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https://sputniknews.uz/20260828/eshkak-eshuvchilar-60012714.html
Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар биринчи марта жаҳон чемпиони бўлишди
Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар биринчи марта жаҳон чемпиони бўлишди
Sputnik Ўзбекистон
Енгил вазнли спортчилар ўртасидаги жуфтлик дастурида (LM2x) Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаралиев дуэти олтин медаль соҳибига айланди. “Бу ўзбекистонлик академик эшкак эшувчиларнинг катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида қўлга киритган дастлабки олтин медали сифатида тарихда қолади.
2026-08-28T09:14+0500
2026-08-28T09:14+0500
спорт
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Нидерландиянинг Амстердам шаҳрида бўлиб ўтаётган академик эшкак эшиш бўйича катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон жамоаси мамлакат тарихида биринчи марта олтин медалга сазовор бўлди.Енгил вазнли спортчилар ўртасидаги жуфтлик дастурида (LM2x) Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаралиев дуэти олтин медаль соҳибига айланди.Мусобақада кумуш медаль Германия, бронза медали эса АҚШ спортчиларига насиб этди.
https://sputniknews.uz/20260818/ozbek-klublar-raqiblar-59777286.html
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спорт, ўзбекистон
спорт, ўзбекистон

Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар биринчи марта жаҳон чемпиони бўлишди

09:14 28.08.2026
© Пресс-служба НОКУзбекские гребцы впервые в истории завоевали золото на чемпионате мира
Узбекские гребцы впервые в истории завоевали золото на чемпионате мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2026
© Пресс-служба НОК
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Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаралиев дуэти Ўзбекистонга тарихдаги биринчи олтин медални тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Нидерландиянинг Амстердам шаҳрида бўлиб ўтаётган академик эшкак эшиш бўйича катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон жамоаси мамлакат тарихида биринчи марта олтин медалга сазовор бўлди.
Енгил вазнли спортчилар ўртасидаги жуфтлик дастурида (LM2x) Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаралиев дуэти олтин медаль соҳибига айланди.

“Бу ўзбекистонлик академик эшкак эшувчиларнинг катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида қўлга киритган дастлабки олтин медали сифатида тарихда қолади”, - дея маълум қилди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.

Мусобақада кумуш медаль Германия, бронза медали эса АҚШ спортчиларига насиб этди.
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