳарбий техника сақлаш омборларига ва 6 та ёқилғи-мойлаш бакларига;
Ч️ерноморск портида УҚК фойдаланган ҳарбий техника омборларига;
️Орловкада чегара назорат пункти ва паром билан ўтиш жойига.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0