https://sputniknews.uz/20260605/chegara-bojxona-58118788.html
Чегара божхона постларида рухсатномаларни бериш пунктлари очилди
Чегара божхона постларида рухсатномаларни бериш пунктлари очилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳозир миллий ташувчиларга хорижий ёки кўп томонлама рухсатномалар бериш пунктлари Қорақалпоғистондаги “Довут-ота”, Бухоро вилоятидаги “Олот”, Андижон вилоятидаги “Дўстлик”, Сирдарё вилоятидаги “Сирдарё”, шунингдекб Тошкент вилоятидаги “Яллама” ва “С. Нажимов” чегара божхона постларида иш бошлаган.
2026-06-05T15:02+0500
2026-06-05T15:02+0500
2026-06-05T15:02+0500
жамият
ўзбекистон
чегара
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58118614_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_e202f33ea2c91ef308715560d658a61f.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистондаги қатор чегара божхона постларида халқаро автомобиль ташувлари учун рухсатномалар бериш пунктлари фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди.Ҳозир миллий ташувчиларга хорижий ёки кўп томонлама рухсатномалар бериш пунктлари Қорақалпоғистондаги “Довут-ота”, Бухоро вилоятидаги “Олот”, Андижон вилоятидаги “Дўстлик”, Сирдарё вилоятидаги “Сирдарё”, шунингдекб Тошкент вилоятидаги “Яллама” ва “С. Нажимов” чегара божхона постларида иш бошлаган.Таъкидланишчиа, янги тартиб халқаро юк ва йўловчи ташувларини амалга оширувчи миллий ташувчилар учун рухсатнома олиш жараёнини соддалаштириш ҳамда хизматларни чегара ҳудудларининг ўзида кўрсатиш имконини беради.Тизим ҳукуматнинг март ойида қабул қилинган халқаро ташувлар соҳасида рухсат бериш тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги қарорига мувофиқ ишга туширилди.
https://sputniknews.uz/20260517/eaeu-bojxona-rasmiylashtiruv-daqiqalar-57644280.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58118614_41:0:1240:899_1920x0_80_0_0_8e0f540ce1a11fc5511c8c996bc32c86.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, чегара
жамият, ўзбекистон, чегара
Чегара божхона постларида рухсатномаларни бериш пунктлари очилди
Олтида чегара пунктида миллий ташувчилар юк ва йўловчиларни ташиш учун хорижий ёки кўп томонлама рухсатнома олишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Ўзбекистондаги қатор чегара божхона постларида халқаро автомобиль ташувлари учун рухсатномалар бериш пунктлари фаолияти йўлга қўйилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди
.
Ҳозир миллий ташувчиларга хорижий ёки кўп томонлама рухсатномалар бериш пунктлари Қорақалпоғистондаги “Довут-ота”, Бухоро вилоятидаги “Олот”, Андижон вилоятидаги “Дўстлик”, Сирдарё вилоятидаги “Сирдарё”, шунингдекб Тошкент вилоятидаги “Яллама” ва “С. Нажимов” чегара божхона постларида иш бошлаган.
Таъкидланишчиа, янги тартиб халқаро юк ва йўловчи ташувларини амалга оширувчи миллий ташувчилар учун рухсатнома олиш жараёнини соддалаштириш ҳамда хизматларни чегара ҳудудларининг ўзида кўрсатиш имконини беради.
Тизим ҳукуматнинг март ойида қабул қилинган халқаро ташувлар соҳасида рухсат бериш тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги қарорига мувофиқ ишга туширилди
.