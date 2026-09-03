Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260903/moguliston-eoii-60182136.html
Мўғулистон ЕОИИ билан савдода ижобий ўзгаришларни кўрмоқда
Мўғулистон ЕОИИ билан савдода ижобий ўзгаришларни кўрмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Мўғулистон бош вазири тарифлар пасайтирилгани, божхона тартиб-таомиллари соддалаштирилгани ва савдо харажатлари қисқарганини таъкидлади. 03.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-03T18:14+0500
2026-09-03T18:14+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
мўғулистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59221715_0:136:1448:951_1920x0_80_0_0_db83569ae6aeb6f50dcb2f8edb606a49.png
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Мўғулистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан савдо келишуви ижобий ўзгаришларга олиб келди - тарифлар пасайтирилди, божхона тартиб-таомиллари соддалаштирилди ва савдо харажатлари қисқарди. Бу ҳақда Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида Мўғулистон ҳукумати раҳбари Ням-Осорин Учрал маълум қилди.У 2025 йилда ҳукумат бош вазирининг биринчи ўринбосари сифатида Минскда мамлакатнинг ЕОИИ билан савдо битимини имзолаш устида ишлаганини эслатиб ўтди. Бу Мўғулистон маҳсулотларининг 367 та турини бешта аъзо давлатга тариф имтиёзлари билан ва бож тўламасдан экспорт қилиш имкониятини очди. Улардан 200 тадан ортиғини жун, кашмир ва чармдан тайёрланган маҳсулотлар ташкил этади.Мўғулистон ва ЕОИИ ўртасидаги вақтинчалик савдо битими 2026 йил 22 июлда кучга кирди. 2026 йилнинг биринчи чорагида ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги савдо ҳажми қарийб учдан бирга ошган.
https://sputniknews.uz/20260723/eaeu-mongolia-savdo-59220739.html
мўғулистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59221715_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_243224a127f14fe19738ee857911f554.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, мўғулистон
иқтисод, еоии, мўғулистон

Мўғулистон ЕОИИ билан савдода ижобий ўзгаришларни кўрмоқда

18:14 03.09.2026
© SputnikФлаги ЕАЭС и Монголии
Флаги ЕАЭС и Монголии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Мўғулистон бош вазири тарифлар пасайтирилгани, божхона тартиб-таомиллари соддалаштирилгани ва савдо харажатлари қисқарганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Мўғулистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан савдо келишуви ижобий ўзгаришларга олиб келди - тарифлар пасайтирилди, божхона тартиб-таомиллари соддалаштирилди ва савдо харажатлари қисқарди. Бу ҳақда Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) ялпи мажлисида Мўғулистон ҳукумати раҳбари Ням-Осорин Учрал маълум қилди.
“Мўғулистоннинг ЕОИИ билан вақтинчалик савдо келишуви ижобий ўзгаришлар кўринишида дастлабки натижаларни берди: тарифлар пасайтирилди, божхона тартиб-таомиллари соддалаштирилди ва мослашувчан бўлди, савдо харажатлари қисқарди. Озиқ-овқат маҳсулотлари, енгил саноат ва чорвачилик маҳсулотлари, жун, тери ва кашмир экспорт имкониятларини кенгайтириш тенденцияси кузатилмоқда”, - деди Мўғулистон бош вазири.
У 2025 йилда ҳукумат бош вазирининг биринчи ўринбосари сифатида Минскда мамлакатнинг ЕОИИ билан савдо битимини имзолаш устида ишлаганини эслатиб ўтди. Бу Мўғулистон маҳсулотларининг 367 та турини бешта аъзо давлатга тариф имтиёзлари билан ва бож тўламасдан экспорт қилиш имкониятини очди. Улардан 200 тадан ортиғини жун, кашмир ва чармдан тайёрланган маҳсулотлар ташкил этади.
Мўғулистон ва ЕОИИ ўртасидаги вақтинчалик савдо битими 2026 йил 22 июлда кучга кирди. 2026 йилнинг биринчи чорагида ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги савдо ҳажми қарийб учдан бирга ошган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Страны мира. Монголия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ–Мўғулистон савдосида божхона имтиёзлари учун янги кодлар жорий этилди
23 Июл, 15:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0