https://sputniknews.uz/20260619/mdh-58453266.html
МДҲ бош штаб раҳбарлари хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорликни муҳокама қилди
МДҲ бош штаб раҳбарлари хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорликни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Улар дунё ва Ҳамдўстлик чегараларидаги ҳарбий-сиёсий вазиятни таҳлил қилиб, замонавий хавфсизлик чақириқлари ва таҳдидларига баҳо берди. 19.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-19T15:38+0500
2026-06-19T15:38+0500
2026-06-19T15:38+0500
жамият
мдҳ
остона
ҳарбий ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58452181_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_2bf39dbd7e5be2864f4eccf6166f41c1.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Остона шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) аъзо давлатлар Қуролли кучлари штаб бошлиқлари қўмитасининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Иштирокчилар ҳарбий-сиёсий вазиятни муҳокама қилди ва ҳарбий соҳада кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш йўналишларини белгилаб олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар бермоқда.Унда Россия, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон Қуролли кучлари Бош штаб бошлиқлари иштирок этди.Йиғилиш давомида иштирокчилар ҳарбий-сиёсий вазият, минтақавий ва Евроосиё хавфсизлиги, ҳарбий ҳамкорлик тўғрисида фикр алмашди.Улар дунё ва Ҳамдўстлик чегараларидаги ҳарбий-сиёсий вазиятни таҳлил қилиб, замонавий хавфсизлик чақириқлари ва таҳдидларига баҳо берди. Минтақавий барқарорлик ва миллий хавфсизлик масалаларига, мудофаа ва ҳарбий ҳамкорлик соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.Қўшма ҳарбий тизимлар доирасида кўп томонлама ҳарбий ҳамкорликни амалий ривожлантиришнинг долзарб ва истиқболли вазифалари муҳокама қилинди.Йиғилиш якунлари бўйича миллий ва умумий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда ҳарбий соҳада кўп томонлама ҳамкорлик тизимини янада ривожлантиришга қаратилган қарорлар имзоланди.Шунингдек, делегациялар раҳбарлари Ватанни тарихнинг турли даврларида, жумладан, Улуғ Ватан уруши йилларида ҳимоя қилган қаҳрамонларга бағишланган “Ватан ҳимоячилари” монументига гуллар қўйишди.
https://sputniknews.uz/20260609/mdh-xavfsizlik-58225578.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58452181_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_0827b11816d2af080d6784ad481af01d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, мдҳ, остона, ҳарбий ҳамкорлик
жамият, мдҳ, остона, ҳарбий ҳамкорлик
МДҲ бош штаб раҳбарлари хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорликни муҳокама қилди
Улар дунё ва Ҳамдўстлик чегараларидаги ҳарбий-сиёсий вазиятни таҳлил қилиб, замонавий хавфсизлик чақириқлари ва таҳдидларига баҳо берди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Остона шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) аъзо давлатлар Қуролли кучлари штаб бошлиқлари қўмитасининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Иштирокчилар ҳарбий-сиёсий вазиятни муҳокама қилди ва ҳарбий соҳада кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш йўналишларини белгилаб олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар бермоқда.
Унда Россия, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон Қуролли кучлари Бош штаб бошлиқлари иштирок этди.
“Йиғилиш иштирокчилари дунёдаги ва Ҳамдўстлик маконидаги ҳарбий-сиёсий вазиятни муҳокама қилди, МДҲ доирасидаги ҳарбий ҳамкорликнинг долзарб масалаларини, шунингдек, бош штаблар йўналиши бўйича кейинги амалий ҳамкорликка эътибор қаратган ҳолда унинг ривожланиш истиқболларини кўриб чиқди”, - дейилган хабарда.
Йиғилиш давомида иштирокчилар ҳарбий-сиёсий вазият, минтақавий ва Евроосиё хавфсизлиги, ҳарбий ҳамкорлик тўғрисида фикр алмашди.
Улар дунё ва Ҳамдўстлик чегараларидаги ҳарбий-сиёсий вазиятни таҳлил қилиб, замонавий хавфсизлик чақириқлари ва таҳдидларига баҳо берди. Минтақавий барқарорлик ва миллий хавфсизлик масалаларига, мудофаа ва ҳарбий ҳамкорлик соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Қўшма ҳарбий тизимлар доирасида кўп томонлама ҳарбий ҳамкорликни амалий ривожлантиришнинг долзарб ва истиқболли вазифалари муҳокама қилинди.
Йиғилиш якунлари бўйича миллий ва умумий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда ҳарбий соҳада кўп томонлама ҳамкорлик тизимини янада ривожлантиришга қаратилган қарорлар имзоланди.
Шунингдек, делегациялар раҳбарлари Ватанни тарихнинг турли даврларида, жумладан, Улуғ Ватан уруши йилларида ҳимоя қилган қаҳрамонларга бағишланган “Ватан ҳимоячилари” монументига гуллар қўйишди.