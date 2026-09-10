Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260910/uzbekistqn-interpol-cis-uchrashuv-60329317.html
Ўзбекистон вакиллари Минскда Интерпол бўйича МДҲ учрашувида қатнашди
Ўзбекистон вакиллари Минскда Интерпол бўйича МДҲ учрашувида қатнашди
Sputnik Ўзбекистон
Минскда МДҲ давлатлари Интерпол миллий бюролари раҳбарлари ва ИИВ вакиллари ахборот алмашинуви, халқаро қидирув ҳамда Интерполда бетарафлик тамойилига риоя этиш масалаларини муҳокама қилди.
2026-09-10T09:19+0500
2026-09-10T10:03+0500
мдҳ
ҳамкорлик
жиноятчилик
интерпол
учрашув
иив
минск
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60328933_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b23481f58b5cf6ae4e9f6c938283458b.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги вакиллари 9 сентябрь куни Минскда МДҲ давлатлари Интерпол миллий марказий бюролари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари вакиллари қатнашди. Интерпол Бош котибияти, БАА ва Хитой вакиллари кузатувчи сифатида иштирок этди.Асосий эътибор мамлакатлар ўртасида Интерпол каналлари орқали тезкор ахборот алмашинувини ривожлантиришга қаратилди. Алоҳида мавзу Интерпол фаолиятида бетарафлик тамойилига риоя этиш бўлди. Ташкилот уставига кўра, Интерпол сиёсий, ҳарбий, диний ёки ирқий тусдаги ишларга аралашмаслиги керак. Шу нуқтаи назардан, ахборотни қайта ишлаш қоидаларини такомиллаштириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.Форумда МДҲнинг уюшган жиноятчилик ва бошқа хавфли жиноят турларига қарши курашни мувофиқлаштириш бюроси ҳам қатнашди. 1993 йилда ташкил этилган ушбу тузилма МДҲ давлатлари ИИВлари ўртасида уюшган жиноятчилик, терроризм, наркотиклар савдоси ва халқаро қидирув йўналишларида ҳамкорликни мувофиқлаштиради.
https://sputniknews.uz/20260827/cis-qurolli-kuchlar-aloqa-yigilish-59997417.html
минск
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60328933_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c1aa4f00b17087249abc5bfb1e0808b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мдҳ, ҳамкорлик, жиноятчилик, интерпол, учрашув, иив, минск, жамият, ўзбекистон
мдҳ, ҳамкорлик, жиноятчилик, интерпол, учрашув, иив, минск, жамият, ўзбекистон

Ўзбекистон вакиллари Минскда Интерпол бўйича МДҲ учрашувида қатнашди

09:19 10.09.2026 (янгиланди: 10:03 10.09.2026)
© Исполнительный комитет СНГВстреча глав национальных центральных бюро Интерпола государств – участников СНГ
Встреча глав национальных центральных бюро Интерпола государств – участников СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
© Исполнительный комитет СНГ
Oбуна бўлиш
Халқаро қидирув, трансмиллий жиноятларни фош этиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигини такомиллаштириш муҳокамаси асосий мавзу бўлди.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги вакиллари 9 сентябрь куни Минскда МДҲ давлатлари Интерпол миллий марказий бюролари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари вакиллари қатнашди. Интерпол Бош котибияти, БАА ва Хитой вакиллари кузатувчи сифатида иштирок этди.
Асосий эътибор мамлакатлар ўртасида Интерпол каналлари орқали тезкор ахборот алмашинувини ривожлантиришга қаратилди.
Томонлар халқаро қидирув, трансмиллий жиноятларни фош этиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигини такомиллаштириш масалаларини муҳокама қилди.
Алоҳида мавзу Интерпол фаолиятида бетарафлик тамойилига риоя этиш бўлди. Ташкилот уставига кўра, Интерпол сиёсий, ҳарбий, диний ёки ирқий тусдаги ишларга аралашмаслиги керак. Шу нуқтаи назардан, ахборотни қайта ишлаш қоидаларини такомиллаштириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
Форумда МДҲнинг уюшган жиноятчилик ва бошқа хавфли жиноят турларига қарши курашни мувофиқлаштириш бюроси ҳам қатнашди. 1993 йилда ташкил этилган ушбу тузилма МДҲ давлатлари ИИВлари ўртасида уюшган жиноятчилик, терроризм, наркотиклар савдоси ва халқаро қидирув йўналишларида ҳамкорликни мувофиқлаштиради.

Ўзбекистон Интерполга 1994 йил 28 сентябрда аъзо бўлган. Мамлакатнинг Миллий марказий бюроси Тошкентда жойлашган ва Интерполнинг халқаро полиция тармоғи орқали бошқа давлатлар билан маълумот алмашади.

КенгайтиришЙиғиштириш
В Минске прошло очередное заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
Ўзбекистон МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари йиғилишида қатнашди
27 Август, 10:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0