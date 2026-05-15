Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ юкларни етказиб бериш вақти ва ташув харажатларини қисқартиришни режалаштирмоқда
ЕОИИ юкларни етказиб бериш вақти ва ташув харажатларини қисқартиришни режалаштирмоқда
Маълум бщлишича, бу масала 2026 йилги Евроосиё иқтисодий форумига бағишланган матбуот анжуманида муҳокама қилинади. 15.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) юкларни етказиб бериш вақти ва ташув харажатларини қисқартиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) энергетика вазири Арзибек Кожошев маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ушбу масала 2026 йилги Евроосиё иқтисодий форумига бағишланган матбуот анжуманида муҳокама қилинади. Асосий эътибор етказиб бериш вақти, нархи ва барқарорлигига қаратилади.Шунингдек, форумда иттифоқ доирасида санитария, ветеринария ва фитосанитария назорати учун сунъий интеллект ҳамда рақамли технологияларни жорий этиш масалалари ҳам муҳокама қилинади.
ЕОИИ юкларни етказиб бериш вақти ва ташув харажатларини қисқартиришни режалаштирмоқда

ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) юкларни етказиб бериш вақти ва ташув харажатларини қисқартиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) энергетика вазири Арзибек Кожошев маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, ушбу масала 2026 йилги Евроосиё иқтисодий форумига бағишланган матбуот анжуманида муҳокама қилинади. Асосий эътибор етказиб бериш вақти, нархи ва барқарорлигига қаратилади.

Шунингдек, форумда иттифоқ доирасида санитария, ветеринария ва фитосанитария назорати учун сунъий интеллект ҳамда рақамли технологияларни жорий этиш масалалари ҳам муҳокама қилинади.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИ Ягона божхона транзити тизимига қўшилишга тайёрланмоқда
30 Апрел, 14:54
