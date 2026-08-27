https://sputniknews.uz/20260827/cis-qurolli-kuchlar-aloqa-yigilish-59997417.html
Ўзбекистон МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари йиғилишида қатнашди
Ўзбекистон МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари йиғилишида қатнашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Минскдаги МДҲ қуролли кучлари алоқа бошлиқлари йиғилишида қатнашди. Томонлар қўшма ҳарбий алоқа тизимини ривожлантириш бўйича қарорлар қабул қилди.
2026-08-27T10:47+0500
2026-08-27T10:47+0500
2026-08-27T10:48+0500
мдҳ
беларусь
минск
ҳарбий
ҳарбийлар
ҳарбий ҳамкорлик
мудофаа вазирлиги
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59990152_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_2642decc689100048a0638b3b9d66a6e.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Минскда МДҲга аъзо давлатлар қуролли кучлари алоқа бошлиқлари мувофиқлаштирувчи қўмитасининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Беларусь Мудофаа вазирлиги хабар берди.Унда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон мудофаа вазирликлари ҳамда МДҲ Мудофаа вазирлари кенгаши котибияти делегациялари қатнашди.Учрашувда МДҲ давлатлари қуролли кучларининг Қўшма алоқа тизими ҳолати ва уни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Шунингдек, алоқа бошқаруви органлари ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди.Йиғилиш якунлари бўйича ҳарбий алоқа соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга доир қарорлар қабул қилинди. Мажлисга МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари мувофиқлаштирувчи қўмитаси раиси, Россия Қуролли кучлари Бош алоқа бошқармаси бошлиғи Валерий Тишков раҳбарлик қилди.
https://sputniknews.uz/20260619/mdh-58453266.html
беларусь
минск
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1b/59990152_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_8fdac3b024fc105ef7d13187a61c722a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, беларусь, минск, ҳарбий, ҳарбийлар, ҳарбий ҳамкорлик, мудофаа вазирлиги, жамият, ўзбекистон
мдҳ, беларусь, минск, ҳарбий, ҳарбийлар, ҳарбий ҳамкорлик, мудофаа вазирлиги, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистон МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари йиғилишида қатнашди
10:47 27.08.2026 (янгиланди: 10:48 27.08.2026)
Йиғилишда ҳарбий бошқарув органларини зарур алоқа хизматлари билан таъминлаш ва қўшма тизимни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Минскда МДҲга аъзо давлатлар қуролли кучлари алоқа бошлиқлари мувофиқлаштирувчи қўмитасининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Беларусь Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Унда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон мудофаа вазирликлари ҳамда МДҲ Мудофаа вазирлари кенгаши котибияти делегациялари қатнашди.
Учрашувда МДҲ давлатлари қуролли кучларининг Қўшма алоқа тизими ҳолати ва уни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Шунингдек, алоқа бошқаруви органлари ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Асосий эътибор мудофаа идораларини зарур алоқа хизматлари билан таъминлаш ҳамда ҳарбий тизимларнинг барқарор ишлашини қўллаб-қувватлашга қаратилди.
Йиғилиш якунлари бўйича ҳарбий алоқа соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга доир қарорлар қабул қилинди.
Мажлисга МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари мувофиқлаштирувчи қўмитаси раиси, Россия Қуролли кучлари Бош алоқа бошқармаси бошлиғи Валерий Тишков раҳбарлик қилди.