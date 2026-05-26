Россия ва Мўғулистон товарлар ҳаракатини соддалаштириш бўйича божхона битими имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Мўғулистон божхона органлари товарлар ҳаракатини соддалаштиришга қаратилган битим имзолади. Учрашувда ЕОИИ–Мўғулистон Муваққат савдо битимини амалга ошириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik.
Россия Федерал божхона хизмати раҳбари ўринбосари Татьяна Меркушованинг Мўғулистонга амалий ташрифи доирасида икки мамлакат божхона органлари ваколатли иқтисодий операторлар институтларини ўзаро тан олиш тўғрисида битим имзолади
.
Ҳужжат қонунларга риоя қилувчи ташқи савдо иштирокчилари учун Россия ва Мўғулистон ўртасида товарларни олиб ўтиш жараёнини соддалаштириш ва тезлаштиришга қаратилган.
Томонлар божхона соҳасидаги ҳамкорлик, электрон маълумотлар алмашинуви ва кадрлар тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди. Хусусан, мўғулистонлик мутахассисларни Россия божхона академиясида масофавий ўқитиш имкониятлари кўриб чиқилди.
Учрашувда ЕОИИ ва унга аъзо давлатлар ҳамда Мўғулистон ўртасидаги Муваққат савдо битимини амалга оширишда божхона органларининг ролига алоҳида эътибор қаратилди. Битим 2026 йил 22 июлдан кучга киради.
Томонлар ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларини ушбу савдо битими имкониятлари ҳақида хабардор қилиш бўйича биргаликда ишлашга келишиб олди.
Шунингдек, Мўғулистон Миллий савдо-саноат палатасида маҳаллий ишбилармонлар учун семинар ўтказилди. Унда ЕОИИ ҳудудида товарларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш, преференциялардан фойдаланиш ва маҳсулотнинг келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлаш тартиблари тушунтирилди.