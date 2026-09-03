https://sputniknews.uz/20260903/tashkent-avtomobil-oqim-tirbandlik-60156318.html
Тошкентда автомобиллар оқими ошди, аммо тирбандлик кучаймади — бунга қандай эришилмоқда?
Тошкентда автомобиллар оқими ошди, аммо тирбандлик кучаймади — бунга қандай эришилмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2 сентябрь куни Тошкентда транспорт оқими 24 августдаги одатий иш кунига нисбатан 30 фоизга ошди. ЙҲТЕМ маълумотига кўра, Вазиятлар маркази светофорларни тезкор созлаб, тирбандликни 6 баллда ушлаб турди.
2026-09-03T09:58+0500
2026-09-03T09:58+0500
2026-09-03T10:25+0500
жамият
автомобил
ҳайдовчилар
тошкент
йҳҳб
жамоат транспорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54963685_0:131:1247:832_1920x0_80_0_0_e50f7d8bbc2c0260d975b914d667ba95.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Янги ўқув йилининг биринчи куни — 2 сентябрда Тошкент кўчаларида транспорт оқими 24 августдаги одатий иш кунига нисбатан 30 фоизга ошди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) матбуот хизмати маълум қилди.Марказ маълумотига кўра, юклама ортишига қарамай, шаҳар бўйича умумий тирбандлик 6 балл даражасида сақланди. Айрим участкаларда ҳаракат тезлиги пасайган, бироқ тирбандликнинг кескин ортишига йўл қўйилмаган.Бунга транспорт оқимини доимий кузатиш, тегишли хизматлар ишини мувофиқлаштириш ва светофор фазаларини тезкор ўзгартириш орқали эришилди.Таъкидланишича, навбат ортганда юклама юқори йўналишдаги яшил чироқ вақти узайтирилади, светофор фазалари қайта созланади ва қўшни чорраҳалар иши мувофиқлаштирилади.Агар тирбандлик ЙТҲ, носоз автомобиль, йўл тасмасининг ёпилиши ёки тўхташ қоидаларининг бузилиши сабабли юзага келса, маълумот ЙҲХБ ва бошқа тегишли хизматларга етказилади.Яқин кунларда мониторинг кучайтирилган тартибда давом эттирилади. ОТМ, академик лицей ва техникумларда машғулотлар бошланиши билан пойтахтдаги транспорт юкламаси яна ортиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260824/tashkenta-yashil-tolqin-59930866.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54963685_83:0:1192:832_1920x0_80_0_0_d5680ad29adc3a06e82af63c3280aec8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, автомобил, ҳайдовчилар, тошкент, йҳҳб, жамоат транспорти
жамият, автомобил, ҳайдовчилар, тошкент, йҳҳб, жамоат транспорти
Тошкентда автомобиллар оқими ошди, аммо тирбандлик кучаймади — бунга қандай эришилмоқда?
09:58 03.09.2026 (янгиланди: 10:25 03.09.2026)
Янги ўқув йилининг илк куни пойтахтда транспорт оқими 24 августга нисбатан 30 фоизга ошди, тирбандлик эса 6 баллда қолди.
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Янги ўқув йилининг биринчи куни — 2 сентябрда Тошкент кўчаларида транспорт оқими 24 августдаги одатий иш кунига нисбатан 30 фоизга ошди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) матбуот хизмати маълум қилди
.
Марказ маълумотига кўра, юклама ортишига қарамай, шаҳар бўйича умумий тирбандлик 6 балл даражасида сақланди. Айрим участкаларда ҳаракат тезлиги пасайган, бироқ тирбандликнинг кескин ортишига йўл қўйилмаган.
Бунга транспорт оқимини доимий кузатиш, тегишли хизматлар ишини мувофиқлаштириш ва светофор фазаларини тезкор ўзгартириш орқали эришилди.
ЙҲТЭМ Вазиятлар маркази пойтахтдаги муҳим чорраҳаларда йўл ҳолати, светофорлар ишлаши, автомобиллар навбати ва жамоат транспорти ҳаракатини реал вақт режимида кузатиб боради.
Таъкидланишича, навбат ортганда юклама юқори йўналишдаги яшил чироқ вақти узайтирилади, светофор фазалари қайта созланади ва қўшни чорраҳалар иши мувофиқлаштирилади.
Агар тирбандлик ЙТҲ, носоз автомобиль, йўл тасмасининг ёпилиши ёки тўхташ қоидаларининг бузилиши сабабли юзага келса, маълумот ЙҲХБ ва бошқа тегишли хизматларга етказилади.
Яқин кунларда мониторинг кучайтирилган тартибда давом эттирилади. ОТМ, академик лицей ва техникумларда машғулотлар бошланиши билан пойтахтдаги транспорт юкламаси яна ортиши мумкин.