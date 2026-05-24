ЕОИИ ва Мўғулистон 367 турдаги товар бўйича божларни камайтиради
ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги муваққат савдо битими 22 июлдан кучга киради. 24.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-25T10:49+0500
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги муваққат савдо битими 2026 йил 22 июлдан кучга киради. Бу ҳақда ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв ва Мўғулистон ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари, иқтисодиёт ва тараққиёт вазири Жадамба Энхбаяр учрашувида маълум қилинди.Учрашув давомида Слепнев Мўғулистоннинг Россиядаги элчиси Дуламсурен Даваага ЕОИИ томонидан битим кучга кириши учун зарур тартиб-таомиллар якунлангани ҳақидаги ЕИК нотасини топширди. Мўғулистон томони ҳам тегишли ички жараёнларни аввалроқ тугатган.Битим 2025 йил 27 июнда Минскда Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши доирасида имзоланган. У кучга киргач, ҳар икки томон учун 367 та товар субпозицияси бўйича божхона божлари бекор қилинади ёки камайтирилади.Ҳужжат уч йил муддатга тузилган. Кейин у автоматик равишда яна уч йилга узайтирилиши мумкин. Биринчи уч йиллик муддат якунига етгач, томонлар савдо номенклатурасининг деярли барча қисми бўйича тартибларни соддалаштириш, божлар ва бошқа чекловларни бекор қилиш масаласини қайта кўриб чиқади.Битим ижросини самарали таъминлаш учун томонлар чора-тадбирлар режасини тайёрлаган ва уни амалга ошириш бошланган.
“Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Мўғулистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг янги босқичи бошланмоқда. Олдимизда очилаётган имкониятлардан максимал даражада фойдаланиш муҳим”, — деди Слепнёв.
