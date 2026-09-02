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https://sputniknews.uz/20260902/uzbekistan-eshkak-eshuvchilar-moscow-kubok-60150172.html
Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар Москвада "Эзгу ният кубоги" учун баҳслашади
Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар Москвада "Эзгу ният кубоги" учун баҳслашади
Sputnik Ўзбекистон
Москвадаги "Эзгу ният кубоги"да Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлардан спортчилар қатнашади. Олти йўналишдаги мусобақалар 3–6 сентябрь кунлари ўтказилади.
2026-09-02T17:56+0500
2026-09-02T17:56+0500
спорт
байдарка ва каноэда эшкак эшиш
россия
мусобақа
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг асосий ва ўсмирлар терма жамоалари Москвада ўтказиладиган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича "Эзгу ният кубоги"да иштирок этади. Турнирнинг расмий сайтида маълум қилинишича, унда Россия ва хорижий давлатлардан 800 нафардан ортиқ спортчи қатнашади.Россия каноэ федерацияси вице-президенти Дмитрий Мироновнинг айтишича, Ўзбекистон, Беларусь, Арманистон, Тожикистон, Туркия ва бошқа давлатлардан қарийб 120 нафар спортчи Москвага келади.Мусобақа дастуридан олтита йўналиш ўрин олган:Россия каноэ федерацияси вице-президенти Максим Опалев мамлакат миллий терма жамоасининг барча етакчи спортчилари турнирда қатнашишини маълум қилди."Эзгу ният кубоги" Москва спорт департаменти ва Россия каноэ федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилмоқда. Мусобақа 3–6 сентябрь кунлари Москва эшкак эшиш каналида бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20260828/eshkak-eshuvchilar-60012714.html
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спорт, байдарка ва каноэда эшкак эшиш , россия, мусобақа, ўзбекистон
спорт, байдарка ва каноэда эшкак эшиш , россия, мусобақа, ўзбекистон

Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар Москвада "Эзгу ният кубоги" учун баҳслашади

17:56 02.09.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Медиабанкка ўтишЧемпионат по гребле на байдарках и каноэ.
Чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Унда Россия ва хорижий давлатлардан 800 нафардан ортиқ спортчи қатнашади.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг асосий ва ўсмирлар терма жамоалари Москвада ўтказиладиган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича "Эзгу ният кубоги"да иштирок этади.
Турнирнинг расмий сайтида маълум қилинишича, унда Россия ва хорижий давлатлардан 800 нафардан ортиқ спортчи қатнашади.
Россия каноэ федерацияси вице-президенти Дмитрий Мироновнинг айтишича, Ўзбекистон, Беларусь, Арманистон, Тожикистон, Туркия ва бошқа давлатлардан қарийб 120 нафар спортчи Москвага келади.
"Эзгу ният кубоги" Москвада бешинчи марта ташкил этилмоқда. Унда миллий терма жамоаларнинг асосий таркиби билан бирга 15 ёшгача бўлган спортчилар, 19 ёшгача бўлган ўсмирлар ҳамда фахрий эшкак эшувчилар иштирок этади.
Мусобақа дастуридан олтита йўналиш ўрин олган:
байдарка ва каноэда эшкак эшиш;
параканоэ;
"Аждарҳо" қайиқларида пойга;
тик туриб эшкак эшиладиган SUP-доска мусобақаси;
кануполо;
каяк-кросс.
Россия каноэ федерацияси вице-президенти Максим Опалев мамлакат миллий терма жамоасининг барча етакчи спортчилари турнирда қатнашишини маълум қилди.
"Эзгу ният кубоги" Москва спорт департаменти ва Россия каноэ федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилмоқда. Мусобақа 3–6 сентябрь кунлари Москва эшкак эшиш каналида бўлиб ўтади.
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