Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260905/rossiya-qoshinlari-dxrda-kurtovka-qishlogini-ozod-qildi-60237554.html
Россия қўшинлари ДХРда Куртовка қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда Куртовка қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари 1400га яқин аскарини йўқотди. 05.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-05T19:40+0500
2026-09-05T19:44+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
запорожье вилояти
херсон вилояти
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60202662_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_de9dcd3620afaf6c797520d6fc0867f4.jpg
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари "Жануб" гуруҳи ДХРдаги Куртовка қишлоғини озод қилишди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги. Шунингде, "Жануб" кучлар гуруҳи сўнгги 24 соат ичида Краматорск, Славянск, Дружковка ва Веролюбовка (ДХР) ҳудудларида УҚКнинг бешта механизациялашган бригадаси, аэромобил бригадаси, тоғ ҳужум бригадаси, ҳужум полки ва иккита ҳудудий мудофаа бригадасидан иборат тузилмаларни мағлуб этди. Бу секторда душман 205 дан ортиқ ҳарбий хизматчисини, иккита зирҳли жанговар машинасини, 16 та транспорт воситасини ва иккита дала артиллериясини, жумладан, Американинг 155 ммли Paladin ўзиюрар тўпини йўқотди.Сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофааси кучлари еттита бошқариладиган бомба, АҚШнинг HIMARS ракета тизими снаряди ва 763 та узоқ масофали қўзғалмас қанотли дронларни уриб туширди.
https://sputniknews.uz/20260905/rossiya-qurolli-kuchlari-ukraina-logistika-markazlariga-zarba-berdi-60232709.html
украина
запорожье вилояти
херсон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60202662_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_51f89575490d177eff0452e3375dd641.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, запорожье вилояти, херсон вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, запорожье вилояти, херсон вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия қўшинлари ДХРда Куртовка қишлоғини озод қилди

19:40 05.09.2026 (янгиланди: 19:44 05.09.2026)
© РИА НовостиРоссийский военнослужащий в зоне СВО.
Российский военнослужащий в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари 1400га яқин аскарини йўқотди.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари "Жануб" гуруҳи ДХРдаги Куртовка қишлоғини озод қилишди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.

Шунингде, "Жануб" кучлар гуруҳи сўнгги 24 соат ичида Краматорск, Славянск, Дружковка ва Веролюбовка (ДХР) ҳудудларида УҚКнинг бешта механизациялашган бригадаси, аэромобил бригадаси, тоғ ҳужум бригадаси, ҳужум полки ва иккита ҳудудий мудофаа бригадасидан иборат тузилмаларни мағлуб этди.
© Sputnik"Жануб" кучлар гуруҳи ДХРда Куртовка қишлоғини озод қилди
Освобождение Куртовки в ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2026
"Жануб" кучлар гуруҳи ДХРда Куртовка қишлоғини озод қилди
© Sputnik
Бу секторда душман 205 дан ортиқ ҳарбий хизматчисини, иккита зирҳли жанговар машинасини, 16 та транспорт воситасини ва иккита дала артиллериясини, жумладан, Американинг 155 ммли Paladin ўзиюрар тўпини йўқотди.
"Шимол" кучлар гуруҳи Суми вилоятидаги Уланово, Хотин ва Кияница ҳамда Харков вилоятидаги Хотомля, Котовка, Полная, Гоптовка ва Приколотне яқинида ўз тактик позициясини яхшилади. Ушбу ҳудудларда душман 205 тагача ҳарбий хизматчисини, иккита зирҳли жанговар машинасини, 12 та транспорт воситасини, битта артиллерия мосламасини, ер-ҳаво ракета тизимини, иккита электрон кураш станциясини ва Исроилда ишлаб чиқарилган RADA RPS-42 артиллерияга қарши радарини йўқотди.
"Ғарб" кучлар гуруҳи ДХРдаги Кримки, Сидоров, Богородичное, Пришиб ва Харков вилоятидаги Червоний Оскол ҳудудларида ўз тактик позицияларини яхшилади. Бу ерда душман 210 дан ортиқ ҳарбий хизматчисини, зирҳли жанговар машинасини, 16 та транспорт воситасини, артиллерия қурилмасини ва электрон кураш станциясини йўқотди.
"Марказ" кучлар гуруҳи ДХРдаги Нововоданое, Андреевка, Новогришино ва Доброполе аҳоли пунктларида ўз позицияларини яхшилади. Ушбу ҳудудда дшман йўқотишлари 425 дан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли жанговар машина, 9та ҳарбий автомобил ва АҚШда ишлаб чиқарилган М777 гаубицасини йўқотди.
"Шарқ" кучлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Москва, Берестовое, Барвиновка, Омелник, Обшчее, Николское ва Днепропетровск вилоятидаги Диброва аҳоли пунктларига ҳужумларни давом эттирди. Украина Қуролли Кучларининг иккита ҳужум полки ва денгиз пиёдалари бригадаси ва техникасини йўқ қилинди. Ушбу ҳудудда Украина йўқотишлари 310 дан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли жанговар машина, 10та ҳарбий автомобил ва битта электрон кураш станциясини ташкил қилди.
"Днепр" кучлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Преображенка, Юрковка, Орехов ва Херсон вилоятидаги Урожайное қишлоқлари яқинида УҚКнинг иккита механизациялашган бригадаси, тоғ ҳужум бригадаси ва учувчисиз тизимлар бригадасининг шахсий таркиби ва техникасини тор-мор келтирди. У ерда 35 тагача УҚК жангарилари йўқ қилинди, 21 та машина ва иккита электрон кураш станцияси йўқ қилинди.
Сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофааси кучлари еттита бошқариладиган бомба, АҚШнинг HIMARS ракета тизими снаряди ва 763 та узоқ масофали қўзғалмас қанотли дронларни уриб туширди.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари Украина логистика марказларига зарба берди
13:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0