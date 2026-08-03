https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон раҳбарлари 235,7 млн долларлик еттита инвестиция лойиҳасини жадаллаштириш, Бекобод технопаркини ривожлантириш ва янги қўшма корхоналар ташкил этишни муҳокама қилди.
2026-08-03T15:19+0500
2026-08-03T15:19+0500
2026-08-03T15:19+0500
зойир мирзаев
тошкент вилояти
россия
ҳамкорлик
бекобод тумани
инвестиция
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/11/55757562_54:186:2560:1596_1920x0_80_0_0_6c460e8783389239df0f760e5feb98ac.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев ва Бошқирдистон раҳбари Радий Хабиров онлайн учрашувда қўшма инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, ҳозир икки ҳудуд ҳамкорлигида умумий қиймати 235,7 млн доллар бўлган еттита инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Улар янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва иш ўринлари яратишни назарда тутади.Томонлар қишлоқ хўжалиги, туризм ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликни ҳам кучайтириш, янги лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалдаги ташаббусларнинг ижросини тезлаштиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260218/tatarstan-tashkent-hamkorlik-muhokama-55799982.html
бекобод тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/11/55757562_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_77e1cadb63ae77bd18c2ad53e1bef705.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
зойир мирзаев, тошкент вилояти, россия, ҳамкорлик, бекобод тумани, инвестиция, иқтисод
зойир мирзаев, тошкент вилояти, россия, ҳамкорлик, бекобод тумани, инвестиция, иқтисод
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
Томонлар еттита инвестиция лойиҳаси, Бекобод технопарки ва янги қўшма саноат корхоналарини ташкил этишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев ва Бошқирдистон раҳбари Радий Хабиров онлайн учрашувда қўшма инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Таъкидланишича, ҳозир икки ҳудуд ҳамкорлигида умумий қиймати 235,7 млн доллар бўлган еттита инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Улар янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва иш ўринлари яратишни назарда тутади.
Учрашувда Бекобод технопаркини ривожлантириш, қўшма саноат корхоналарини ташкил этиш ҳамда савдо алоқаларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар қишлоқ хўжалиги, туризм ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликни ҳам кучайтириш, янги лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалдаги ташаббусларнинг ижросини тезлаштиришга келишиб олди.