https://sputniknews.uz/20260826/uzbekistan-bashkortostan-toqimachilik-mahsulotlar-59981698.html
Ўзбекистон ва Бошқирдистон тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқаради
Ўзбекистон ва Бошқирдистон тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқаради
Sputnik Ўзбекистон
Бошқирдистон Ўзбекистонга техник канопнинг синов партиясини етказиб беради. Томонлар ушбу хом ашёдан тўқимачилик маҳсулотларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
2026-08-26T16:44+0500
2026-08-26T16:44+0500
2026-08-26T16:44+0500
тошкент вилояти
тўқимачилик
бошқирдистон
ҳамкорлик
савдо
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1a/59981520_0:69:746:489_1920x0_80_0_0_4a0faac14a86518ee618f25278ff5203.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Бошқирдистон Ўзбекистонга тўқимачилик корхоналари учун техник канопнинг синов партиясини етказиб беради. Бу ҳақда республика ташқи иқтисодий алоқалар ва конгресс фаолияти вазири Маргарита Боличева маълум қилди.Келишув Тошкент вилоятида ўтказилган “Узум сайли” халқаро фестивали доирасида Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати корхоналари бирлашмаси билан ўтказилган музокараларда эришилди.Ташриф давомида Ўзбекистоннинг йирик истеъмол товарлари дистрибьюторларидан бири билан музқаймоқ, қадоқланган балиқ ва ўсимлик ёғини катта ҳажмда етказиб бериш масаласи ҳам муҳокама қилинди. Ўзбек компаниялари Бошқирдистонда ишлаб чиқарилган курка гўшти ва сут маҳсулотларига қизиқиш билдирган.Шунингдек, Бошқирдистон асали, ҳалол маҳсулотлар ва “Бошқирдистон маҳсулоти” лойиҳаси иштирокчиларининг товарларини Ўзбекистоннинг йирик чакана савдо тармоғига тўғридан-тўғри етказиб бериш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Ўзбекистоннинг ичимлик ишлаб чиқарувчи компаниялари вакиллари кузда Бошқирдистонга ташриф буюриши режалаштирилган. Томонлар Бошқирдистондан шакар етказиб беришни давом эттириш, ўзбек компанияларининг шиша идишлар хариди ва республикада арпа етиштиришни ташкил этиш имкониятларини ҳам муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
бошқирдистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1a/59981520_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_c19e412d1f99c6feb3da4eed2ad4ee1d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент вилояти, тўқимачилик, бошқирдистон, ҳамкорлик, савдо, ўзбекистон, иқтисод
тошкент вилояти, тўқимачилик, бошқирдистон, ҳамкорлик, савдо, ўзбекистон, иқтисод
Ўзбекистон ва Бошқирдистон тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқаради
Томонлар техник канопнинг синов партиясини етказиб бериш ва кейинчалик ундан тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришга келишди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Бошқирдистон Ўзбекистонга тўқимачилик корхоналари учун техник канопнинг синов партиясини етказиб беради. Бу ҳақда республика ташқи иқтисодий алоқалар ва конгресс фаолияти вазири Маргарита Боличева маълум қилди
.
Келишув Тошкент вилоятида ўтказилган “Узум сайли” халқаро фестивали доирасида Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати корхоналари бирлашмаси билан ўтказилган музокараларда эришилди.
Дастлаб матоларнинг синов намуналарини тайёрлаш учун бошқирд техник канопининг кичик партияси етказилади. Кейинчалик ушбу хом ашё асосида тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда серияли ишлаб чиқариш режалаштирилган.
Ташриф давомида Ўзбекистоннинг йирик истеъмол товарлари дистрибьюторларидан бири билан музқаймоқ, қадоқланган балиқ ва ўсимлик ёғини катта ҳажмда етказиб бериш масаласи ҳам муҳокама қилинди. Ўзбек компаниялари Бошқирдистонда ишлаб чиқарилган курка гўшти ва сут маҳсулотларига қизиқиш билдирган.
Шунингдек, Бошқирдистон асали, ҳалол маҳсулотлар ва “Бошқирдистон маҳсулоти” лойиҳаси иштирокчиларининг товарларини Ўзбекистоннинг йирик чакана савдо тармоғига тўғридан-тўғри етказиб бериш бўйича музокаралар олиб борилмоқда.
Таъкидланишича, Ўзбекистонлик тадбиркорлар октябрда ишлаб чиқарувчилар билан танишиш ва савдо-харид сессиясида қатнашиш учун Бошқирдистонга боради.
Ўзбекистоннинг ичимлик ишлаб чиқарувчи компаниялари вакиллари кузда Бошқирдистонга ташриф буюриши режалаштирилган. Томонлар Бошқирдистондан шакар етказиб беришни давом эттириш, ўзбек компанияларининг шиша идишлар хариди ва республикада арпа етиштиришни ташкил этиш имкониятларини ҳам муҳокама қилди.