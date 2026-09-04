Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260904/rossiya-dxr-60207355.html
Россия армияси ДХРдаги Никаноровка ва Грузскоени озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Никаноровка ва Грузскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРдаги аҳоли пунткларини бирин-кетиш озод қилишда давом этмоқда. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T15:09+0500
2026-09-04T15:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59091266_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_9910b9ac72dacee100b07c9f1e775a71.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Никаноровка ва Грузское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Никаноровкани “Жануб”, Грузскоени эса “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари жами 15 та қишлоқни озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260903/russia-uch-qishloq-nazorat-60174888.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59091266_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_208667736b7b8edb15dd65193a424f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси ДХРдаги Никаноровка ва Грузскоени озод қилди

15:09 04.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ҳарбийлари ДХРдаги аҳоли пунткларини бирин-кетиш озод қилишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Никаноровка ва Грузское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Никаноровкани “Жануб”, Грузскоени эса “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари жами 15 та қишлоқни озод қилган.
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков вилоятида уч қишлоқни назоратга олди, ДХРда Ижевкани озод қилди
Кеча, 15:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0