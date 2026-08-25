https://sputniknews.uz/20260825/russia-flamingo-obekt-zarba-59965419.html
Россия қўшинлари Украинанинг "Flamingo" ракетаси тайёрланиши жойига зарба берди
Россия қўшинлари Украинанинг "Flamingo" ракетаси тайёрланиши жойига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Flamingo қанотли ракетасини тайёрлаш ва учириш жойига зарба берилганини билдирди. Шунингдек, "Марказ" гуруҳи Анновкани назоратга олгани маълум қилинди.
2026-08-25T19:49+0500
2026-08-25T19:49+0500
2026-08-25T19:49+0500
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ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилаётган кемалар ва "Flamingo" қанотли ракетасини тайёрлаш ҳамда учириш жойига зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирликка кўра, тунда "Южний" портида Украина Қуролли кучлари учун юк етказиб берган қуруқ юк кемаси ва порт инфратузилмаси объектлари зарба берувчи учувчисиз аппаратлар билан нишонга олинган.Харьков вилояти Фёдоровка аҳоли пункти яқинида "Flamingo" узоқ масофали қанотли ракетасини тайёрлаш ва учириш жойига ҳам зарба берилди. Зарбада иккита "Искандер-М" ракетаси ва еттита "Геран-4 сикер" дрони қўлланган. Бундан ташқари, "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Анновка аҳоли пунктини назоратга олгани маълум қилинди. Россия Мудофаа вазирлигига кўра, бу жанубдан Добропольега олиб борувчи логистика йўлларини кесиш имконини берган.
https://sputniknews.uz/20260824/russia-odessa-obektlar-zarba-59914918.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, одесса, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, одесса, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия қўшинлари Украинанинг "Flamingo" ракетаси тайёрланиши жойига зарба берди
Зарбалар "Искандер-М" ракеталари ва "Герань-4" дронлари билан берилди.
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилаётган кемалар ва "Flamingo" қанотли ракетасини тайёрлаш ҳамда учириш жойига зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирликка кўра, тунда "Южний" портида Украина Қуролли кучлари учун юк етказиб берган қуруқ юк кемаси ва порт инфратузилмаси объектлари зарба берувчи учувчисиз аппаратлар билан нишонга олинган.
Кейинроқ "Герань-4 сикер" дронлари "Южний" портидаги танкер ва Одесса портидаги қуруқ юк кемасига зарба берган. Ушбу кемалар Украина армияси учун қурол-яроғ ташиш имкониятларини таъминлашда фойдаланилганини билдирди. Зарба ортидан кемаларда ёнғин чиққан.
Харьков вилояти Фёдоровка аҳоли пункти яқинида "Flamingo" узоқ масофали қанотли ракетасини тайёрлаш ва учириш жойига ҳам зарба берилди. Зарбада иккита "Искандер-М" ракетаси ва еттита "Геран-4 сикер" дрони қўлланган.
Бундан ташқари, "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Анновка аҳоли пунктини назоратга олгани маълум қилинди
. Россия Мудофаа вазирлигига кўра, бу жанубдан Добропольега олиб борувчи логистика йўлларини кесиш имконини берган.