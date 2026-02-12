https://sputniknews.uz/20260212/kazakhstan-senat-eaeu-mongolia-kelishuv-maqullanish-55661378.html
Қозоғистон Сенати ЕОИИ–Мўғулистон келишувини маъқуллади: кўплаб товарларга божлар пасаяди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон Сенати ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо келишувини ратификация қилди. Битим уч йилга мўлжалланган бўлиб, дон, сут, металл ва транспорт воситалари бўйича импорт божларини пасайтиришни назарда тутади.
2026-02-12T18:31+0500
2026-02-12T18:31+0500
2026-02-12T18:31+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
савдо
битим
қозоғистон
мўғулистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31830160_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f4da52a4b044032847d0b0ee8e6517d1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Қозоғистон Сенати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини ратификация қилди. Бу ҳақда Қозоғистон Сенати аппарати раҳбари Максим Споткай маълум қилди.Унинг таъкидлашича, сенаторлар томонидан маъқулланган ҳужжат савдони либераллаштириш ҳамда ўзаро савдодаги техник тўсиқларни бартараф этиш учун ҳуқуқий асос яратади.Максим Споткайнинг сўзларига кўра:Шунингдек, битим қоидалари Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) талабларига мос келиши ва барқарор савдо алоқаларини ривожлантиришга қаратилгани қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260210/eaeu-mongolia-savdo-kelishuv-imtiyozlar-55602906.html
қозоғистон
мўғулистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31830160_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2eb843067e7fb3411de15f7206ab190a.jpg
қозоғистон сенати, еоии, мўғулистон, вақтинчалик савдо битими, ратификация, импорт божлари, уч йиллик келишув, техник тўсиқлар, электрон савдо, санитария ва фитосанитария чоралари, жаҳон савдо ташкилоти
Қозоғистон Сенати ЕОИИ–Мўғулистон келишувини маъқуллади: кўплаб товарларга божлар пасаяди
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Қозоғистон Сенати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини ратификация қилди. Бу ҳақда Қозоғистон Сенати аппарати раҳбари Максим Споткай маълум қилди
Унинг таъкидлашича, сенаторлар томонидан маъқулланган ҳужжат савдони либераллаштириш ҳамда ўзаро савдодаги техник тўсиқларни бартараф этиш учун ҳуқуқий асос яратади.
Максим Споткайнинг сўзларига кўра:
келишув узайтириш имконияти билан уч йил муддатга тузилган;
дон, парранда гўшти, сут маҳсулотлари, ёғлар, қандолатчилик маҳсулотлари, металлургия ва кимё маҳсулотлари, транспорт воситалари каби кенг турдаги товарлар бўйича импорт божларини пасайтириш ёки нолга тенглаштириш назарда тутилган;
ҳамкорлик божхона тартиблари, электрон савдо, техник тартибга солиш, санитария ва фитосанитария чораларини қамраб олади.
Шунингдек, битим қоидалари Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) талабларига мос келиши ва барқарор савдо алоқаларини ривожлантиришга қаратилгани қайд этилди.