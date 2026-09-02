https://sputniknews.uz/20260902/uzbekistan-er-aniqlik-kiritilish-60149199.html
Ўзбекистонда ҳисобда акс этмаган қарийб 1 млн гектар ерга аниқлик киритилди
Ўзбекистонда ҳисобда акс этмаган қарийб 1 млн гектар ерга аниқлик киритилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондаги рўйхатга олиш жараёнида 810,6 минг нафар аҳолининг яшаш манзили ва ижтимоий мақоми, шунингдек, 985,5 минг гектар ернинг тоифасига аниқлик киритилди.
2026-09-02T16:58+0500
2026-09-02T16:58+0500
2026-09-02T17:10+0500
ер мулки
шавкат мирзиёев
миллий статистика қўмитаси
аҳолини рўйхатга олиш
умумий аҳоли сони
қишлоқ хўжалиги
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/13/52086478_5:0:894:500_1920x0_80_0_0_4d1678dcd8f135e56aae10614822d506.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев рўйхатга олиш якунлари ҳамда миллий статистика тизимидаги ислоҳотларни жадаллаштиришга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Рўйхатга олиш жараёнида амалдаги ҳисобларда акс этмаган 810,6 минг нафар аҳолининг яшаш манзили ва ижтимоий мақомига аниқлик киритилди.Қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш натижасида эса ҳисобларда қайд этилмаган 985,5 минг гектар ернинг чегараси ва тоифаси аниқланди. Уларнинг:Шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларига оид 100 та, қишлоқ хўжалиги ва экин майдонларига доир 50 та кўрсаткич қайта кўриб чиқилади.Янги маълумотлар асосида 2017–2025 йиллар учун миллий ҳисоблар кўрсаткичларини қайта баҳолаш ҳам режалаштирилган.Давлат раҳбари мутасаддиларга рўйхатга олиш натижаларини чуқур таҳлил қилиш ва улардан давлат дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланиш бўйича топшириқ берди.
https://sputniknews.uz/20260630/royxat-olish-aholi-58718033.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/13/52086478_116:0:783:500_1920x0_80_0_0_ed4ae9e3fe4b5509c5b3f85c3a2aa8ad.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ер мулки, шавкат мирзиёев, миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, умумий аҳоли сони, қишлоқ хўжалиги, жамият, ўзбекистон
ер мулки, шавкат мирзиёев, миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, умумий аҳоли сони, қишлоқ хўжалиги, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳисобда акс этмаган қарийб 1 млн гектар ерга аниқлик киритилди
16:58 02.09.2026 (янгиланди: 17:10 02.09.2026)
Қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш натижасида қарийб 1 миллион гектар ернинг чегараси ва тоифаси аниқлаштирилди. Натижалар президент Шавкат Мирзиёевга тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев рўйхатга олиш якунлари ҳамда миллий статистика тизимидаги ислоҳотларни жадаллаштиришга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Рўйхатга олиш жараёнида амалдаги ҳисобларда акс этмаган 810,6 минг нафар аҳолининг яшаш манзили ва ижтимоий мақомига аниқлик киритилди.
Қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш натижасида эса ҳисобларда қайд этилмаган 985,5 минг гектар ернинг чегараси ва тоифаси аниқланди. Уларнинг:
789,5 минг гектари — экин ерлари;
14,1 минг гектари — иссиқхоналар;
75,3 минг гектари — боғлар;
21,4 минг гектари — токзорлар;
85 минг гектари — балиқчилик ҳавзалари.
Рўйхатга олиш натижалари асосида аҳоли ва қишлоқ хўжалиги бўйича доимий янгиланиб борадиган статистик регистрлар шакллантирилади.
Шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларига оид 100 та, қишлоқ хўжалиги ва экин майдонларига доир 50 та кўрсаткич қайта кўриб чиқилади.
Янги маълумотлар асосида 2017–2025 йиллар учун миллий ҳисоблар кўрсаткичларини қайта баҳолаш ҳам режалаштирилган.
Давлат раҳбари мутасаддиларга рўйхатга олиш натижаларини чуқур таҳлил қилиш ва улардан давлат дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланиш бўйича топшириқ берди.