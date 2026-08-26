Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260826/uzbekistan-bashkortostan-toqimachilik-mahsulotlar-59981698.html
Ўзбекистон ва Бошқирдистон тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқаради
Ўзбекистон ва Бошқирдистон тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқаради
Sputnik Ўзбекистон
Бошқирдистон Ўзбекистонга техник канопнинг синов партиясини етказиб беради. Томонлар ушбу хом ашёдан тўқимачилик маҳсулотларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
2026-08-26T16:44+0500
2026-08-26T16:44+0500
тошкент вилояти
тўқимачилик
бошқирдистон
ҳамкорлик
савдо
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1a/59981520_0:69:746:489_1920x0_80_0_0_4a0faac14a86518ee618f25278ff5203.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Бошқирдистон Ўзбекистонга тўқимачилик корхоналари учун техник канопнинг синов партиясини етказиб беради. Бу ҳақда республика ташқи иқтисодий алоқалар ва конгресс фаолияти вазири Маргарита Боличева маълум қилди.Келишув Тошкент вилоятида ўтказилган “Узум сайли” халқаро фестивали доирасида Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати корхоналари бирлашмаси билан ўтказилган музокараларда эришилди.Ташриф давомида Ўзбекистоннинг йирик истеъмол товарлари дистрибьюторларидан бири билан музқаймоқ, қадоқланган балиқ ва ўсимлик ёғини катта ҳажмда етказиб бериш масаласи ҳам муҳокама қилинди. Ўзбек компаниялари Бошқирдистонда ишлаб чиқарилган курка гўшти ва сут маҳсулотларига қизиқиш билдирган.Шунингдек, Бошқирдистон асали, ҳалол маҳсулотлар ва “Бошқирдистон маҳсулоти” лойиҳаси иштирокчиларининг товарларини Ўзбекистоннинг йирик чакана савдо тармоғига тўғридан-тўғри етказиб бериш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Ўзбекистоннинг ичимлик ишлаб чиқарувчи компаниялари вакиллари кузда Бошқирдистонга ташриф буюриши режалаштирилган. Томонлар Бошқирдистондан шакар етказиб беришни давом эттириш, ўзбек компанияларининг шиша идишлар хариди ва республикада арпа етиштиришни ташкил этиш имкониятларини ҳам муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
бошқирдистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1a/59981520_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_c19e412d1f99c6feb3da4eed2ad4ee1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент вилояти, тўқимачилик, бошқирдистон, ҳамкорлик, савдо, ўзбекистон, иқтисод
тошкент вилояти, тўқимачилик, бошқирдистон, ҳамкорлик, савдо, ўзбекистон, иқтисод

Ўзбекистон ва Бошқирдистон тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқаради

16:44 26.08.2026
© МК в БашкортостанеУзбекистан и Башкортостан будут совместно производить текстильную продукцию
Узбекистан и Башкортостан будут совместно производить текстильную продукцию - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2026
© МК в Башкортостане
Oбуна бўлиш
Томонлар техник канопнинг синов партиясини етказиб бериш ва кейинчалик ундан тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришга келишди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Бошқирдистон Ўзбекистонга тўқимачилик корхоналари учун техник канопнинг синов партиясини етказиб беради. Бу ҳақда республика ташқи иқтисодий алоқалар ва конгресс фаолияти вазири Маргарита Боличева маълум қилди.
Келишув Тошкент вилоятида ўтказилган “Узум сайли” халқаро фестивали доирасида Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати корхоналари бирлашмаси билан ўтказилган музокараларда эришилди.
Дастлаб матоларнинг синов намуналарини тайёрлаш учун бошқирд техник канопининг кичик партияси етказилади. Кейинчалик ушбу хом ашё асосида тўқимачилик маҳсулотларини биргаликда серияли ишлаб чиқариш режалаштирилган.
Ташриф давомида Ўзбекистоннинг йирик истеъмол товарлари дистрибьюторларидан бири билан музқаймоқ, қадоқланган балиқ ва ўсимлик ёғини катта ҳажмда етказиб бериш масаласи ҳам муҳокама қилинди. Ўзбек компаниялари Бошқирдистонда ишлаб чиқарилган курка гўшти ва сут маҳсулотларига қизиқиш билдирган.
Шунингдек, Бошқирдистон асали, ҳалол маҳсулотлар ва “Бошқирдистон маҳсулоти” лойиҳаси иштирокчиларининг товарларини Ўзбекистоннинг йирик чакана савдо тармоғига тўғридан-тўғри етказиб бериш бўйича музокаралар олиб борилмоқда.
Таъкидланишича, Ўзбекистонлик тадбиркорлар октябрда ишлаб чиқарувчилар билан танишиш ва савдо-харид сессиясида қатнашиш учун Бошқирдистонга боради.
Ўзбекистоннинг ичимлик ишлаб чиқарувчи компаниялари вакиллари кузда Бошқирдистонга ташриф буюриши режалаштирилган. Томонлар Бошқирдистондан шакар етказиб беришни давом эттириш, ўзбек компанияларининг шиша идишлар хариди ва республикада арпа етиштиришни ташкил этиш имкониятларини ҳам муҳокама қилди.
Зойир Мирзаев награжден орденом Дружбы народов Республики Башкортостан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
3 Август, 15:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0