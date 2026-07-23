ЕОИИ–Мўғулистон савдосида божхона имтиёзлари учун янги кодлар жорий этилди

ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги савдода тариф имтиёзларини божхона декларациясида кўрсатиш учун янги кодлар тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.Мўғулистон ёки ЕОИИ давлатларидан келиб чиққан товарларга тариф имтиёзи қўлланганини кўрсатиш учун декларацияда янги "МЕ" коди ишлатилади. Товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи EAM сертификати ҳақидаги маълумотлар эса "06022" коди орқали киритилади.Шу вақтга қадар тадбиркорлар божхона декларацияларида тариф имтиёзи учун "ТИ", товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи ҳужжат учун эса "06999" кодидан фойдаланиши керак.Комиссия маълумотига кўра, янги кодлар имтиёзли ташқи савдо операцияларини алоҳида ҳисобга олишни осонлаштиради ва уларни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни камайтиришга хизмат қилади.
Улар қарор эълон қилинганидан 30 кун ўтиб қўлланилади.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги савдода тариф имтиёзларини божхона декларациясида кўрсатиш учун янги кодлар тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
Мўғулистон ёки ЕОИИ давлатларидан келиб чиққан товарларга тариф имтиёзи қўлланганини кўрсатиш учун декларацияда янги "МЕ" коди ишлатилади. Товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи EAM сертификати ҳақидаги маълумотлар эса "06022" коди орқали киритилади.
Тегишли қарор ЕИК ҳайъати томонидан 21 июлда қабул қилинган. Бироқ янги кодлар қарор расман эълон қилинганидан 30 календарь кун ўтиб кучга киради.
Шу вақтга қадар тадбиркорлар божхона декларацияларида тариф имтиёзи учун "ТИ", товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи ҳужжат учун эса "06999" кодидан фойдаланиши керак.
Комиссия маълумотига кўра, янги кодлар имтиёзли ташқи савдо операцияларини алоҳида ҳисобга олишни осонлаштиради ва уларни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни камайтиришга хизмат қилади.
Маълумот учун, ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битими 22 июлдан кучга кирди. Унга мувофиқ, ҳар икки томоннинг 367 тадан товар позицияси бўйича божхона божлари пасайтирилади ёки бекор қилинади.