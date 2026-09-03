Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260903/tashkent-avtomobil-oqim-tirbandlik-60156318.html
Тошкентда автомобиллар оқими ошди, аммо тирбандлик кучаймади — бунга қандай эришилмоқда?
Тошкентда автомобиллар оқими ошди, аммо тирбандлик кучаймади — бунга қандай эришилмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2 сентябрь куни Тошкентда транспорт оқими 24 августдаги одатий иш кунига нисбатан 30 фоизга ошди. ЙҲТЕМ маълумотига кўра, Вазиятлар маркази светофорларни тезкор созлаб, тирбандликни 6 баллда ушлаб турди.
2026-09-03T09:58+0500
2026-09-03T10:25+0500
жамият
автомобил
ҳайдовчилар
тошкент
йҳҳб
жамоат транспорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54963685_0:131:1247:832_1920x0_80_0_0_e50f7d8bbc2c0260d975b914d667ba95.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Янги ўқув йилининг биринчи куни — 2 сентябрда Тошкент кўчаларида транспорт оқими 24 августдаги одатий иш кунига нисбатан 30 фоизга ошди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) матбуот хизмати маълум қилди.Марказ маълумотига кўра, юклама ортишига қарамай, шаҳар бўйича умумий тирбандлик 6 балл даражасида сақланди. Айрим участкаларда ҳаракат тезлиги пасайган, бироқ тирбандликнинг кескин ортишига йўл қўйилмаган.Бунга транспорт оқимини доимий кузатиш, тегишли хизматлар ишини мувофиқлаштириш ва светофор фазаларини тезкор ўзгартириш орқали эришилди.Таъкидланишича, навбат ортганда юклама юқори йўналишдаги яшил чироқ вақти узайтирилади, светофор фазалари қайта созланади ва қўшни чорраҳалар иши мувофиқлаштирилади.Агар тирбандлик ЙТҲ, носоз автомобиль, йўл тасмасининг ёпилиши ёки тўхташ қоидаларининг бузилиши сабабли юзага келса, маълумот ЙҲХБ ва бошқа тегишли хизматларга етказилади.Яқин кунларда мониторинг кучайтирилган тартибда давом эттирилади. ОТМ, академик лицей ва техникумларда машғулотлар бошланиши билан пойтахтдаги транспорт юкламаси яна ортиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260824/tashkenta-yashil-tolqin-59930866.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54963685_83:0:1192:832_1920x0_80_0_0_d5680ad29adc3a06e82af63c3280aec8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, автомобил, ҳайдовчилар, тошкент, йҳҳб, жамоат транспорти
жамият, автомобил, ҳайдовчилар, тошкент, йҳҳб, жамоат транспорти

Тошкентда автомобиллар оқими ошди, аммо тирбандлик кучаймади — бунга қандай эришилмоқда?

09:58 03.09.2026 (янгиланди: 10:25 03.09.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовАвтомобильное движение по улице Буюк Ипак Йули
Автомобильное движение по улице Буюк Ипак Йули - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Янги ўқув йилининг илк куни пойтахтда транспорт оқими 24 августга нисбатан 30 фоизга ошди, тирбандлик эса 6 баллда қолди.
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Янги ўқув йилининг биринчи куни — 2 сентябрда Тошкент кўчаларида транспорт оқими 24 августдаги одатий иш кунига нисбатан 30 фоизга ошди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) матбуот хизмати маълум қилди.
Марказ маълумотига кўра, юклама ортишига қарамай, шаҳар бўйича умумий тирбандлик 6 балл даражасида сақланди. Айрим участкаларда ҳаракат тезлиги пасайган, бироқ тирбандликнинг кескин ортишига йўл қўйилмаган.
Бунга транспорт оқимини доимий кузатиш, тегишли хизматлар ишини мувофиқлаштириш ва светофор фазаларини тезкор ўзгартириш орқали эришилди.

ЙҲТЭМ Вазиятлар маркази пойтахтдаги муҳим чорраҳаларда йўл ҳолати, светофорлар ишлаши, автомобиллар навбати ва жамоат транспорти ҳаракатини реал вақт режимида кузатиб боради.

Таъкидланишича, навбат ортганда юклама юқори йўналишдаги яшил чироқ вақти узайтирилади, светофор фазалари қайта созланади ва қўшни чорраҳалар иши мувофиқлаштирилади.
Агар тирбандлик ЙТҲ, носоз автомобиль, йўл тасмасининг ёпилиши ёки тўхташ қоидаларининг бузилиши сабабли юзага келса, маълумот ЙҲХБ ва бошқа тегишли хизматларга етказилади.
Яқин кунларда мониторинг кучайтирилган тартибда давом эттирилади. ОТМ, академик лицей ва техникумларда машғулотлар бошланиши билан пойтахтдаги транспорт юкламаси яна ортиши мумкин.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами реконструкции улицы Шота Руставели в городе Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2026
Тошкентда яна бир “яшил тўлқин”: йўлга кетадиган вақт 30 фоизга қисқарди
24 Август, 15:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0