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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260821/rossiya-59855660.html
Россия армияси ДХРдаги Зелёное қишлоғини озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Зелёное қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли пункти "Шарқ" жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида Россия назорати остига ўтди. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T14:55+0500
2026-08-21T14:55+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Зелёное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қишлоқни "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлди. Россия ҳарбийдари душманни аҳоли пунктидан сиқиб чиқариб, кейинги олға силжиш учун имконият яратди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида мамлакат армияси махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 11 та қишлоқни озод қилди. Шундан 8 таси ДХРда, 2 таси Запорожье вилоятида ва 1 таси Харьков вилоятида.
https://sputniknews.uz/20260819/russia-vodyanskoe-ozod-59807626.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси ДХРдаги Зелёное қишлоғини озод қилди

14:55 21.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Аҳоли пункти "Шарқ" жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида Россия назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Зелёное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қишлоқни "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлди. Россия ҳарбийдари душманни аҳоли пунктидан сиқиб чиқариб, кейинги олға силжиш учун имконият яратди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида мамлакат армияси махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 11 та қишлоқни озод қилди. Шундан 8 таси ДХРда, 2 таси Запорожье вилоятида ва 1 таси Харьков вилоятида.
Подразделения группировки войск Центр освободили населенный пункт Водянское ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари ДХРдаги Водянскоени озод қилди
19 Август, 15:42
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