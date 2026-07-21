Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260721/eaeu-mongolia-savdo-59171497.html
ЕОИИ ва Мўғулистон савдони енгиллаштиради: қайси товарларга божлар пасаяди
ЕОИИ ва Мўғулистон савдони енгиллаштиради: қайси товарларга божлар пасаяди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ компаниялари Мўғулистонга озиқ-овқат, автомобиль, махсус техника ва металл маҳсулотларини имтиёзли шартларда етказиб беради. Иттифоқ бозорига эса гўшт, кашмир ва тўқимачилик маҳсулотлари кириб келиши кутилмоқда.
2026-07-21T14:50+0500
2026-07-21T15:07+0500
ўзбекистон ва еоии
гўшт
сут
божхона божи
шартнома
импорт
экспорт
минск
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/551/90/5519073_63:401:2286:1652_1920x0_80_0_0_28abb7f042cb17a42ea2a3d4b0e45a96.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битими 22 июлдан кучга киради. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати маълум қилди.Битимга мувофиқ, ҳар икки томон 367 тадан товар позицияси учун божхона божларини бекор қилади ёки камайтиради. Имтиёзлар қўлланадиган товарлар ўзаро савдо айланмасининг қарийб 90 фоизини қамраб олади. Ҳужжат уч йил амал қилади ва яна уч йилга автоматик узайтирилиши мумкин.ЕЭК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг айтишича, янги тартиб ЕОИИ компанияларига Мўғулистон бозорига сут ва қандолат маҳсулотлари, консервалар, шоколад, ичимликлар, шунингдек, автомобиллар, махсус техника ва металл маҳсулотларини имтиёзли шартларда етказиб бериш имконини беради.Унинг сўзларига кўра, бизнес битим кучга киришини кутмасданоқ ҳамкорликни фаоллаштирган. 2026 йилнинг биринчи чорагида ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги савдо ҳажми қарийб учдан бирга ошган.Битим 2025 йил 27 июнда Минск шаҳрида имзоланган.
https://sputniknews.uz/20260526/russia-mongolia-bojxona-bitim-57877929.html
минск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/551/90/5519073_1:0:2293:1719_1920x0_80_0_0_9301a03feded5685aaa17b3f104bac5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гўшт, сут, божхона божи, шартнома, импорт, экспорт, минск
гўшт, сут, божхона божи, шартнома, импорт, экспорт, минск

ЕОИИ ва Мўғулистон савдони енгиллаштиради: қайси товарларга божлар пасаяди

14:50 21.07.2026 (янгиланди: 15:07 21.07.2026)
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF / Медиабанкка ўтишГрузовые фуры
Грузовые фуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Имтиёзлар ўзаро савдонинг қарийб 90 фоизини қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битими 22 июлдан кучга киради. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати маълум қилди.
Битимга мувофиқ, ҳар икки томон 367 тадан товар позицияси учун божхона божларини бекор қилади ёки камайтиради. Имтиёзлар қўлланадиган товарлар ўзаро савдо айланмасининг қарийб 90 фоизини қамраб олади. Ҳужжат уч йил амал қилади ва яна уч йилга автоматик узайтирилиши мумкин.
ЕЭК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг айтишича, янги тартиб ЕОИИ компанияларига Мўғулистон бозорига сут ва қандолат маҳсулотлари, консервалар, шоколад, ичимликлар, шунингдек, автомобиллар, махсус техника ва металл маҳсулотларини имтиёзли шартларда етказиб бериш имконини беради.

"Ўз навбатида, иттифоқ бозорида Мўғулистоннинг анъанавий экспорт маҳсулотлари — гўшт, кашмир, тўқимачилик ва бошқа товарлар кўпайиши кутилмоқда", — деди Слепнёв.

Унинг сўзларига кўра, бизнес битим кучга киришини кутмасданоқ ҳамкорликни фаоллаштирган. 2026 йилнинг биринчи чорагида ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги савдо ҳажми қарийб учдан бирга ошган.
Битим 2025 йил 27 июнда Минск шаҳрида имзоланган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Россия и Монголия подписали таможенное соглашение об упрощении перемещения товаров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Россия ва Мўғулистон товарлар ҳаракатини соддалаштириш бўйича божхона битими имзолади
26 Май, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0