https://sputniknews.uz/20260905/rossiya-qurolli-kuchlari-ukraina-logistika-markazlariga-zarba-berdi-60232709.html
Россия Қуролли кучлари Украина логистика марказларига зарба берди
Россия Қуролли кучлари Украина логистика марказларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган тунда Украинанинг тўртта вилоятида ҳарбий завод ва ҳарбий мақсадларда фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берилди. 05.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-05T13:39+0500
2026-09-05T13:39+0500
2026-09-05T13:39+0500
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россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия Қуролли rучлари ўтган тунда Украинанинг Днепропетровск, Николаев ва Одесса вилоятларидаги логистика марказлари, электр подстанциялари ва металлургия заводларига узоқ масофали юқори аниқликдаги қуроллар билан зарба берди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги. Зарба берилга объектлар орасида қуйидагилар бор:Украина Қуролли кучларининг Россия ҳудудига тинч аҳолига қаратилган террорчи ҳужумларига жавобан Россия Мудофаа вазирлиги Украинанинг ҳарбий объектлари, ҳарбий саноат объектлари, ҳарбий мақсадли товарлар етказиб берувчи логистика марказлари, ҳарбий корхоналарни энергия билан таъминловчи энергетика объектларига узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар билан зарба бермоқда.
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россия, украина, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги
Россия Қуролли кучлари Украина логистика марказларига зарба берди
Ўтган тунда Украинанинг тўртта вилоятида ҳарбий завод ва ҳарбий мақсадларда фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия Қуролли rучлари ўтган тунда Украинанинг Днепропетровск, Николаев ва Одесса вилоятларидаги логистика марказлари, электр подстанциялари ва металлургия заводларига узоқ масофали юқори аниқликдаги қуроллар билан зарба берди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
Зарба берилга объектлар орасида қуйидагилар бор:
Днепропетровск вилоятида Украина ҳарбийлари учун энг йирик металл маҳсулотлари етказиб берувчи Днепродзержинск темир-пўлат заводи (Каметстал) ва Днепр темир-пўлат заводи (Днепр металлургия заводи).
Николаев шаҳри ва Николаев вилоятида ҳарбий техникани сақлаш учун ишлатиладиган логистика маркази ва Николаевская электр подстанцияси.
Одесса вилоятида Дачное қишлоғидаги ҳарбий техникани сақлаш учун ишлатиладиган логистика маркази.
Черноморск портида Украина Қуролли Кучлари учун қурол ва ҳарбий техника ташийдиган қуруқ юк кемаси.
Киев вилоятида ҳарбий техникани сақлаш учун фойдаланилган Святопетровский логистика маркази.
Киев вилояти Гостомел аэродромидаги Блиставица ҳарбий шаҳарчасида Украина Қуролли Кучлари учун иккита ёқилғи сақлаш ва тарқатиш жойи.
Киев вилояти Бровари қишлоғида радио ва электрон разведка маркази.
Украина Қуролли кучларининг Россия ҳудудига тинч аҳолига қаратилган террорчи ҳужумларига жавобан Россия Мудофаа вазирлиги Украинанинг ҳарбий объектлари, ҳарбий саноат объектлари, ҳарбий мақсадли товарлар етказиб берувчи логистика марказлари, ҳарбий корхоналарни энергия билан таъминловчи энергетика объектларига узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар билан зарба бермоқда.