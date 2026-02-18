https://sputniknews.uz/20260218/tatarstan-tashkent-hamkorlik-muhokama-55799982.html
Татаристон ва Тошкент вилояти ўртасида ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди
Татаристон Раиси Рустам Минниханов Тошкент вилояти делегацияси билан учрашди. Музокараларда Россия–Ўзбекистон дўстона муносабатлари ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
2026-02-18T18:35+0500
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россиянинг Татаристон Республикаси раиси Рустам Минниханов Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда Татаристон раиси матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги дўстона муносабатлар доирасида ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Татаристон раҳбари ҳудудлараро ҳамкорликка билдирилаётган қизиқиш учун миннатдорлик изҳор қилиб, республика қардош Ўзбекистон билан кўп қиррали шерикликни ривожлантиришдан манфаатдор эканини тасдиқлади.Тошкент вилояти ҳокимлиги хабарига кўра, Зойир Мирзаев самимий учрашув ва дўстона мулоқот учун мезбон томонга миннатдорлик билдириб, ўзаро ишонч ва дўстликка асосланган, реал натижалар бераётган янги ташаббус ва лойиҳаларни ҳамиша қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришга тайёр эканини билдирди.Томонлар ҳамкорликда ҳаётга тадбиқ этилаётган лойиҳалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, уларни янада жадаллаштириш бўйича келишиб олишди.
рустам минниханов, зоир мирзаев, татаристон, тошкент вилояти, россия–ўзбекистон ҳамкорлиги, ҳудудлараро алоқалар, қўшма лойиҳалар, россия, ўзбекистон
