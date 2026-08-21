https://sputniknews.uz/20260821/rossiya-59855660.html
Россия армияси ДХРдаги Зелёное қишлоғини озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Зелёное қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли пункти "Шарқ" жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида Россия назорати остига ўтди. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T14:55+0500
2026-08-21T14:55+0500
2026-08-21T14:55+0500
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ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Зелёное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қишлоқни "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлди. Россия ҳарбийдари душманни аҳоли пунктидан сиқиб чиқариб, кейинги олға силжиш учун имконият яратди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида мамлакат армияси махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 11 та қишлоқни озод қилди. Шундан 8 таси ДХРда, 2 таси Запорожье вилоятида ва 1 таси Харьков вилоятида.
https://sputniknews.uz/20260819/russia-vodyanskoe-ozod-59807626.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси ДХРдаги Зелёное қишлоғини озод қилди
Аҳоли пункти "Шарқ" жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида Россия назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Зелёное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қишлоқни "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлди. Россия ҳарбийдари душманни аҳоли пунктидан сиқиб чиқариб, кейинги олға силжиш учун имконият яратди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида мамлакат армияси махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 11 та қишлоқни озод қилди. Шундан 8 таси ДХРда, 2 таси Запорожье вилоятида ва 1 таси Харьков вилоятида.