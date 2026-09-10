Ўзбекистон вакиллари Минскда Интерпол бўйича МДҲ учрашувида қатнашди

ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги вакиллари 9 сентябрь куни Минскда МДҲ давлатлари Интерпол миллий марказий бюролари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари вакиллари қатнашди. Интерпол Бош котибияти, БАА ва Хитой вакиллари кузатувчи сифатида иштирок этди.Асосий эътибор мамлакатлар ўртасида Интерпол каналлари орқали тезкор ахборот алмашинувини ривожлантиришга қаратилди. Алоҳида мавзу Интерпол фаолиятида бетарафлик тамойилига риоя этиш бўлди. Ташкилот уставига кўра, Интерпол сиёсий, ҳарбий, диний ёки ирқий тусдаги ишларга аралашмаслиги керак. Шу нуқтаи назардан, ахборотни қайта ишлаш қоидаларини такомиллаштириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.Форумда МДҲнинг уюшган жиноятчилик ва бошқа хавфли жиноят турларига қарши курашни мувофиқлаштириш бюроси ҳам қатнашди. 1993 йилда ташкил этилган ушбу тузилма МДҲ давлатлари ИИВлари ўртасида уюшган жиноятчилик, терроризм, наркотиклар савдоси ва халқаро қидирув йўналишларида ҳамкорликни мувофиқлаштиради.
Халқаро қидирув, трансмиллий жиноятларни фош этиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигини такомиллаштириш муҳокамаси асосий мавзу бўлди.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги вакиллари 9 сентябрь куни Минскда МДҲ давлатлари Интерпол миллий марказий бюролари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари вакиллари қатнашди. Интерпол Бош котибияти, БАА ва Хитой вакиллари кузатувчи сифатида иштирок этди.
Асосий эътибор мамлакатлар ўртасида Интерпол каналлари орқали тезкор ахборот алмашинувини ривожлантиришга қаратилди.
Томонлар халқаро қидирув, трансмиллий жиноятларни фош этиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигини такомиллаштириш масалаларини муҳокама қилди.
Алоҳида мавзу Интерпол фаолиятида бетарафлик тамойилига риоя этиш бўлди. Ташкилот уставига кўра, Интерпол сиёсий, ҳарбий, диний ёки ирқий тусдаги ишларга аралашмаслиги керак. Шу нуқтаи назардан, ахборотни қайта ишлаш қоидаларини такомиллаштириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
Форумда МДҲнинг уюшган жиноятчилик ва бошқа хавфли жиноят турларига қарши курашни мувофиқлаштириш бюроси ҳам қатнашди. 1993 йилда ташкил этилган ушбу тузилма МДҲ давлатлари ИИВлари ўртасида уюшган жиноятчилик, терроризм, наркотиклар савдоси ва халқаро қидирув йўналишларида ҳамкорликни мувофиқлаштиради.
Ўзбекистон Интерполга 1994 йил 28 сентябрда аъзо бўлган. Мамлакатнинг Миллий марказий бюроси Тошкентда жойлашган ва Интерполнинг халқаро полиция тармоғи орқали бошқа давлатлар билан маълумот алмашади.