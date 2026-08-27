https://sputniknews.uz/20260827/mustaqillik-bayram-afv-60001429.html
Мирзиёев Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахсни афв этди
Мирзиёев Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахсни афв этди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан 852 нафар шахсни афв этди. Уларнинг 604 нафари асосий жазодан тўлиқ, 115 нафари эса муддатидан илгари шартли озод қилинди.
2026-08-27T12:49+0500
2026-08-27T12:49+0500
2026-08-27T12:49+0500
амнистия
мустақиллик куни
байрам
шавкат мирзиёев
афв
ўзбекистон
қамоқ
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/21/89/218962_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_81b5dbb62acaff3e1fb5fb8dc9328899.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан жазо муддатини ўтаётган 852 нафар шахсни афв этиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда "Ўзбекистон 24" телеканали хабар берди.Фармон қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган шахсларга нисбатан қабул қилинган.Ҳужжатга мувофиқ, афв этилганларнинг:Таъкидланишича, статистик маълумотларга кўра, 2017 йилдан буён 10 567 нафар шахсни афв этиш бўйича 31 та фармон имзоланган.Масъул вазирлик ва идораларга озодликка чиққан фуқароларни оиласи ва яқинлари бағрига қайтариш, ижтимоий ҳаётга мослаштириш, иш билан таъминлаш ҳамда жамиятда муносиб ўрин топишига кўмаклашиш бўйича топшириқлар берилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260319/navroz-ramazon-hayit-afv-56364710.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/21/89/218962_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6a2f440d1b7935a2c38e852761db3c31.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
амнистия, мустақиллик куни, байрам, шавкат мирзиёев, афв, ўзбекистон, қамоқ, жамият
амнистия, мустақиллик куни, байрам, шавкат мирзиёев, афв, ўзбекистон, қамоқ, жамият
Мирзиёев Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахсни афв этди
Афв этилганларнинг 604 нафари асосий жазодан тўлиқ озод қилинди. Рўйхатга аёллар, ёшлар, чет эл фуқаролари ва 60 ёшдан ошган эркаклар ҳам киритилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан жазо муддатини ўтаётган 852 нафар шахсни афв этиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда "Ўзбекистон 24" телеканали хабар берди
.
Фармон қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган шахсларга нисбатан қабул қилинган.
Ҳужжатга мувофиқ, афв этилганларнинг:
604 нафари асосий жазодан тўлиқ озод қилинди;
115 нафари жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод этилди;
52 нафарининг жазоси енгилроқ жазо билан алмаштирилди;
81 нафарининг озодликдан маҳрум этиш муддати қисқартирилди.
Афв этилганлар орасида етти нафар чет эл фуқароси, 49 нафар аёл, 60 ёшдан ошган 37 нафар эркак ва 375 нафар ёш бор. Шунингдек, тақиқланган ташкилотлар фаолиятида иштирок этгани учун судланган 63 нафар шахс ҳам афв этилди.
Таъкидланишича, статистик маълумотларга кўра, 2017 йилдан буён 10 567 нафар шахсни афв этиш бўйича 31 та фармон имзоланган.
Масъул вазирлик ва идораларга озодликка чиққан фуқароларни оиласи ва яқинлари бағрига қайтариш, ижтимоий ҳаётга мослаштириш, иш билан таъминлаш ҳамда жамиятда муносиб ўрин топишига кўмаклашиш бўйича топшириқлар берилиши кутилмоқда.