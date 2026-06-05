Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
https://sputniknews.uz/20260605/chegara-bojxona-58118788.html
Чегара божхона постларида рухсатномаларни бериш пунктлари очилди
Чегара божхона постларида рухсатномаларни бериш пунктлари очилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳозир миллий ташувчиларга хорижий ёки кўп томонлама рухсатномалар бериш пунктлари Қорақалпоғистондаги “Довут-ота”, Бухоро вилоятидаги “Олот”, Андижон вилоятидаги “Дўстлик”, Сирдарё вилоятидаги “Сирдарё”, шунингдекб Тошкент вилоятидаги “Яллама” ва “С. Нажимов” чегара божхона постларида иш бошлаган.
2026-06-05T15:02+0500
2026-06-05T15:02+0500
жамият
ўзбекистон
чегара
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58118614_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_e202f33ea2c91ef308715560d658a61f.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистондаги қатор чегара божхона постларида халқаро автомобиль ташувлари учун рухсатномалар бериш пунктлари фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди.Ҳозир миллий ташувчиларга хорижий ёки кўп томонлама рухсатномалар бериш пунктлари Қорақалпоғистондаги “Довут-ота”, Бухоро вилоятидаги “Олот”, Андижон вилоятидаги “Дўстлик”, Сирдарё вилоятидаги “Сирдарё”, шунингдекб Тошкент вилоятидаги “Яллама” ва “С. Нажимов” чегара божхона постларида иш бошлаган.Таъкидланишчиа, янги тартиб халқаро юк ва йўловчи ташувларини амалга оширувчи миллий ташувчилар учун рухсатнома олиш жараёнини соддалаштириш ҳамда хизматларни чегара ҳудудларининг ўзида кўрсатиш имконини беради.Тизим ҳукуматнинг март ойида қабул қилинган халқаро ташувлар соҳасида рухсат бериш тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги қарорига мувофиқ ишга туширилди.
https://sputniknews.uz/20260517/eaeu-bojxona-rasmiylashtiruv-daqiqalar-57644280.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58118614_41:0:1240:899_1920x0_80_0_0_8e0f540ce1a11fc5511c8c996bc32c86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, чегара
жамият, ўзбекистон, чегара

Чегара божхона постларида рухсатномаларни бериш пунктлари очилди

15:02 05.06.2026
© Пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНа приграничных таможенных постах открыты пункты выдачи разрешений
На приграничных таможенных постах открыты пункты выдачи разрешений - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Oбуна бўлиш
Олтида чегара пунктида миллий ташувчилар юк ва йўловчиларни ташиш учун хорижий ёки кўп томонлама рухсатнома олишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистондаги қатор чегара божхона постларида халқаро автомобиль ташувлари учун рухсатномалар бериш пунктлари фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди.
Ҳозир миллий ташувчиларга хорижий ёки кўп томонлама рухсатномалар бериш пунктлари Қорақалпоғистондаги “Довут-ота”, Бухоро вилоятидаги “Олот”, Андижон вилоятидаги “Дўстлик”, Сирдарё вилоятидаги “Сирдарё”, шунингдекб Тошкент вилоятидаги “Яллама” ва “С. Нажимов” чегара божхона постларида иш бошлаган.
Таъкидланишчиа, янги тартиб халқаро юк ва йўловчи ташувларини амалга оширувчи миллий ташувчилар учун рухсатнома олиш жараёнини соддалаштириш ҳамда хизматларни чегара ҳудудларининг ўзида кўрсатиш имконини беради.
Тизим ҳукуматнинг март ойида қабул қилинган халқаро ташувлар соҳасида рухсат бериш тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги қарорига мувофиқ ишга туширилди.
Грузовик на границе, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда божхона расмийлаштируви дақиқаларгача қисқарди
17 Май, 17:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0