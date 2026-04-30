Ўзбекистон ЕОИИ Ягона божхона транзити тизимига қўшилишга тайёрланмоқда
Ўзбекистон ва ЕОИИ божхона маълумотлари алмашинуви, ягона транзит тизими, навигация пломбалари ва божхона жараёнларини рақамлаштириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-04-30T14:54+0500
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Сергей Шкляев Ўзбекистоннинг ЕИКдаги ваколатли вакили Фанил Кадиров ҳамда Божхона қўмитасининг Россиядаги вакили Ровшан Акрамов билан учрашди
.
Учрашувда Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона ҳамкорлигини ривожлантириш, божхона маълумотлари алмашинувини йўлга қўйиш ва Ўзбекистоннинг ЕОИИ Ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимга қўшилиши бўйича кейинги қадамлар муҳокама қилинди.
Томонлар юк ташишни кузатишда навигация пломбаларидан фойдаланиш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратди.
Бундай тизим юк ҳаракатини назорат қилиш, божхона жараёнларини шаффофлаштириш ва ҳалол бизнес учун ортиқча тўсиқларни камайтиришга хизмат қилиши қайд этилди.
ЕОИИда ташишларни кузатиш учун навигация пломбаларини қўллаш тўғрисидаги битим 2026 йил 11 февралдан кучга кирган. Шу даврдан буён ЕОИИ ҳудудида электрон навигация пломбалари орқали 30 мингтадан ортиқ юк ташилган.