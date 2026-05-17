ЕОИИда божхона расмийлаштируви дақиқаларгача қисқарди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда электрон декларациялаш улуши 90 фоиздан ошди, божхона расмийлаштируви эса дақиқалар ичида амалга оширилмоқда. Остонадаги форумда сунъий интеллект, автоматлаштириш ва транзит узлуксизлиги муҳокама қилинади.
2026-05-17T17:35+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
остона
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Остона шаҳрида бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форуми доирасида божхона маъмуриятчилиги бўйича алоҳида сессия ўтказилади. Асосий эътибор автоматлаштириш, сунъий интеллект ва транзит жараёнларининг узлуксизлигига қаратилади.ЕОИИ Божхона кодекси 2018 йил 1 январдан амал қила бошлаганидан буён иттифоқ мамлакатлари божхона соҳасида қоғоз декларациялардан рақамли алгоритмларга ўтди. Ҳозир ЕОИИда электрон декларациялаш улуши 90 фоиздан ошган, юкларни расмийлаштириш вақти эса кўп ҳолларда дақиқалар билан ўлчанмоқда.Форум сессиясида сунъий интеллектни божхона органлари фаолиятида амалий қўллаш, бу йўналишдаги ҳуқуқий ва этик масалалар, шунингдек, янги технологиялар жорий этилганда божхона ходимларининг роли муҳокама қилинади.Мутахассислар учун асосий вазифа — савдо иштирокчилари учун ортиқча бюрократик тўсиқларни камайтириш, юкларни расмийлаштиришни тезлаштириш ва транзит жараёнларини узлуксиз қилишдан иборат.V Евроосиё иқтисодий форуми 28–29 май кунлари Остонада бўлиб ўтади. Унинг асосий мавзуси “ЕОИИ глобал рақамли пойгада: сунъий интеллектга ставка” деб белгиланган.
