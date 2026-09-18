https://sputniknews.uz/20260918/aqsh-rossiya-60535614.html
АҚШ Украинадаги можаро тугагунига қадар Россия билан битимлар тузиши мумкин – NYT
АҚШ Украинадаги можаро тугагунига қадар Россия билан битимлар тузиши мумкин – NYT
Sputnik Ўзбекистон
Нашр маълумотларига кўра, эҳтимолий келишувлар Вашингтоннинг Москва билан муносабатларни қайта тиклаш ниятининг жиддийлигини кўрсатиши мумкин. 18.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-18T17:57+0500
2026-09-18T17:57+0500
2026-09-18T17:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
ақш
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41300711_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_47b339ee9dc688c3d2d9f373665a4a40.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Москва билан музокараларга янгича ёндашув доирасида Украинадаги можаро тугамасдан туриб ҳам Россия билан бизнес келишувларини тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда “The New York Times” газетаси манбаларга таяниб ёзмоқда.Америкалик амалдор нашрга берган интервьюсида бундай келишувлар АҚШнинг Россия билан муносабатларни қайта тиклаш ниятининг жиддийлигини кўрсатиши мумкинлигини айтган. Газетанинг қайд этишича, бу ёндашув Трампнинг аввалги позициясидан фарқ қилади.Музокараларга яқин бўлган икки манбанинг газетага маълум қилишича, Вашингтон энди можаро тугамасдан туриб ҳам Россия билан битимлар тузишга рухсат бермоқда.Газетанинг ёзишича, АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва Америка раҳбарининг куёви Жаред Кушнер “Россияни жанговар ҳаракатларни тўхтатишга қизиқтиришнинг янги усулларини изламоқда”. Нашрнинг таъкидлашича, ҳозирча қандай битимлар ҳақида гап кетаётгани ҳақида маълумот йўқ.Ой бошида Украинадаги можаро ҳал этиш мақсадида АҚШ воситачилик ҳаракатларини яна фаоллаштирди: 5 сентябрь куни Трамп вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Кремлга келиб, Владимир Путин билан музокаралар ўтказди, эртаси куни эса Зеленский билан учрашиш учун Киевга йўл олди.Россия ва Америка томонлари бу алоқаларни самарали деб баҳолаб, Қўшма Штатлар иштирокида уч томонлама музокаралар бошланиши мумкинлигини билдирди. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Путин Трампнинг конструктив ҳамкорликка интилишини қўллаб-қувватлади ва телефон орқали Вашингтон можарони тугатиш учун қандай қадамлар ташлаши мумкин бўлишини белгилаб берди.
https://sputniknews.uz/20260916/moscow-trump-taklif-60476180.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41300711_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_15bb7c7c1a434e8d474c4f250f73468d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, ақш, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, ақш, россия, украина
АҚШ Украинадаги можаро тугагунига қадар Россия билан битимлар тузиши мумкин – NYT
Нашр маълумотларига кўра, эҳтимолий келишувлар Вашингтоннинг Москва билан муносабатларни қайта тиклаш ниятининг жиддийлигини кўрсатиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Москва билан музокараларга янгича ёндашув доирасида Украинадаги можаро тугамасдан туриб ҳам Россия билан бизнес келишувларини тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда “The New York Times
” газетаси манбаларга таяниб ёзмоқда.
Америкалик амалдор нашрга берган интервьюсида бундай келишувлар АҚШнинг Россия билан муносабатларни қайта тиклаш ниятининг жиддийлигини кўрсатиши мумкинлигини айтган. Газетанинг қайд этишича, бу ёндашув Трампнинг аввалги позициясидан фарқ қилади.
Музокараларга яқин бўлган икки манбанинг газетага маълум қилишича, Вашингтон энди можаро тугамасдан туриб ҳам Россия билан битимлар тузишга рухсат бермоқда.
Газетанинг ёзишича, АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва Америка раҳбарининг куёви Жаред Кушнер “Россияни жанговар ҳаракатларни тўхтатишга қизиқтиришнинг янги усулларини изламоқда”. Нашрнинг таъкидлашича, ҳозирча қандай битимлар ҳақида гап кетаётгани ҳақида маълумот йўқ.
Ой бошида Украинадаги можаро ҳал этиш мақсадида АҚШ воситачилик ҳаракатларини яна фаоллаштирди: 5 сентябрь куни Трамп вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Кремлга келиб, Владимир Путин билан музокаралар ўтказди
, эртаси куни эса Зеленский билан учрашиш учун Киевга йўл олди.
Россия ва Америка томонлари бу алоқаларни самарали деб баҳолаб, Қўшма Штатлар иштирокида уч томонлама музокаралар бошланиши мумкинлигини билдирди. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Путин Трампнинг конструктив ҳамкорликка интилишини қўллаб-қувватлади ва телефон орқали Вашингтон можарони тугатиш учун қандай қадамлар ташлаши мумкин бўлишини белгилаб берди.