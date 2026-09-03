https://sputniknews.uz/20260903/putin-sharq-iqtisod-forum-60156231.html
Владимир Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этди — видео
Владимир Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этди — видео
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Россия президенти Владимир Путин ШИФ ялпи мажлисида катта нутқ сўзлади. У Узоқ Шарқ аҳолиси фаровонлигига эътибор қаратиб, бир қатор муҳим масалаларни кўтарди ва саволларга ҳам жавоб берди
2026-09-03T10:49+0500
2026-09-03T10:49+0500
2026-09-03T14:48+0500
владимир путин
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шарқий иқтисодий форум
нутқ сўзлади
мажлис
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ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 3 сентябрь куни Владивостокда бўлиб ўтаётган Шарқий иқтисодий форумнинг (ШИФ) ялпи мажлисида нутқ сўзлади.Путин ўз нутқида Узоқ Шарқ аҳолиси фаровонлиги масаласига алоҳида эътибор қаратди. Ялпи мажлисда Путин билан бирга Индонезия президенти Прабово Субианто, Мўғулистон бош вазири Ням-Осорин Учрал, Мьянманинг биринчи вице-президенти У Ньо Со ҳамда Хитой Давлат кенгаши бош вазири ўринбосари Дин Сюэсян иштирок этмоқда.ШИФ ялпи мажлисига журналист Кирилл Токарев модераторлик қилди.Маълумот учун: XI Шарқий иқтисодий форум 1–4 сентябрь кунлари Владивостокдаги Узоқ Шарқ федерал университети кампусида ўтказилмоқда. Унинг бош мавзуси — "Узоқ Шарқ — инсонлар фаровонлиги йўлида ривожланиш". Форумда иштирок этишини 80 та мамлакат вакиллари тасдиқлаган.
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владимир путин, владивосток, шарқий иқтисодий форум, нутқ сўзлади, мажлис, видео, форум, видео
владимир путин, владивосток, шарқий иқтисодий форум, нутқ сўзлади, мажлис, видео, форум, видео
Владимир Путин Шарқий иқтисодий форум ялпи мажлисида иштирок этди — видео
10:49 03.09.2026 (янгиланди: 14:48 03.09.2026)
Владимир Путин ШИФ ялпи мажлисида катта нутқ сўзлади. Щз нутыида у Узоқ Шарқ аҳолиси фаровонлигига эътибор қаратди
ТОШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 3 сентябрь куни Владивостокда бўлиб ўтаётган Шарқий иқтисодий форумнинг (ШИФ) ялпи мажлисида нутқ сўзлади.
Путин ўз нутқида Узоқ Шарқ аҳолиси фаровонлиги масаласига алоҳида эътибор қаратди.
Ялпи мажлисда Путин билан бирга Индонезия президенти Прабово Субианто, Мўғулистон бош вазири Ням-Осорин Учрал, Мьянманинг биринчи вице-президенти У Ньо Со ҳамда Хитой Давлат кенгаши бош вазири ўринбосари Дин Сюэсян иштирок этмоқда.
ШИФ ялпи мажлисига журналист Кирилл Токарев модераторлик қилди.
Маълумот учун: XI Шарқий иқтисодий форум 1–4 сентябрь кунлари Владивостокдаги Узоқ Шарқ федерал университети кампусида ўтказилмоқда. Унинг бош мавзуси — "Узоқ Шарқ — инсонлар фаровонлиги йўлида ривожланиш". Форумда иштирок этишини 80 та мамлакат вакиллари тасдиқлаган.