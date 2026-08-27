Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260827/mudofaa-chizigi-slavyansk-60002618.html
Герасимов: биринчи мудофаа чизиғи енгиб ўтилди, Славянсккача тўрт километр қолди
Герасимов: биринчи мудофаа чизиғи енгиб ўтилди, Славянсккача тўрт километр қолди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов "Жануб" гуруҳи 160 километрлик фронт бўйлаб ҳужум қилаётгани, қўшинлар Славянскдан тўрт, Краматорскдан уч километр масофада эканини айтди.
2026-08-27T13:32+0500
2026-08-27T13:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
валерий герасимов
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48365603_0:25:899:531_1920x0_80_0_0_e61c31fa7c4764a080aeae3a29e86881.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи — мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари, армия генерали Валерий Герасимов "Жануб" қўшинлар гуруҳи бирлашма ва ҳарбий қисмларининг жанговар вазифаларни бажариш жараёнини текширди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Герасимовнинг айтишича, гуруҳ қўшинлари қарийб 160 километрлик фронт бўйлаб бир нечта йўналишда ҳужум қилмоқда. Учинчи армия бўлинмалари Славянск томон ҳаракатни давом эттирмоқда. Июль–август ойларида Пискуновка, Першомарьевка ва Ореховатка қишлоқлари Россия қўшинлари назоратига ўтган.Николаевка ва Никаноровкада кўча жанглари давом этмоқда. Илғор бўлинмалардан Славянскнинг шарқий чеккасигача тўрт километр қолган.Краматорскдан шарқда ҳаракатланаётган штурм гуруҳлари шаҳар чеккасидан уч километр узоқликдаги аэродром ҳудудида жанг олиб бормоқда. Россия кучлари Украина қўшинлари таъминотида фойдаланилаётган логистика йўналишларига зарба бермоқда.Гуруҳнинг чап қанотида Алексеево-Дружковка ҳудудида жанглар давом этмоқда. Россия томони аҳоли пунктининг қарийб ярми назоратга олинганини билдирди.Герасимовга кўра, сўнгги икки ойда Дружковка йўналишида 100 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд Россия қўшинлари назоратига ўтган.
https://sputniknews.uz/20260822/kievning-ozi-jinni-shishadan-chiqarib-yubordi-putin-59887764.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48365603_80:0:820:555_1920x0_80_0_0_d1fce82678694437238c0305c8bc61a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
валерий герасимов, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия, донецк халқ республикаси (дхр)
валерий герасимов, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия, донецк халқ республикаси (дхр)

Герасимов: биринчи мудофаа чизиғи енгиб ўтилди, Славянсккача тўрт километр қолди

13:32 27.08.2026
© КремльВладимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой.
Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
© Кремль
Oбуна бўлиш
Россия Бош штаби бошлиғи "Жануб" қўшинлар гуруҳини текшириб, Славянск, Краматорск ва Дружковка йўналишларидаги вазият ҳақида маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи — мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари, армия генерали Валерий Герасимов "Жануб" қўшинлар гуруҳи бирлашма ва ҳарбий қисмларининг жанговар вазифаларни бажариш жараёнини текширди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Герасимовнинг айтишича, гуруҳ қўшинлари қарийб 160 километрлик фронт бўйлаб бир нечта йўналишда ҳужум қилмоқда.
Россия бўлинмалари айрим участкаларда Славянск–Краматорск мустаҳкамланган ҳудудининг биринчи мудофаа чизиғини енгиб ўтган.
Учинчи армия бўлинмалари Славянск томон ҳаракатни давом эттирмоқда. Июль–август ойларида Пискуновка, Першомарьевка ва Ореховатка қишлоқлари Россия қўшинлари назоратига ўтган.
Николаевка ва Никаноровкада кўча жанглари давом этмоқда. Илғор бўлинмалардан Славянскнинг шарқий чеккасигача тўрт километр қолган.
Краматорскдан шарқда ҳаракатланаётган штурм гуруҳлари шаҳар чеккасидан уч километр узоқликдаги аэродром ҳудудида жанг олиб бормоқда. Россия кучлари Украина қўшинлари таъминотида фойдаланилаётган логистика йўналишларига зарба бермоқда.
Гуруҳнинг чап қанотида Алексеево-Дружковка ҳудудида жанглар давом этмоқда. Россия томони аҳоли пунктининг қарийб ярми назоратга олинганини билдирди.

Шунингдек, Куртовка ва Веролюбовкада кўча жанглари кетаётгани, илғор бўлинмалар Дружковкага 1,5 километр масофага яқинлашган.

Герасимовга кўра, сўнгги икки ойда Дружковка йўналишида 100 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд Россия қўшинлари назоратига ўтган.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Киевнинг ўзи жинни шишадан чиқариб юборди — Путин
22 Август, 21:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0