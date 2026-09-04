https://sputniknews.uz/20260904/rossiya-dxr-60207355.html
Россия армияси ДХРдаги Никаноровка ва Грузскоени озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Никаноровка ва Грузскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРдаги аҳоли пунткларини бирин-кетиш озод қилишда давом этмоқда. 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T15:09+0500
2026-09-04T15:09+0500
2026-09-04T15:09+0500
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ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Никаноровка ва Грузское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Никаноровкани “Жануб”, Грузскоени эса “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари жами 15 та қишлоқни озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260903/russia-uch-qishloq-nazorat-60174888.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси ДХРдаги Никаноровка ва Грузскоени озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги аҳоли пунткларини бирин-кетиш озод қилишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Никаноровка ва Грузское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Никаноровкани “Жануб”, Грузскоени эса “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга эришган.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари жами 15 та қишлоқни озод қилган.