https://sputniknews.uz/20260907/profilaktika-inspektorlar-vakolatlar-60251585.html
Профилактика инспекторларига янги ваколатлар берилади
Профилактика инспекторларига янги ваколатлар берилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда профилактика инспекторларининг ваколатлари кенгайтирилади. Улар айрим ҳуқуқбузарликлар бўйича огоҳлантириш ва маъмурий жазо қўллайди, аҳоли эса инспекторга нисбатан “ишончсизлик ташаббуси”ни билдириши мумкин бўлади.
2026-09-07T10:09+0500
2026-09-07T10:09+0500
2026-09-07T10:20+0500
иив
жамият
жиноятчилик
янги қонун
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1084/19/10841916_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_bae79b1cfbb81e969d82aeae9afc794e.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Ўзбекистонда профилактика инспекторларининг фуқаролар билан ишлаш тартиби ва ваколатлари ўзгаради. Бу президентнинг 4 сентябрдаги ПҚ–314-сон қарорида назарда тутилган.Ҳужжатга кўра, профилактика инспектори ўз ваколати доирасида биринчи марта содир этилган 17 турдаги кам аҳамиятли маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жарима ўрнига маъмурий огоҳлантириш қўллаши мумкин бўлади.Бундан ташқари, ҳозир туман ёки шаҳар ички ишлар органи бошлиғи ёхуд унинг ўринбосарлари ваколатига кирувчи 9 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини ҳам профилактика инспекторлари кўриб чиқиши мумкин бўлади.Айни вақтда инспекторнинг хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланади.Янги тизим фуқароларнинг мурожаатларига хизмат йўналиши ёки ҳудудидан қатъи назар тезкор муносабат билдиришни ҳам назарда тутади. Инспекторлар аҳоли билан бевосита ишлаб, ҳуқуқбузарликка олиб келиши мумкин бўлган муаммоларни барвақт аниқлаши керак бўлади.Шу билан бирга, аҳоли овоз бериш орқали профилактика инспекторига нисбатан “ишончсизлик ташаббуси”ни билдириши мумкин. Бу уни ички ишлар органларидан бўшатишгача бўлган чораларни кўриш учун асос бўлиши мумкин.Профилактика инспекторининг иш натижалари ҳам янги мезонлар асосида баҳоланади. Бундан ташқари, профилактика инспекторларига касбий вазифаларидан ташқари қўшимча топшириқлар юклаш ва бевосита раҳбари бўлмаган шахсларнинг кўрсатмалар беришига йўл қўйилмайди.
https://sputniknews.uz/20260629/profilaktika-inspektor-attestatsiya-58678686.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1084/19/10841916_166:0:1115:712_1920x0_80_0_0_0f974a0a5ea0c969fab3ea92ead8d343.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иив, жамият, жиноятчилик, янги қонун, ўзбекистон
иив, жамият, жиноятчилик, янги қонун, ўзбекистон
Профилактика инспекторларига янги ваколатлар берилади
10:09 07.09.2026 (янгиланди: 10:20 07.09.2026)
Профилактика инспекторлари айрим маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун огоҳлантириш ва жазо қўллаш ваколатига эга бўлади, улар фаолияти эса аҳоли ишончи асосида баҳоланади.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда профилактика инспекторларининг фуқаролар билан ишлаш тартиби ва ваколатлари ўзгаради. Бу президентнинг 4 сентябрдаги ПҚ–314-сон қарорида назарда тутилган
.
Ҳужжатга кўра, профилактика инспектори ўз ваколати доирасида биринчи марта содир этилган 17 турдаги кам аҳамиятли маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жарима ўрнига маъмурий огоҳлантириш қўллаши мумкин бўлади.
Шунингдек, маҳалла кўчалари ва йўлакларида йўл ҳаракати қоидаларини бузиш билан боғлиқ 4 турдаги ҳуқуқбузарлик бўйича маъмурий жазо қўллаш ваколати берилади.
Бундан ташқари, ҳозир туман ёки шаҳар ички ишлар органи бошлиғи ёхуд унинг ўринбосарлари ваколатига кирувчи 9 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини ҳам профилактика инспекторлари кўриб чиқиши мумкин бўлади.
Айни вақтда инспекторнинг хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланади.
Янги тизим фуқароларнинг мурожаатларига хизмат йўналиши ёки ҳудудидан қатъи назар тезкор муносабат билдиришни ҳам назарда тутади. Инспекторлар аҳоли билан бевосита ишлаб, ҳуқуқбузарликка олиб келиши мумкин бўлган муаммоларни барвақт аниқлаши керак бўлади.
Шу билан бирга, аҳоли овоз бериш орқали профилактика инспекторига нисбатан “ишончсизлик ташаббуси”ни билдириши мумкин. Бу уни ички ишлар органларидан бўшатишгача бўлган чораларни кўриш учун асос бўлиши мумкин.
Профилактика инспекторининг иш натижалари ҳам янги мезонлар асосида баҳоланади.
Бунда аҳолининг унга ишончи даражаси, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ёки ҳуқуқбузарликдан жабрланиш хавфи бўлган шахслар билан боғлиқ жиноятлар сони, шунингдек, маъмурий ҳуқуқбузарликларни қайта содир этиш ҳолатлари ҳисобга олинади.
Бундан ташқари, профилактика инспекторларига касбий вазифаларидан ташқари қўшимча топшириқлар юклаш ва бевосита раҳбари бўлмаган шахсларнинг кўрсатмалар беришига йўл қўйилмайди.