Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон раҳбарлари 235,7 млн долларлик еттита инвестиция лойиҳасини жадаллаштириш, Бекобод технопаркини ривожлантириш ва янги қўшма корхоналар ташкил этишни муҳокама қилди.
2026-08-03T15:19+0500
2026-08-03T15:19+0500
зойир мирзаев
тошкент вилояти
россия
ҳамкорлик
бекобод тумани
инвестиция
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/11/55757562_54:186:2560:1596_1920x0_80_0_0_6c460e8783389239df0f760e5feb98ac.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев ва Бошқирдистон раҳбари Радий Хабиров онлайн учрашувда қўшма инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, ҳозир икки ҳудуд ҳамкорлигида умумий қиймати 235,7 млн доллар бўлган еттита инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Улар янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва иш ўринлари яратишни назарда тутади.Томонлар қишлоқ хўжалиги, туризм ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликни ҳам кучайтириш, янги лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалдаги ташаббусларнинг ижросини тезлаштиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260218/tatarstan-tashkent-hamkorlik-muhokama-55799982.html
бекобод тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/11/55757562_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_77e1cadb63ae77bd18c2ad53e1bef705.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
зойир мирзаев, тошкент вилояти, россия, ҳамкорлик, бекобод тумани, инвестиция, иқтисод
зойир мирзаев, тошкент вилояти, россия, ҳамкорлик, бекобод тумани, инвестиция, иқтисод

Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради

15:19 03.08.2026
© Хокимият Ташкентской областиЗойир Мирзаев награжден орденом "Дружбы народов" Республики Башкортостан
Зойир Мирзаев награжден орденом Дружбы народов Республики Башкортостан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
© Хокимият Ташкентской области
Oбуна бўлиш
Томонлар еттита инвестиция лойиҳаси, Бекобод технопарки ва янги қўшма саноат корхоналарини ташкил этишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев ва Бошқирдистон раҳбари Радий Хабиров онлайн учрашувда қўшма инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, ҳозир икки ҳудуд ҳамкорлигида умумий қиймати 235,7 млн доллар бўлган еттита инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Улар янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва иш ўринлари яратишни назарда тутади.
Учрашувда Бекобод технопаркини ривожлантириш, қўшма саноат корхоналарини ташкил этиш ҳамда савдо алоқаларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар қишлоқ хўжалиги, туризм ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликни ҳам кучайтириш, янги лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалдаги ташаббусларнинг ижросини тезлаштиришга келишиб олди.
Хокимом Ташкентской области Зойир Мирзаев встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.02.2026
Татаристон ва Тошкент вилояти ўртасида ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди
18 Феврал, 18:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0