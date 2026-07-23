Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260723/eaeu-mongolia-savdo-59220739.html
ЕОИИ–Мўғулистон савдосида божхона имтиёзлари учун янги кодлар жорий этилди
ЕОИИ–Мўғулистон савдосида божхона имтиёзлари учун янги кодлар жорий этилди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги имтиёзли савдода янги божхона кодлари жорий этилади. Янги тартиб кучга киргунга қадар декларацияларда амалдаги кодлар сақланади.
2026-07-23T15:02+0500
2026-07-23T15:05+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
имтиёз
савдо
божхона
божхона божи
тадбиркор
мўғулистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59220568_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_52ffbfca7a08eafc1631a97c12979d6f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги савдода тариф имтиёзларини божхона декларациясида кўрсатиш учун янги кодлар тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.Мўғулистон ёки ЕОИИ давлатларидан келиб чиққан товарларга тариф имтиёзи қўлланганини кўрсатиш учун декларацияда янги "МЕ" коди ишлатилади. Товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи EAM сертификати ҳақидаги маълумотлар эса "06022" коди орқали киритилади.Шу вақтга қадар тадбиркорлар божхона декларацияларида тариф имтиёзи учун "ТИ", товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи ҳужжат учун эса "06999" кодидан фойдаланиши керак.Комиссия маълумотига кўра, янги кодлар имтиёзли ташқи савдо операцияларини алоҳида ҳисобга олишни осонлаштиради ва уларни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни камайтиришга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260722/eaeu-imtiyoz-savdo-59191549.html
мўғулистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59220568_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_bfd6cab87beae78c94391fd158315cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, иқтисод, имтиёз, савдо, божхона, божхона божи, тадбиркор, мўғулистон
еоии, еик, иқтисод, имтиёз, савдо, божхона, божхона божи, тадбиркор, мўғулистон

ЕОИИ–Мўғулистон савдосида божхона имтиёзлари учун янги кодлар жорий этилди

15:02 23.07.2026 (янгиланди: 15:05 23.07.2026)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Медиабанкка ўтишСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Улар қарор эълон қилинганидан 30 кун ўтиб қўлланилади.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги савдода тариф имтиёзларини божхона декларациясида кўрсатиш учун янги кодлар тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
Мўғулистон ёки ЕОИИ давлатларидан келиб чиққан товарларга тариф имтиёзи қўлланганини кўрсатиш учун декларацияда янги "МЕ" коди ишлатилади. Товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи EAM сертификати ҳақидаги маълумотлар эса "06022" коди орқали киритилади.

Тегишли қарор ЕИК ҳайъати томонидан 21 июлда қабул қилинган. Бироқ янги кодлар қарор расман эълон қилинганидан 30 календарь кун ўтиб кучга киради.

Шу вақтга қадар тадбиркорлар божхона декларацияларида тариф имтиёзи учун "ТИ", товарнинг келиб чиқишини тасдиқловчи ҳужжат учун эса "06999" кодидан фойдаланиши керак.
Комиссия маълумотига кўра, янги кодлар имтиёзли ташқи савдо операцияларини алоҳида ҳисобга олишни осонлаштиради ва уларни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни камайтиришга хизмат қилади.

Маълумот учун, ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битими 22 июлдан кучга кирди. Унга мувофиқ, ҳар икки томоннинг 367 тадан товар позицияси бўйича божхона божлари пасайтирилади ёки бекор қилинади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Янги битимлар ЕОИИга 2,5 млрд истеъмолчи бозорида имтиёзли савдо имконини беради
Кеча, 15:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0