https://sputniknews.uz/20260902/uzbekistan-bojxona-strategiya-60137158.html
“Янги Ўзбекистон божхонаси – 2030” стратегияси тасдиқланди: қандай енгилликлар белгиланди?
“Янги Ўзбекистон божхонаси – 2030” стратегияси тасдиқланди: қандай енгилликлар белгиланди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда импорт учун ҚҚСни ўзаро ҳисобга олиш имкони яратилади, экспортдаги айрим тўловлар 30 фоизга камайтирилади.
2026-09-02T10:57+0500
2026-09-02T10:57+0500
2026-09-02T11:11+0500
божхона
божхона божи
сунъий интеллект
ққс
янги қонун
жамият
божхона қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55051008_0:80:1134:718_1920x0_80_0_0_60822a382edabb561c1de510e951ee9e.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Ўзбекистонда ташқи савдо ва божхона расмийлаштирувига оид қатор талаблар бекор қилиниб, тадбиркорлар учун янги енгилликлар белгиланди. Бу президентнинг “Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш ва божхона маъмурчилигида замонавий ёндашувларни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида назарда тутилган.Фармонга мувофиқ, 2026 йил 1 сентябрдан:Шунингдек, маҳсулот намунаси етарли бўлмаган ҳолларда озиқ-овқат учун санитария-эпидемиологик хулоса расмийлаштириш ҳамда айрим кимёвий, озиқ-овқат, косметика ва тиббиёт маҳсулотларига оид рухсатнома ва гувоҳномаларни божхона расмийлаштирувида тақдим этиш талаблари бекор қилинди.2026 йил 1 октябрдан хавф даражаси паст ва ҚҚС гувоҳномаси фаол бўлган ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари импортда тўланадиган ҚҚС суммаларини ўзаро ҳисобга олиши мумкин бўлади.2027 йил 1 январдан хавф даражаси паст тадбиркорлар импорт қилган товарларнинг божхона қиймати улар эркин муомалага чиқарилгандан кейин назорат қилинади. Шунингдек:2027 йил 1 июндан жисмоний шахслар нотижорат мақсадларда олиб ўтадиган товарлар учун ягона божхона тўлови тегишли божхона йиғимларидан кам бўлса, мазкур йиғимлар ундирилмайди.
https://sputniknews.uz/20260605/chegara-bojxona-58118788.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55051008_78:0:1086:756_1920x0_80_0_0_97d10dec3e345892da5464dac2679832.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
божхона, божхона божи, сунъий интеллект, ққс, янги қонун, жамият, божхона қўмитаси, ўзбекистон
божхона, божхона божи, сунъий интеллект, ққс, янги қонун, жамият, божхона қўмитаси, ўзбекистон
“Янги Ўзбекистон божхонаси – 2030” стратегияси тасдиқланди: қандай енгилликлар белгиланди?
10:57 02.09.2026 (янгиланди: 11:11 02.09.2026)
Янги тартиблар тадбиркорларга ҚҚСни ҳисобга олиш, божхона тўловларини камайтириш ва товарларни тезроқ чиқариш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда ташқи савдо ва божхона расмийлаштирувига оид қатор талаблар бекор қилиниб, тадбиркорлар учун янги енгилликлар белгиланди. Бу президентнинг “Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш ва божхона маъмурчилигида замонавий ёндашувларни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида
назарда тутилган.
Ҳужжат билан 2026–2030 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистон божхонаси – 2030” стратегияси тасдиқланди. У божхона жараёнларини соддалаштириш, инфратузилмани яхшилаш ва сунъий интеллект технологияларини кенг жорий этишни назарда тутади.
Фармонга мувофиқ, 2026 йил 1 сентябрдан:
инвойс асосида импорт қилишда хорижий ҳамкорга олдиндан тўлов ўтказиш чеклови;
инвойс асосида экспортда олдиндан 50 фоиз тушумни таъминлаш талаби;
товарларни миллий валютада экспорт қилишда олдиндан тўлов ёки банк кафолатларини тақдим этиш талаби бекор қилинди.
Шунингдек, маҳсулот намунаси етарли бўлмаган ҳолларда озиқ-овқат учун санитария-эпидемиологик хулоса расмийлаштириш ҳамда айрим кимёвий, озиқ-овқат, косметика ва тиббиёт маҳсулотларига оид рухсатнома ва гувоҳномаларни божхона расмийлаштирувида тақдим этиш талаблари бекор қилинди.
2026 йил 1 октябрдан хавф даражаси паст ва ҚҚС гувоҳномаси фаол бўлган ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари импортда тўланадиган ҚҚС суммаларини ўзаро ҳисобга олиши мумкин бўлади.
Экспортда божхона расмийлаштируви, фитосанитария ва келиб чиқиш сертификатлари ҳамда фумигация учун йиғим ва тўловлар 30 фоизга камайтирилади.
2027 йил 1 январдан хавф даражаси паст тадбиркорлар импорт қилган товарларнинг божхона қиймати улар эркин муомалага чиқарилгандан кейин назорат қилинади. Шунингдек:
товарлар учун қатъий божхона қийматини белгилаш тақиқланади;
божхона қиймати бўйича дастлабки қарор қабул қилиш жорий этилади;
расмий дилер ва дистрибьюторларнинг нарх маълумотларидан фойдаланилади.
2027 йил 1 июндан жисмоний шахслар нотижорат мақсадларда олиб ўтадиган товарлар учун ягона божхона тўлови тегишли божхона йиғимларидан кам бўлса, мазкур йиғимлар ундирилмайди.