Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Россия ва Мўғулистон товарлар ҳаракатини соддалаштириш бўйича божхона битими имзолади
Россия ва Мўғулистон товарлар ҳаракатини соддалаштириш бўйича божхона битими имзолади
Россия ва Мўғулистон божхона органлари товарлар ҳаракатини соддалаштиришга қаратилган битим имзолади. Учрашувда ЕОИИ–Мўғулистон Муваққат савдо битимини амалга ошириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
2026-05-26T16:01+0500
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Россия Федерал божхона хизмати раҳбари ўринбосари Татьяна Меркушованинг Мўғулистонга амалий ташрифи доирасида икки мамлакат божхона органлари ваколатли иқтисодий операторлар институтларини ўзаро тан олиш тўғрисида битим имзолади.Ҳужжат қонунларга риоя қилувчи ташқи савдо иштирокчилари учун Россия ва Мўғулистон ўртасида товарларни олиб ўтиш жараёнини соддалаштириш ва тезлаштиришга қаратилган.Томонлар божхона соҳасидаги ҳамкорлик, электрон маълумотлар алмашинуви ва кадрлар тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди. Хусусан, мўғулистонлик мутахассисларни Россия божхона академиясида масофавий ўқитиш имкониятлари кўриб чиқилди.Томонлар ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларини ушбу савдо битими имкониятлари ҳақида хабардор қилиш бўйича биргаликда ишлашга келишиб олди.Шунингдек, Мўғулистон Миллий савдо-саноат палатасида маҳаллий ишбилармонлар учун семинар ўтказилди. Унда ЕОИИ ҳудудида товарларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш, преференциялардан фойдаланиш ва маҳсулотнинг келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлаш тартиблари тушунтирилди.
еоии, еик, битим, божхона, савдо, божхона божи, рақамли технологиялар, ҳамкорлик

Россия ва Мўғулистон товарлар ҳаракатини соддалаштириш бўйича божхона битими имзолади

16:01 26.05.2026
Ташриф доирасида ваколатли иқтисодий операторларни ўзаро тан олиш бўйича битим имзоланди. Томонлар ЕОИИ–Мўғулистон савдо битимини амалга ошириш масаласини ҳам муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Россия Федерал божхона хизмати раҳбари ўринбосари Татьяна Меркушованинг Мўғулистонга амалий ташрифи доирасида икки мамлакат божхона органлари ваколатли иқтисодий операторлар институтларини ўзаро тан олиш тўғрисида битим имзолади.
Ҳужжат қонунларга риоя қилувчи ташқи савдо иштирокчилари учун Россия ва Мўғулистон ўртасида товарларни олиб ўтиш жараёнини соддалаштириш ва тезлаштиришга қаратилган.
Томонлар божхона соҳасидаги ҳамкорлик, электрон маълумотлар алмашинуви ва кадрлар тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди. Хусусан, мўғулистонлик мутахассисларни Россия божхона академиясида масофавий ўқитиш имкониятлари кўриб чиқилди.
Учрашувда ЕОИИ ва унга аъзо давлатлар ҳамда Мўғулистон ўртасидаги Муваққат савдо битимини амалга оширишда божхона органларининг ролига алоҳида эътибор қаратилди. Битим 2026 йил 22 июлдан кучга киради.
Томонлар ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларини ушбу савдо битими имкониятлари ҳақида хабардор қилиш бўйича биргаликда ишлашга келишиб олди.
Шунингдек, Мўғулистон Миллий савдо-саноат палатасида маҳаллий ишбилармонлар учун семинар ўтказилди. Унда ЕОИИ ҳудудида товарларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш, преференциялардан фойдаланиш ва маҳсулотнинг келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлаш тартиблари тушунтирилди.
ЕОИИ ва Мўғулистон 367 турдаги товар бўйича божларни камайтиради
