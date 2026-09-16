https://sputniknews.uz/20260916/moscow-trump-taklif-60476180.html
Москва Трампнинг таклифини маъқуллади, аммо бир нозик жиҳати бор
Москва Трампнинг таклифини маъқуллади, аммо бир нозик жиҳати бор
Sputnik Ўзбекистон
Москва Трампнинг энергетик сулҳ ташаббусини қўллаб-қувватлади, бироқ Киев зарбаларни тўхтатмаётгани, танкерлар хавфсизлиги ва санкциялар масаласи ҳал этилмас экан, бу ечим тўлиқ ишламаслигини билдирди.
2026-09-16T11:33+0500
2026-09-16T11:33+0500
2026-09-16T11:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
колумнистлар
нефть
дизель
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
инфляция
ақш
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60475687_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_dcf31b3e60f5d972cb2dfc4d1c7a4866.jpg
Зеленскийнинг типирчилаб қолганига қараганда, Киев раҳбариятининг аҳволи яхши эмас. Аввалига у Россия президенти билан учрашув сўраб ёлворди. Энди эса янги ғоя пайдо бўлди: энергетик сулҳ, яъни Россия ва Украина энергетика инфратузилмаларига ўзаро зарба беришни тўхтатиш.Бу таклифни АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам ўзига хос тарзда қўллаб-қувватлади. У Россия ва Украина бу борада аллақачон келишувга эришганини айтди, гарчи амалдаги вазият бу даъвони инкор этса-да. Бошқача айтганда, бу ҳар икки томонга қилинган яширин илтижоли мурожаат эди — Трампнинг бу ерда ўз манфаати ҳам бор, дея ёзади РИА Новости колумнисти Виктория Никифорова. АҚШда эса қишлоқ хўжалиги мавсуми қизғин: ҳосил йиғилмоқда ва ташилмоқда, қиммат дизель фермерлар ҳамда юк ташувчилар харажатларини оширмоқда.Кейин қиммат ёқилғи озиқ-овқат нархларига ўтади — мана сизга Федерал захира тизими шундоқ ҳам жиловлашга уринаётган инфляция учун яна бир омил. Ноябрдаги сайловлар ҳам яқин, табиийки, Трамп ўз сайловчиларини ғазаблантиришни истамайди.Кремлда Америка президентининг ташаббусини умуман олганда маъқуллашди.Бироқ Песков дарҳол бир нозик жиҳатга эътибор қаратди: Киев Россия энергетика объектларига зарба беришга уринишларни тўхтатмаган. Шунингдек, Украина нефть ташувчи кемалар хавфсизлигини кафолатлашга мойил эмас, бу эса жаҳон нефть маҳсулотлари бозорида тақчиллик ва беқарорликни кучайтиради.Песковнинг таъкидлашича, Россия ички нефть маҳсулотлари бозорини сулҳсиз ҳам барқарорлаштиришга қодир. Аммо жаҳон бозоридаги муаммони ҳал қилиш учун нефть танкерлари хавфсизлигини таъминлаш ва Россия ҳамда бошқа давлатлардан энергоресурслар етказиб беришга қўйилган санкцияларни бекор қилиш керак.Шу билан бирга, Украина энергетика инфратузилмасига берилаётган зарбалар шу қишнинг ўзидаёқ уни тўлиқ таназзулга олиб келиши мумкин. Ёқилғи танқислиги эса УҚКнинг шундоқ ҳам чекланган имкониятларига ҳалокатли таъсир кўрсатади.Ушбу чигал вазиятга ҳарбийлар ҳам ўз "изоҳини" берди: ўтган тунда Россия Украинадаги объектларга кенг кўламли зарба берди.Бунда "Reuters" агентлигининг сўнгги суриштируви ҳам эътиборга лойиқ. Унинг маълумотига кўра, Россия реактив зарбдор дронлардан фойдаланишни кескин оширган. Улар соатига 500 километр тезликка чиқа олади, Украинада эса бундай нишонларга қарши арзон ва самарали воситалар ҳали етарли эмас.Агентлик келтирган Украина ҳарбий маълумотларига кўра, июнь ойида Россия 450 тага яқин реактив дрон учирган бўлса, августда уларнинг сони тахминан 2850 тага етган. “Герань”нинг янги моделлари УҚК учун жуда тез ва эпчил — шу боис уларнинг барчаси деярли нишонга етиб бормоқда.Россия дипломатлари эса Киев режими буни тушуниб етгунига қадар сабр билан кутишмоқда: уларда яхши вариантлар қолмади. Фақат Москва билан келишиш — Москва шартлари асосида. Ва бу сафар келишувларни бошидан охиригача бажаришга тўғри келади.
https://sputniknews.uz/20260914/trump-kyiv-chaqiriq-60430623.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952263_0:0:600:600_100x100_80_0_0_6837b04e094791b35d53049bcd2e2876.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952263_0:0:600:600_100x100_80_0_0_6837b04e094791b35d53049bcd2e2876.jpg
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60475687_117:0:692:431_1920x0_80_0_0_829e720585370ed630bdcb431f372225.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952263_0:0:600:600_100x100_80_0_0_6837b04e094791b35d53049bcd2e2876.jpg
колумнистлар, нефть, дизель, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, инфляция, ақш, дунёда, украина, россия
колумнистлар, нефть, дизель, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, инфляция, ақш, дунёда, украина, россия
Москва Трампнинг таклифини маъқуллади, аммо бир нозик жиҳати бор
11:33 16.09.2026 (янгиланди: 11:36 16.09.2026)
РИА Новости колумнисти Трампнинг энергетик сулҳ ташаббуси, Москва унга қандай муносабат билдиргани ва бу таклиф ортида қандай манфаатлар тургани ҳақида мулоҳаза юритди.
Зеленскийнинг типирчилаб қолганига қараганда, Киев раҳбариятининг аҳволи яхши эмас. Аввалига у Россия президенти билан учрашув сўраб ёлворди. Энди эса янги ғоя пайдо бўлди: энергетик сулҳ, яъни Россия ва Украина энергетика инфратузилмаларига ўзаро зарба беришни тўхтатиш.
Бу таклифни АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам ўзига хос тарзда қўллаб-қувватлади. У Россия ва Украина бу борада аллақачон келишувга эришганини айтди, гарчи амалдаги вазият бу даъвони инкор этса-да. Бошқача айтганда, бу ҳар икки томонга қилинган яширин илтижоли мурожаат эди — Трампнинг бу ерда ўз манфаати ҳам бор, дея ёзади
РИА Новости колумнисти Виктория Никифорова.
Эрон билан қарама-қаршилик ортидан нефть маҳсулотлари нархи кескин ошди. Украина зарбалари фонида Россия дизель экспортини чеклади, бу эса бозордаги вазиятни яна оғирлаштирди.
АҚШда эса қишлоқ хўжалиги мавсуми қизғин: ҳосил йиғилмоқда ва ташилмоқда, қиммат дизель фермерлар ҳамда юк ташувчилар харажатларини оширмоқда.
Кейин қиммат ёқилғи озиқ-овқат нархларига ўтади — мана сизга Федерал захира тизими шундоқ ҳам жиловлашга уринаётган инфляция учун яна бир омил. Ноябрдаги сайловлар ҳам яқин, табиийки, Трамп ўз сайловчиларини ғазаблантиришни истамайди.
Кремлда Америка президентининг ташаббусини умуман олганда маъқуллашди.
"Биз президент Трампнинг энергетик сулҳ бўйича баёнотини кўрдик. Биз буни, албатта, жуда яхши ғоя ва яхши ташаббус деб ҳисоблаймиз", — деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
Бироқ Песков дарҳол бир нозик жиҳатга эътибор қаратди: Киев Россия энергетика объектларига зарба беришга уринишларни тўхтатмаган. Шунингдек, Украина нефть ташувчи кемалар хавфсизлигини кафолатлашга мойил эмас, бу эса жаҳон нефть маҳсулотлари бозорида тақчиллик ва беқарорликни кучайтиради.
Песковнинг таъкидлашича, Россия ички нефть маҳсулотлари бозорини сулҳсиз ҳам барқарорлаштиришга қодир. Аммо жаҳон бозоридаги муаммони ҳал қилиш учун нефть танкерлари хавфсизлигини таъминлаш ва Россия ҳамда бошқа давлатлардан энергоресурслар етказиб беришга қўйилган санкцияларни бекор қилиш керак.
Шу билан бирга, Украина энергетика инфратузилмасига берилаётган зарбалар шу қишнинг ўзидаёқ уни тўлиқ таназзулга олиб келиши мумкин. Ёқилғи танқислиги эса УҚКнинг шундоқ ҳам чекланган имкониятларига ҳалокатли таъсир кўрсатади.
Хуллас, Трампнинг ғояси яхши, иш бериши ҳам мумкин. Аммо энергетик сулҳга энг кўп муҳтож томон — Киев — уни амалга оширишга тайёрлигини ҳозирча амалда кўрсатмаяпти. Аввалги келишувлар тажрибаси ҳам Москвага ишониш учун унча кўп асос қолдирмаган.
Ушбу чигал вазиятга ҳарбийлар ҳам ўз "изоҳини" берди: ўтган тунда Россия Украинадаги объектларга кенг кўламли зарба берди.
Бунда "Reuters" агентлигининг сўнгги суриштируви ҳам эътиборга лойиқ. Унинг маълумотига кўра, Россия реактив зарбдор дронлардан фойдаланишни кескин оширган. Улар соатига 500 километр тезликка чиқа олади, Украинада эса бундай нишонларга қарши арзон ва самарали воситалар ҳали етарли эмас.
Агентлик келтирган Украина ҳарбий маълумотларига кўра, июнь ойида Россия 450 тага яқин реактив дрон учирган бўлса, августда уларнинг сони тахминан 2850 тага етган. “Герань”нинг янги моделлари УҚК учун жуда тез ва эпчил — шу боис уларнинг барчаси деярли нишонга етиб бормоқда.
Яқин келажакда УҚКда бу таҳдидга қарши ҳеч қандай жавоб йўқ. Шу боис Россия армияси ўз ҳарбий устунлигини ишонч билан мустаҳкамлашда ва душманнинг фронт ортидаги энергетика тармоқларини вайрон қилишда давом этмоқда.
Россия дипломатлари эса Киев режими буни тушуниб етгунига қадар сабр билан кутишмоқда: уларда яхши вариантлар қолмади. Фақат Москва билан келишиш — Москва шартлари асосида. Ва бу сафар келишувларни бошидан охиригача бажаришга тўғри келади.